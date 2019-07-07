Бразилия – Перу: Видеопрогноз от экспертов

сегодня, 14:54

Бразилия

Сборная Бразилии еще до старта турнира считалась одним из главных фаворитов на победу и в итоге команда Тите полностью эти прогнозы оправдала, добравшись до финала. На групповом этапе бразильцы добыли две победы над Боливией (3:0) и Перу (5:0) и сыграли вничью с Венесуэлой (0:0), оформив таким образом выход из группы.

В четвертьфинале сборная Парагвая едва не сотворила настоящую сенсацию, вырвав нулевую ничью в основное время. Однако, в серии пенальти фортуна улыбнулась хозяевам турнира и в полуфинале они попали на Аргентину. Победа 2:0 над «альбиселесте» не была совсем уже легкой для «пентакампонов», но в целом они контролировали ход встречи и заслуженно прошли в финал.

Перу

Сборная Перу является главной сенсацией турнира – «инки» смогли пробиться в плей-офф только с третьего места. На групповом этапе команда Рикардо Гареки добыла лишь одну победу, обыграв во втором туре 3:1 Боливию. Ничья 0:0 с Венесуэлой и поражение 0:5 от Бразилии в последнем туре явно свидетельствовали о том, что проблем в игре команды предостаточно, но это не помешали перуанцам пройти в финал.

В четвертьфинале сборная Перу сумела выдержать шквал атак сборной Уругвая и свела матч к нулевой ничьей, после чего переиграла соперника в серии пенальти. В полуфинале «инки» также считались явным аутсайдером в игре против Чили, но вновь смогли удивить – победа 3:0 позволила перуанцам пробиться в финал.

Статистика

Сборная Бразилии еще не пропускала на турнире

Только в одном из 19 последних матчей Бразилия проигрывала Перу, одержала при этом 13 побед

Только в двух из последних шести матчей между сборными забивалось менее трех голов

Прогноз

Сборная Бразилии испытала проблемы всего в одном поединке – в четвертьфинале Парагвай смог добраться до серии пенальти. Однако, в целом «пентакампеоны» демонстрируют на турнире свой высочайший класс – даже в тех поединках, где у команды получается далеко не все, выручают индивидуальные действия форвардов.

У сборной Перу получилось пробиться в финал и отступать ей уже некуда, поэтому сухая серия бразильцев вполне сегодня может и прерваться. Очевидным фаворитом является Бразилия и наверняка она постарается все решить в основное время - в обороне у «инков» есть проблемы и воспользоваться ими хозяева турнира вполне способны.

На наш взгляд, фаворит одержит победу в результативном матче. Мы предлагаем комбинированный прогноз – победа Бразилии и тотал больше (2.5) голов. В 1хСтавке такой исход предлагается с коэффициентом 2.21

Источник: www.vseprosport.ru