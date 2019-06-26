Новому лимиту - да, расширению РПЛ – нет! Итоги исполкома РФС

сегодня, 18:10

Состоялся исполком РФС , на котором было принято несколько важных решений. «Соккер.ру» комментирует судьбоносные вести из главных футбольных кабинетов и коридоров страны.

Лауреаты сезона 2018/2019

Начнем с того, что на исполкоме РФС были утверждены имена лауреатов по итогам футбольного сезона 2018/2019, хотя, конечно же, утверждены они были некоторое время назад, а сегодня – обнародованы официально. Мы теперь точно знаем лучшего футболиста и тренера России, а еще команду года и «Надежду». Но обо всех по порядку.

Лучший футболист года – Артем Дзюба («Зенит»)

Никакого сюрприза, вполне ожидаемо лучшим футболистом сезона 2018/19 назван Артем Дзюба. Не сомневайтесь, учтены и геройства форварда на чемпионате мира, но ведь и клубный сезон получился для Дзюбы полным радостей, в которые он сделал большой личный вклад: в РПЛ впервые ставший чемпионом России Артем забил 8 голов и отдал 10 результативных передач (лидер по числу «ассистов»). Согласно «Whoscored», у Дзюбы самый высокий рейтинг среди всех футболистов РПЛ – 7.41 балл. Заслуженная победа, с которой мы Артема и поздравляем. Кстати, вы удивитесь, но по итогам сезона 2017/18 этот приз достался Федору Смолову. Как многое изменилось за этот год.

Лучший тренер года – Сергей Семак («Зенит»)

Как и в случае с Дзюбой, вопросов по победе Сергея Семака нет. Молодой тренер впервые выиграл чемпионат России, причем добился уникального достижения, взобравшись на вершину РПЛ в качестве тренера, уже имея аналогичные победы в бутсах. Если скажете, что Семаку было легко побеждать с «Зенитом», то спросим, почему более опытные и именитые Луческу и Манчини провалились с треском?

«Надежда» (футболист до 21 года) – Матвей Сафонов («Краснодар»)

Вратарь «Краснодара» яркой кометой ворвался на небосвод отечественного футбола, мы о нем писали не раз и даже отметили в символической сборной сезона, вот и РФС не оставил без внимания подвиги 20-летнего голкипера, хотя в список 33-х лучших игроков сезона Матвей и не попал.

Команда сезона – «Зенит» (Санкт-Петербург)

И снова логичный выбор. Когда чемпионы меняются каждый год – а в РПЛ происходит именно так, странно выбирать кого-то другого, игнорируя дружину, сорвавшую золотой куш. «Зенит» после трех неудачных сезонов вернулся на первую строчку, в Санкт-Петербурге снова сильная команда.

За вклад в развитие футбола - Станислав Черчесов (сборная России)

Почетную премию получил и Станислав Черчесов, самолюбие главного тренера сборной России иногда нужно тешить, чтобы он был в хорошем расположении духа. Все правильно.

Список 33-х лучших игроков чемпионата России 2018/2019

А вот здесь местами мрак и жуть. Утром на эту тему уже разговаривали – читайте подробно здесь, повторяться и снова испытывать испанский стыд за РФС нет никакого желания.

Мы тут заглянули в список 33 лучших футболистов чемпионат России 2018/19 по версии РФС , и у нас дико «подгорело» от некомпетентности составителей 😵🤯 https://t.co/4IRQk3ULd4 pic.twitter.com/2IbwDpnLq8 — Soccer.ru (@www_Soccer_Ru) 26 июня 2019 г.

Лимит на легионеров

Свершилось: в РПЛ будет новый лимит на легионеров! Правда, только с будущего сезона, что вполне логично: клубам нужно время, чтобы подготовить составы под требования нового закона, сейчас у них для этого есть три трансферных окна. Итак, для тех, кто в танке, напомню, что сейчас в РПЛ действует лимит «6+5» - максимум шесть иностранцев на поле во время игры, с сезона 2020/21 ограничение будет накладываться на заявку – «8+17», то есть максимум восемь иностранцев в заявке на сезон, зато в теории все они могут одновременно находиться на поле.

К новой формуле шли уже давно, но, как ожидалось, смена лимита порадовала не всех. Так, генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что «новый лимит создаст дополнительные проблемы», а Сергей Семак посетовал на то, что ограничение числа иностранцев в заявке раздует стоимость и зарплаты российских игроков. Главный тренер «Зенита» против лимита в принципе, но если все же его применять, то наиболее оптимальным считает ограничение числа иностранцев в заявке по формуле «10+15».

А вот в «Спартаке» и ЦСКА остались довольны. Генеральный директор «красно-белых» Томас Цорн признался, что «Спартак» поддерживал новую схему и формулу лимита, а Евгений Гинер подчеркнул, что теперь клубы будут заботиться о качестве иностранцев, а не об их количестве. В свою очередь, не видит плюсов в новом лимите главный тренер «Ростова» Валерий Карпин, у которого аллергия на слово «лимит». Правда, один плюс при этом Валерий Георгиевич все же назвал. Кстати, в ФНЛ тоже изменится формула лимита: в заявку на сезон можно будет включить максимум четырех иностранцев.

Расширение РПЛ до 18 команд