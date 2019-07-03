Чили – Перу: Видеопрогноз от экспертов

Чили
Сборная Чили оказалась не в самой сложной группе и не испытала проблем в итоге с выходом в плей-офф. Победы в двух первых турах над Японией (4:0) и Эквадором (2:1) обеспечили команде Рейнальдо Руэды путевку в четвертьфинал, но в битве с Уругваем за первую строчку чилийцы потерпели фиаско – поражение 0:1 оставило их на второй строчке.
В четвертьфинале сборная Чили сражалась с Колумбией, которая показала великолепный футбол на групповом этапе. Основное время матча закончилось нулевой ничьей и дело дошло до серии пенальти. Чилийцы все пять ударов с 11-метрвоой отметки реализовали блестяще, соперник же допустил ошибку, которая и стала в итоге роковой.
Перу
Сборная Перу пока является главной сенсацией турнира – команда Рикардо Гареки в своей группе оказалась лишь третьей, но это не помешало ей пробиться в плей-офф. В первом туре перуанцы отыграли нулевую ничью с Венесуэлой, а во второй встрече победили 3:1 Боливию, оставив себе неплохие шансы на выход из группы.
Заключительный тур стал для «инков» кошмаром – Бразилия оправдала прогнозы и победила 5:0, оставив перуанцев на третьей строчке в таблице. Таким образом команда Гареки получила в соперники лидера группы «С» Уругвай, который сенсационно смогла обыграть в серии пенальти после нулевой ничьей в основное время.
Статистика
- В пяти последних матчах сборная Чили четыре раза обыгрывала Перу
- Только в одном из четырех матчей на турнире сборная Чили проигрывала
- Сборная Перу добыла всего одну победу на нынешнем Кубке Америки
Прогноз
Сборная Чили еще на групповом этапе продемонстрировала, что имеет самые серьезные амбиции, которые ей удается пока успешно реализовывать. В поединке с Перу, в котором команда Руэды является безоговорочным фаворитом, чилийцы явно будут делать ставку на атаку и постараются добыть победу в основное время, чтобы не покинуть турнир вслед за Уругваем в серии пенальти.
Оборона сборной Перу надежностью на отличается, достаточно вспомнить хотя бы поединок с Бразилией, да и Уругвай создал моментов на два матча, поэтому все шансы выйти победителем у сборной Чили есть.
Мы считаем, что аутсайдеру рассчитывать не на что. Прогноз – фора (-1) на Чили. В 1хСтавке такой исход предлагается с коэффициентом 3.14
Источник: www.vseprosport.ru