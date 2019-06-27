Бразилия – Парагвай: Видеопрогноз от экспертов

вчера, 13:05

Бразилия

Для сборной Бразилии турнир пока складывается весьма удачно – команда Тите вышла в плей-офф с первого места. После убедительной победы 3:0 над Боливией в первом туре бразильцы немного расслабились и не смогли справиться с обороной Венесуэлы, завершив матч нулевой ничьей.

Однако, в последнем поединке «пентакампеоны» оправдали прогнозы и устроили погром сборной Перу, отправив в ее ворота пять безответных голов. Таким образом Бразилия осталась на первом месте в группе и за три поединка группового турнира никто из соперников не смог забить в ее ворота даже одного гола.

Парагвай

Сборная Парагвая не была успешна в своей группе, более того – в плей-офф команда Эдуардо Бериссо умудрилась выйти с двумя очками в активе. В первом туре парагвайцы не удержали два гола преимущества над Катаром, сыграв вничью 2:2, ничьей завершился и поединок с Аргентиной, где ближе к победе были именно «красно-белые».

Несмотря на поражение 0:1 от Колумбии в последнем туре, парагвайцам удалось пробиться в плей-офф – сборная Японии также имела два балла, но по дополнительным показателям проиграла Парагваю.

Статистика

Только в одном из четырех последних матчей команды забивали в ворота друг друга более трех голов

Ни в одном из шести последних матчей Бразилия не проигрывала Парагваю – две победы и четыре ничьи

Ни в одном из пяти последних матчей Бразилия не пропускала

Только в одном из семи последних выездных матчей Парагвай смог забить в ворота Бразилии больше одного гола

Прогноз

Сборная Бразилии по качеству футбола является одной из лучших на турнире, команда Тите успешна как в атаке, так и в обороне. Очевидно, что в противостоянии с Парагваем «пентакампеоны» являются очевидным фаворитом и однозначно будут делать ставку на победу – состав у бразильцев однозначно сильнейший на Кубке Америки и противостоять таким качественным игрокам Парагвай сейчас не в состоянии.

Мы считаем, что шансов у аутсайдера нет, но и на разгром рассчитывать не стоит. Мы предлагаем комбинированный прогноз – победа Бразилии и тотал меньше (3.5) голов. В БК Бетсити такое пари можно разместить с коэффициентом 1.90

Источник: www.vseprosport.ru