Бразилия – Аргентина: Видеопрогноз от экспертов

сегодня, 13:47

Бразилия

Сборная Бразилии пока достаточно уверенно проводит турнир, хоть и несколько раз команда Тите была близка к провалу. В группе «пентакампеоны» проблем не испытали – победа 3:0 над Боливией и нулевая ничья с Венесуэлой уже обеспечили им выход в плей-офф. Однако, расслабляться бразильцы не стали и уничтожили в последнем туре 5:0 Перу, заслуженно победив в группе.

В четвертьфинале Бразилии достался Парагвай, который с горем пополам вышел из своей группы с двумя очками. Тем не менее, поединок получился для фаворита очень тяжелым – в основное время победить не удалось и дело дошло до серии пенальти. В лотерее бразильцы оказались удачливее и победили 4:3, оформив путевку в полуфинал.

Аргентина

Сборная Аргентины после смены наставника кардинально не изменила свой почерк – по-прежнему «альбиселесте» показывают далеко не самый мощный футбол. В группе команда Лионеля Скалони стартовала с поражения 0:2 от Колумбии, после чего едва не уступила Парагваю – поединок завершился ничьей 1:1, в котором ближе к успеху был соперник.

В заключительном туре аргентинцы обыграли 2:0 Катар и оказались в четвертьфинале, где на них уже ожидала Венесуэла. Ожидалось, что «альбиселесте» будет трудно с хорошо организованным соперником, но уже на 10-й минуте им удалось выйти вперед, что значительно упростило задачу. В итоге Аргентина, вопреки всем прогнозам, выиграла 2:0 и теперь сразится с Бразилией за путевку в финал.

Статистика

Ни в одном из последних 14 матчей Бразилия не проигрывала – 11 побед и три ничьи

Ни в одном из четырех матчей на Кубке Америки Бразилия не пропускала

Только в двух из четырех матчей на турнире Аргентине удалось победить

В последних пяти матчах Бразилия трижды обыгрывала Аргентину, «альбиселесте» смогли выиграть всего раз

Прогноз

Сборная Бразилии в целом показывает весьма качественный футбол, особенно это касается обороны, которая еще ни разу за четыре поединка не давала сбоя. По игре «пентакампеоны» явно выглядят предпочтительнее, да и в целом подбор игроков у Тите куда более солидный, чем у его коллеги Скалони.

Очевидно, что фаворитом встречи является Бразилия – она будет играть при очень «горячей» поддержке своих зрителей, бразильцы очень надежны в обороне и обладают мощной линией атаки. Аргентина пробилась в полуфинал, но во многом это сделала на классе, сегодня же такой возможности у нее не будет.

Мы считаем, что аргентинцам рассчитывать не на что. Прогноз – победа Бразилии. В 1хСтавке такой исход предлагается с коэффициентом 1.88

Источник: www.vseprosport.ru