сегодня, 16:08

Марио Жардел. Что приходит на ум? Честно говоря, только одно: голы.



Восхождение звезды Жардела началось на родине, в клубах «Васко да Гама» и «Гремио», где он, помимо победы в Кубке Либертадорес, завоевал первую славу снайпера, забивая в среднем по три гола в четырех играх.



Вполне естественно, что на нападающего тут же положили глаз европейские скауты, наиболее настойчивыми из которых оказались представители «Порту», оставив с носом коллег из «Бенфики» и «Рейнджерс».



В Португалии Жардел не сбавил обороты и продолжил поражать всех своей скорострельностью. Четыре года его трудов и 170 голов в 168 матчах принесли «Порту» три чемпионских титула и два национальных кубка, а ему самому – статус легенды клуба и одного из лучших нападающих континента.



Несмотря на впечатляющую игру, гранды европейского футбола не спешили с предложениями. В этой обстановке действующий обладатель Кубка УЕФА турецкий «Галатасарай» решил сыграть на опережение и предложил за трансфер Жардела неплохие по тем временам деньги, а самому игроку – добротный контракт. Долго не думая, ударили по рукам, и бразилец отправился покорять Турцию.



В новой команде нападающий освоился довольно быстро и сходу рванул с места в карьер, положив дубль в ворота мадридского «Реала» в матче за Суперкубок УЕФА . В последующем к ним добавились 6 голов в Лиге Чемпионов и 26 в чемпионате. Неудивительно, что нападающий мгновенно стал любим фанатам и получил от них прозвище «Супер Марио».



Жардел продолжал надеяться на переход в большой клуб Испании, Англии или Италии, но вместо этого получил предложение от лиссабонского «Спортинга», куда, впрочем, и отправился.

В составе столичного клуба Жардел, провел, вероятно, лучший сезон в своей карьере. 55 голов в 42 матчах – такой статистике позавидовали бы и Месси с Роналду, а тогда это казалось вообще чем-то невообразимым.



На носу был чемпионат мира в Корее и Японии. Никто не сомневался в том, что Супер Марио станет одной из главных звезд мирового первенства, но произошло нечто и ряда вон выходящее. Луис Фелипе Сколари по непонятной причине оставил Жардела вне заявки. Свое решение он объяснил невзрачной игрой Жардела на Кубке Америки годичной давности, где Бразилия позорно уступила сборной Гондураса в четвертьфинале. Как часто бывает в таких ситуациях, решили найти козла отпущения, и им стал Жардел, которого обвинили в разгульном образе жизни и пагубном влиянии на команду. Объяснение, мягко говоря, странное, ведь вся команда тогда играла из рук вон плохо, и на лицо была тренерская некомпетентность.



Жардел был потрясен. Как можно было оставить за бортом сборной двукратного обладателя «Золотой бутсы» и одного из лучших нападающих Европы, проведшего просто фантастический сезон? Как бы то ни было, это решение стало роковым в судьбе нападающего.



После этого Жардел стал сам не свой и уже никогда не был прежним. Очередной сезон со «Спортингом» принес лишь 12 голов в 20 играх, а окончательный крест на карьере в португальском клубе был поставлен после того, как он травмировался и провел большую часть сезона в лазарете, неудачно прыгнув в бассейн во время своего отпуска в Бразилии.



Реанимировать карьеру бразильца взялся было Сэм Эллардайс , но потерпел неудачу. В составе «Болтона» Жардела хватило лишь на дубль «Уолсоллу» и гол «Ливерпуль» на «Энфилде» в Кубке Лиги. В том сезоне «Болтон» дошел до финала, однако к тому моменту Жардел уже покинул команду и отправился «покорять» Серию А в составе замыкающей таблицу «Анконы».



За следующие 7 лет Жардел сменил три континента и 12 клубов, удостоив своим визитом даже Австралию с Болгарией. Довольно печально для нападающего, забившего в период с 1995 по 2002 года 272 гола в 271 матче в трех разных лигах. При этом за сборную за ним числилось лишь десять матчей, что явно не вяжется с выступлениями на клубном уровне.



Трудно сказать, что на самом деле сломало карьеру супербомбардира: решение Сколари не брать его на чемпионат мира или отсутствие предложений от больших клубов. Не обошлось и без характерных в таких случаях бичей в лице алкоголя, наркотиков и женщин. Но эти пороки были свойственны многим его соотечественникам, в частности Роналдо и Роналдиньо, но судьба была к ним более благосклонна. Видимо, Жарделу просто суждено было остаться на обочине истории.