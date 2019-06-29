Уругвай – Перу: Видеопрогноз от экспертов

вчера, 12:30

Уругвай

Сборная Уругвая приехала на турнир в Бразилию в качестве одного из главных фаворитов – пока этот статус команда Оскара Табареса полностью оправдывает. В первом туре «небесные олимпийцы» не испытали проблем с Эквадором, разгромив его со счетом 4:0, играя большую часть времени в большинстве.

Единственной командой, отобравшей очки у уругвайцев, стала Япония – во втором туре «синие самураи» дважды выходили в перед, но позволили фавориту в итоге отыграться. В заключительном поединке Уругвай оправдал прогнозы обыграл со счетом 1:0 Чили и выиграл группу, получив в соперники перуанцев, невзрачно сыгравших в своей четверке.

Перу

Сборная Перу оказалась в одной группе с хозяевами турнира бразильцами, также за выход в плей-офф боролись Венесуэла и Боливия. Имея серьезное преимущество в первом туре, включая численное, команда Рикардо Гареки не взломала оборону Венесуэлы, завершив поединок нулевой ничьей.

Во втором матче перуанцы сделали ставку на атаку и довольно легко обыграли сборную Боливии со счетом 3:1, которая в итоге и позволила им оказаться в четвертьфинале. Заключительный матч для Перу превратился в настоящий кошмар – Бразилия отправила в ворота Педро Гальесе, сыгравшего, мягко говоря, не лучший свой матч, пять безответных голов.

Статистика

В последних пяти матчах сборная Перу четыре раза проиграла Уругваю

В последних шести матчах Уругвай одержал пять побед

Только в одном из четырех последних матчей сборная Перу не пропускала

Прогноз

Сборная Перу выбилась в плей-офф, но при этом яркой игры коллектив Гареки не показал. Систематические провалы в обороне вылились в итоге в крупное поражение от Бразилии, да и в остальных поединках соперники имели массу моментов для взятия ворота.

В игре с Уругваем эти проблемы могут сыграть решающую роль – впереди у «небесных олимпийцев» убойный дует Суарес - Кавани, который ошибок прощать не будет.

На наш взгляд, шансов у аутсайдера нет. Прогноз – победа Уругвая. В 1хСтавке такой исход предлагается с коэффициентом 1.72

Источник: www.vseprosport.ru