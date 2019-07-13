«Спартак» - «Сочи»: Прогноз от экспертов

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Спартак

«Спартак» в прошлом сезоне имел серьезный проблемы с результатами, которые в итоге не позволили команде попасть в Лигу Чемпионов. Закончили сезон «красно-белые», вопреки всем прогнозам, на пятой строчке в таблице, проиграв третьему «Краснодару» семь баллов, а чемпиону «Зениту» - целых 15 очков. Теперь команде Олега Кононова предстоит сыграть в квалификации Лиги Чемпионов.

Летом «Спартак» расстался с несколькими игроками – ушли Денис Глушаков, Дмитрий Комбаров и Сальваторе Бокетти. Однако, главной потерей команды смело можно назвать Зе Луиша, которого приобрел «Порту». На замену ему у «Ромы» был приобретен Эсекиэль Понсе, который в прошлом сезоне играл в аренде в греческом АЕКе и забил 16 голов в 27 матчах.

Сочи

Для «Сочи» прошлый сезон в ФНЛ получился великолепным – команда Александра Точилина сумела добыть прямую путевку в Премьер-Лигу. Финишировали «барсы» на второй строчке с 69 очками, проиграв в итоге первому «Тамбову» четыре балла и опередив третью «Томь» на пять очков.

Перед дебютом в Премьер-Лиге команда серьезно усилилась – на позицию вратаря пришел Евгений Фролов, отлично проявивший себя в «Оренбурге» в прошлом сезоне, из «Зенита» в аренду были взяты Дмитрий Полоз, Иван Новосельцев, Ибрагим Цаллагов и Эльмир Набиуллин. Из турецкой командировки вернулся Федор Кудряшов.

Статистика

Дважды команды пересекались в товарищеских матчах и оба поединка выиграл «Спартак»

Только в одном из трех последних матчей «Спартак» пропускал более одного гола

В прошлом сезоне «Сочи» в 19 выездных матчах пропустил всего 16 голов – это лучший результат среди 20 клубов ФНЛ

В семи последних домашних матчах в рамках Премьер-Лиги «Спартак» проиграл всего один раз

Прогноз

«Спартак» уже пересекался не так давно с «Сочи» в товарищеской встрече и разгромил его со счетом 7:1, однако вряд ли стоит и сегодня ждать от «красно-белых» такой результативности. Как показал кубок Матч Премьер, команда Кононова очень далека сейчас от своих оптимальных кондиций, к тому же, произошло обновление состава и новичкам нужно время для адаптации.

«Сочи» наверняка сделает ставку на оборону и постарается подловить соперника на контратаке, вряд ли от дебютанта стоит ждать каких-то рискованных ходов. «Барсы» получили в распоряжение несколько качественных и опытных игроков, но пока Точилину еще предстоит сделать из них команду, сейчас же «Спартак» вполне может рассчитывать на три балла.

Мы считаем, что хозяева одержат скромную победу. Наш комбинированный прогноз – победа «Спартака» и тотал меньше (3.5) голов. В 1хСтавке такое пари можно разместить с коэффициентом 1.97

Источник: www.vseprosport.ru