«Ростов» - «Спартак»: прогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

сегодня, 12:00

Ростов

«Ростов» прошлый сезон провел неудачно – несмотря на все старания Валерия Карпина, пробиться в Лигу Европы «трактористы» так и не смогли. Финишировал клуб на девятой строчке, отстав от шестого «Арсенала» на пять баллов. По окончании сезона команду покинули Тимофей Калачев и Сергей Паршивлюк, громких приобретений у ростовчан нет, разве что стоит отметить подписание Дмитрия Чистякова из «Тамбова».

Спартак

«Спартак» провалился в прошлом сезоне и не смог попасть в Лигу Чемпионов – третьему «Краснодару» команда Олега Кононова проиграла целых семь баллов. Теперь «красно-белым» предстоит попытать счастье в Лиге Европы, куда еще нужно пробиться через квалификацию. Ушли из клуба Денис Глушаков и Дмитрий Комбаров, подписан из «Ромы» Эсекьель Понсе, но наверняка еще стоит ждать более громких трансферов.

Статистика

Зимой на Кубке Матч Премьер в Катаре «Спартак» переиграл «Ростов» со счетом 2:1

Только в одном из восьми последних матчей «Ростов» побеждал

Четыре из последних пяти матчей «Спартак» выиграл

Прогноз

«Спартак» взял курс на обновление состава, чего уже долгое время ждали болельщики, и на турнире будет стараться сохранить титул в новом обличие. В прошлом товарищеском матче с «Сочи» «красно-белые», вопреки всем прогнозам, выглядели мощно и отправили в ворота соперника семь голов, пропустив лишь раз в ответ.

Сегодня также «Спартак» наверняка сделает ставку на атаку и постарается вновь обыграть «Ростов», который явно сейчас находится не в лучшем состоянии.

Мы считаем, что рассчитывать ростовчанам не на что. Прогноз – победа «Спартака». В 1хСтавке такой исход оценивается коэффициентом 2.10.

Источник: www.vseprosport.ru