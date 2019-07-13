Супер Марио

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25 августа 2000 года. Футбольный мир в ожидании матча за Суперкубок УЕФА между мадридским «Реалом» и стамбульским «Галатасараем». Но куда больший интерес у футбольного общества вызывает дебют новичка королевского клуба, чей скандальный трансфер третьего дня потряс весь мир своей циничностью и рекордной стоимостью. Этим новичком был бывший игрок «Барселоны» и будущий обладатель «Золотого мяча» Луиш Фигу.



Но главной фигурой матча суждено было стать отнюдь не португальцу. 26-летний Марио Жардел, тем же летом пополнивший ряды «Галатасарая» и точно так же дебютировавший за свою команду в матче за Суперкубок, быстро переметнул внимание зрителей на свою сторону. На 41-й минуте он уверенно реализовал одиннадцатиметровый удар, назначенный за снос Хакана Унсала защитником «сливочных» Иваном Кампо, а уже в конце первого дополнительного раунда мастерски замкнул передачу Фатиха Акьела, принеся турецкому клубу сенсационную победу.



Можно ли назвать игру Жардела в том матче выдающейся? Отнюдь. Это была лишь малая часть того, на что он был способен и что ярко демонстрировал в своих предыдущих командах: «Васку да Гаму», «Гремио» и «Порту». Бывший Премьер-Министр Турции Месут Йылмаз был не так уж далек от истины, когда назвал переход Жардела в стан «Галатасарая», как подписание одного из лучших футболистов мира.



Оба предыдущих сезона Жардел неизменно становился лучшим снайпером Европы, и упустил «Золотую бутсу» сезона-1999/2000 лишь из-за низкого коэффициента чемпионата Португалии. Можно смело говорить о том, что на рубеже веков Жардел был одним из лучших нападающих европейского континента.



К этому времени его бомбардирский счетчик уже перевалил далеко за вторую сотню и казалось, что лучшие годы 26-летнего нападающего впереди. Оставалось лишь дождаться вызова от европейского гранда, способного использовать голевое чутье бразильца по прямому назначению. Но вместо этого последовали череда провальных трансферов, неудачный брак, проблемы с дисциплиной и непрекращающийся игнор со стороны национальной сборной. Как позже признавался сам Жардел, его карьеру сгубила наркотическая зависимость, достигшая своего пика во время выступлений за австралийский «Ньюкасл Джетс» в 2008 году.



Лишний вес, растренированность - в австралийском клубе Жардел все больше представлял жалкую пародию на самого себя. Довольно бесславное падение для нападающего, еще совсем недавно наводившего ужас на соперников. За время, проведенное в рядах «Порту» и «Спортинга», бразилец наколотил 233 гола в 231 одной игре, т.е. в среднем больше гола за игру. Да и в «Галатасарае» дела у Жардела шли не так уж плохо: 34 гола за сезон во всех соревнованиях, включая 6 - в Лиге Чемпионов. Порядочная цифра для любого нападающего высокого уровня, однако для Жардела это было ниже его привычной нормы.



Столь феноменальная статистика лишний раз дает понять, каких высот мог бы добиться Марио, не столкнись он с рядом неудач на важнейших отрезках карьеры, как, например, выбор «Интера» в пользу Хакана Шукюра или отсутствие интереса со стороны национальной сборной. Возникает ощущение, что карьере одного из ведущих снайперов Европы попросту не суждено вылиться в нечто большее.



На пике своих формы Жардел был неудержим. Прирожденный бомбардир, чье умение забивать было с ним еще в утробе матери, и количество голов, наколоченных им в Бразилии, Португалии и Турции, говорит само за себя. Еще одним показателем уникального таланта является тот факт, что в каждом из своих первых шести сезонов в Европе Жардел стабильно переваливал за отметку в 30 голов. Вероятно, по этой же причине Жардела обвиняли в эгоизме и однообразии.



На деле же Жардел был куда разнообразнее своих более именитых коллег, вроде Нистелроя или Пиппо Индзаги. В арсенале бразильца, помимо стандартного для его позиции завершения атак в штрафной, были великолепные дальние удары и феноменальная игра головой, позже ставшая его визитной карточкой.



Сегодня футбольный мир знает лишь одного Феномена – бразильца Роналдо. Однако Жардел своей игрой в «Порту» заслуживал это прозвище не меньше, а может даже и больше знаменитого «Зубастика». Собственно, португальцы его и привезли из своей бывшей колонии за его потрясающую скорострельность, которую он демонстрировал у себя на родине в «Васку да Гама» и «Гремио». Первое время Жардел, как и подобает любому новичку, имел трудности с адаптацией к местному футболу, однако настройка прицела не заняла много времени, и вскоре соперники, в том числе и «Бавария» с «Барселоной», в полной мере ощутили на себе мощь бразильской артиллерии.



