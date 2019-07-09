«Астана» - «Клуж»: Прогноз от экспертов

сегодня, 10:48

Астана

«Астана» занимает первое место в чемпионате с равными баллами с преследователем. В прошлом туре «столичные» забрали три очка у «Тобола» (2:0), который занимает второе место. Играя в родных стенах, «сине-желтые» довольно часто спотыкаются, о чем говорят два поражения в четырех последних матчах - в предыдущем проиграли «Кайрату» (0:2).

Дорин Ротариу и Роман Муртазаев в родной лиге забили по пять мячей.

Клуж

ЧФР великолепно сыграл на протяжении десяти противостояний в плей-офф Высшей Лиги, где проиграл лишь однажды «Стяуа» (0:1). Также превосходно «железнодорожники» показали себя и в товарищеских играх, не проиграв ни в одной встрече. В гостях подопечные Тони Консейсау не знают поражений на протяжении девяти поединков.

В последней схватке в рамках Суперкубка клуб потерпел поражение от «Вииторула» (0:1).

Статистика

«Астана» победила в одном из трех последних матчах.

ЧФР не проигрывает в девяти гостевых встречах.

ЧФР проиграл в одной из шести предыдущих игр.

Прогноз

На наш взгляд, хозяева являются фаворитами и стоит сделать на это ставку, ведь для того, чтобы создать задел, у команды есть все шансы. «Астана» имеет больше опыта выступлений в Лиге Чемпионов, да и уровнем выше. К тому же, на своем поле шансов становится все больше.

Наш прогноз - победа Астаны за 2,05 в БК Лига Ставок.

Источник: www.vseprosport.ru