«Спартак» - «Краснодар»: Прогноз от экспертов

сегодня, 12:15

Спартак

«Спартак» начинал турнир поединком с «Ростовом», в котором считался явным фаворитом. Однако, несмотря на все прогнозы, команда Олега Кононова потерпела поражение 0:2, показав при этом не лучший футбол. Битва с ЦСКА для «красно-белых» получилась весьма удачной – «Спартак» воспользовался численным преимуществом и победил 3:1 по всем статьям.

Краснодар

«Краснодар» показывает максимальный результат на турнире в Австрии, но пока «быки» конечно далеки от своей оптимальной формы. Первым соперником команды Мурада Мусаева был ЦСКА , с которым она разобралась 1:0 в непростом матче. Игра с «Ростовом» во втором туре получилась для «Краснодара» легкой прогулкой – победа 3:0 сделала «быков» основным претендентом на трофей.

Статистика

Ни в одном из шести последних матчей «Спартак» не проигрывал «Краснодару» - четыре победы и две ничьи

В трех последних матчах «Спартак» забил 10 голов

«Краснодар» еще не пропускал на этом турнире

Прогноз

«Спартак» провалил первый тур, но смог полностью реабилитироваться в игре с ЦСКА , добыв уверенную победу. По игре «красно-белые» смотрелись уже гораздо увереннее и явно не уступают ни в чем своему сегодняшнему сопернику. «Краснодар» отыграл два матча на ноль, но был далеко не безгрешен в обороне в каждом из поединков, вряд ли «быкам» будет так везти в третьем матче подряд.

Мы считаем, что у номинальных хозяев больше шансов на победу. Прогноз – фора (0) на «Спартак». В Лиге Ставок такой исход предлагается с коэффициентом 1.92

Источник: www.vseprosport.ru