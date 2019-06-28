Венесуэла – Аргентина: Видеопрогноз от экспертов

вчера, 11:22

Венесуэла

Сборная Венесуэлы попала не в самую простую группу – вместе с ней за путевку в плей-офф бились Бразилия, Перу и Боливия. В первом туре команде Рафаэля Дудамеля пришлось буквально выгрызать ничью в игре с Перу – несмотря на удаление, задачу выполнить удалось. Во втором туре венесуэльцы сенсационно вырвали нулевую ничью у Бразилии, увеличив свои шансы на плей-офф.

В заключительном и решающем поединке Венесуэла обыграла Боливию со счетом 3:1 – таким образом коллектив Дудамеля, вопреки всем прогнозам, финишировал на второй строчке в таблице с пятью очками, не потерпев ни одного поражения на групповом этапе.

Аргентина

Сборная Аргентины после неудачного Чемпионата Мира так и не смогла кардинально изменить свой стиль на Кубке Америки – несмотря на то, что команда Лионеля Скалони пробилась в плей-офф, игра ее далека от идеала. Сборная Колумбии в стартовом поединке показала, что слабых мест в игре «альбиселесте» предостаточно, выиграв матч со счетом 2:0 по всем статьям.

Второй тур также радости болельщикам Аргентины не принес – подопечные Скалони с рудом вырвали ничью 1:1 с Парагвая, снова слабо сыграв в обороне. Даже сборная Катара в последнем туре на фоне аргентинцев не смотрелась заядлым аутсайдером – свои три очка фаворит забрал, победив 2:0, но с такой игрой на победу в турнире ему рассчитывать будет крайне сложно.

Статистика

В каждом из четырех последних матчей команды забивали в ворота друг друга

Ни в одном из четырех последних матчей Венесуэла не проигрывала – две победы и две ничьи

Только в одном из восьми последних матчей Аргентина не смогла забить

Прогноз

Сборная Аргентины не показывает мощной игры на турнире – команда Скалони имеет проблемы как в атаке, так и в обороне. Тем не менее, «альбиселесте» есть свои козыри, главным из которых безусловно является Лионель Месси, да и в целом в классе аргентинцы имеют серьезное преимущество, поэтому фаворитом считаются не зря.

Тем не менее, Венесуэла абсолютно не случайно оказалась в четвертьфинале – команда у Дудамеля очень организованная и умеет качественно реализовывать свои немногочисленные моменты. Очевидно, что аутсайдер сделает ставку на оборону, но учитывая, как Аргентина играет в обороне, можно смело предположить, что без гола в этом поединке венесуэльцы не останутся.

Мы считаем, что голы в матче будут. Прогноз – обе забьют. В 1хСтавке такой исход предлагается с коэффициентом 2.09

Второй нашей ставкой будет проход Аргентины. Такое пари можно разместить за 1.26

Источник: www.vseprosport.ru