Кот-д`Ивуар – Алжир: Прогноз от экспертов

Кот Д'ивуар
Сборная Кот-д`Ивуара достаточно неплохо играет в нынешнем сезоне, хотя в групповой стадии потерпела поражение от Марокко (0:1) с минимальным счетом. Крайне неожиданно ивуарийцы разобрались с Мали (1:0), надежно сыграв в обороне и использовав свою возможность.
Для Заа этот мяч стал вторым на турнире.
Алжир
Сборная Алжира в хорошей форме подходила к текущему первенству, практически не проигрывая. Алжирцы до сих пор не доставали мяч из сетки своих ворот, а более гола не забили лишь Сенегалу (1:0). В предыдущей стадии им противостояла команда из Гвинеи (3:0), которая только обозначала борьбу.
Адам Унас за две прошлые встречи отличился трижды и отдал голевую передачу.
Статистика
- Алжир не проигрывает десять матчей кряду.
- Алжир не пропускает на протяжении четырех прошлых встреч.
- Алжир забивал в трех очных играх подряд.
Прогноз
Прогноз на ивуарийцев мог бы быть привлекательным, однако в соперниках главный фаворит на корону. Алжирцы собрали очень мощный состав с глубоким резервом, остается правильно распорядиться им. Более именитый противник всё-таки на Кубке Африканских Наций не слишком впечатляет.
Наш прогноз - победа Алжира за кэф 2,20
Источник: www.vseprosport.ru