Чили – Перу: Видеопрогноз от экспертов

сегодня, 12:17

Чили

Сборная Чили оказалась не в самой сложной группе и не испытала проблем в итоге с выходом в плей-офф. Победы в двух первых турах над Японией (4:0) и Эквадором (2:1) обеспечили команде Рейнальдо Руэды путевку в четвертьфинал, но в битве с Уругваем за первую строчку чилийцы потерпели фиаско – поражение 0:1 оставило их на второй строчке.

В четвертьфинале сборная Чили сражалась с Колумбией, которая показала великолепный футбол на групповом этапе. Основное время матча закончилось нулевой ничьей и дело дошло до серии пенальти. Чилийцы все пять ударов с 11-метрвоой отметки реализовали блестяще, соперник же допустил ошибку, которая и стала в итоге роковой.

Перу

Сборная Перу пока является главной сенсацией турнира – команда Рикардо Гареки в своей группе оказалась лишь третьей, но это не помешало ей пробиться в плей-офф. В первом туре перуанцы отыграли нулевую ничью с Венесуэлой, а во второй встрече победили 3:1 Боливию, оставив себе неплохие шансы на выход из группы.

Заключительный тур стал для «инков» кошмаром – Бразилия оправдала прогнозы и победила 5:0, оставив перуанцев на третьей строчке в таблице. Таким образом команда Гареки получила в соперники лидера группы «С» Уругвай, который сенсационно смогла обыграть в серии пенальти после нулевой ничьей в основное время.

Статистика

В пяти последних матчах сборная Чили четыре раза обыгрывала Перу

Только в одном из четырех матчей на турнире сборная Чили проигрывала

Сборная Перу добыла всего одну победу на нынешнем Кубке Америки

Прогноз

Сборная Чили еще на групповом этапе продемонстрировала, что имеет самые серьезные амбиции, которые ей удается пока успешно реализовывать. В поединке с Перу, в котором команда Руэды является безоговорочным фаворитом, чилийцы явно будут делать ставку на атаку и постараются добыть победу в основное время, чтобы не покинуть турнир вслед за Уругваем в серии пенальти.

Оборона сборной Перу надежностью на отличается, достаточно вспомнить хотя бы поединок с Бразилией, да и Уругвай создал моментов на два матча, поэтому все шансы выйти победителем у сборной Чили есть.

Мы считаем, что аутсайдеру рассчитывать не на что. Прогноз – фора (-1) на Чили. В 1хСтавке такой исход предлагается с коэффициентом 3.14

Источник: www.vseprosport.ru