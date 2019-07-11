Кот-д`Ивуар – Алжир: Прогноз от экспертов

сегодня, 12:20

Кот Д'ивуар

Сборная Кот-д`Ивуара достаточно неплохо играет в нынешнем сезоне, хотя в групповой стадии потерпела поражение от Марокко (0:1) с минимальным счетом. Крайне неожиданно ивуарийцы разобрались с Мали (1:0), надежно сыграв в обороне и использовав свою возможность.

Для Заа этот мяч стал вторым на турнире.

Алжир

Сборная Алжира в хорошей форме подходила к текущему первенству, практически не проигрывая. Алжирцы до сих пор не доставали мяч из сетки своих ворот, а более гола не забили лишь Сенегалу (1:0). В предыдущей стадии им противостояла команда из Гвинеи (3:0), которая только обозначала борьбу.

Адам Унас за две прошлые встречи отличился трижды и отдал голевую передачу.

Статистика

Алжир не проигрывает десять матчей кряду.

Алжир не пропускает на протяжении четырех прошлых встреч.

Алжир забивал в трех очных играх подряд.

Прогноз

Прогноз на ивуарийцев мог бы быть привлекательным, однако в соперниках главный фаворит на корону. Алжирцы собрали очень мощный состав с глубоким резервом, остается правильно распорядиться им. Более именитый противник всё-таки на Кубке Африканских Наций не слишком впечатляет.

Наш прогноз - победа Алжира за кэф 2,20

Источник: www.vseprosport.ru