Сезон 1999/2000 стал самым успешным в составе «Порту»: 54 гола в 49 играх. Впечатляет, не так ли? Но только не тренерский штаб сборной Бразилии. Несмотря на феноменальную статистику, несмотря на статус одного из самых эффективных нападающих Европы, несмотря, в конце концов, на «Золотую бутсу», Жардела продолжали упорно игнорировать в национальной сборной, предпочитая ему более известных Ривалдо, Ромарио и всенародного любимца Роналдо.



Более того, завершив сезон в статусе лучшего снайпера Европы, Жардел уступил свою заслуженную «Золотую бутсу» нападающему «Сандерленда» Кевину Филлипсу, забившему на 8 голов меньше. Причиной тому стал низкий коэффициент чемпионата Португалии. Казалось, что кто-то нарочно вставляет талантливому бразильцу палки в колеса, лишая его заслуженного признания.



Летом 2000 года Жардел, понимая, что с «Порту» он так и будет топтаться на месте, решает сменить насиженное место. Наиболее предпочтительным смотрелся бы переход в один из клубов Испании, Англии или Италии, и такой вариант вскоре подвернулся. Миланский «Интер», отчаянно заинтересованный в возвращении на вершину итальянского футбола, находился в поиске напарника для Роналдо, и Жардел быстро привлек их внимание. Но все мечты в очередной раз рухнули. «Нераздурри» переориентировались на Хакана Шукюра, давеча взявшего с «Галатасараем» Кубок УЕФА и ставшего одним из лучших бомбардиров турнира. Турецкий клуб, в свою очередь, начал искать замену ушедшему бомбардиру, и нашел её в лице Жардела.



Прибыв на пышную презентацию в белом лимузине, Жардел с порога заявил о том, что перейти в «Галатасарай» его побудило желание реализовать себя в большом европейском клубе, коим, по его словам, турецкий клуб несомненно является. Действительно, клуб был довольно прилично укомплектован (чего стоят только Хаджи, Попеску и Белезоглу) и последние сезоны под руководством Фатиха Терима показывал впечатляющую игру не только на внутренней, но и еврокубковой аренах. Несмотря на все это, турецкой лиге было крайне далеко до ведущих первенств Англии, Италии и Испании, и Марио вскоре и сам осознал, что сменил шило на мыло.



Дебют за новую команду оказался «сухим», но уже во второй игре Жардел разошелся и забил сразу 5. Однако турецкий период его карьеры не отличался стабильностью и рвением, и, несмотря на 34 гола во всех соревнованиях, бразилец быстро осознал бесперспективность своего положения и начал задумываться над уходом.



Еще была свежа память о сорвавшемся переходе в «Интер», как миланский клуб вновь появился на горизонте. Желая усилиться после провального сезона, итальянцы сделали предложение по двум одноклубникам Жардела – Эмре Белезоглу и Окану Буруку. Ходили слухи, что «Интер» также заинтересован в приглашении Фатиха Терима и подписании нового нападающего, поскольку перешедший годом ранее Шукюр надежд, мягко говоря, не оправдал. Переезд главных творцов успеха «Галатасарая» в Италию давал Жарделу реальный шанс отправиться по тому же маршруту.



Но чуда не произошло. Терим действительно отправился в Милан, но не в «Интер». Вместо этого турецкий специалист возглавил их красно-черных соседей, а новым наставником «нерадзурри» стал бывший тренер «Валенсии» Эктор Купер. И вместо Италии Жардел отправился назад в Португалию, но на это раз к заклятым врагам «Порту» - лиссабонский «Спортинг».



Сезон-2001/2002 стал лучшим в карьере Жардела. Он практически в одиночку привел «Спортинг» в их первому за два десятилетия чемпионству и стал лучшим бомбардиром первенства, забив почти в два раза больше, чем ближайший преследователь – 42 гола в 30 матчах. Всего на его счету значилось 55 забитых мячей во всех соревнованиях, что стало лучшим результатом в карьере. С приближением чемпионата мира и интересом со стороны «Барселоны» казалось, что вот теперь Жардела точно ждет долгожданный успех. Но вместо этого, как позже выяснится, его ждал полный крах.



Одним из самых досадных моментов карьеры Жардела является то, что, несмотря на потрясающую игру на клубном уровне, приглашение в национальную сборную он получал только по большим праздникам. Было более чем странно, что обладатель «Золотой бутсы» и один из самых забивных нападающих европейского континента не вызывается в свою сборную.



Одним из объяснений данного факта является то, что бразильским наставникам просто не нравился его спорный характер. Жарделу на собственной шкуре пришлось испытать роль козла отпущения, коим его сделали после довольно позорного поражения в четвертьфинале Кубка Америки 2001 против сборной Гондураса, хотя на лицо была тренерская некомпетентность.



Однако Жардел покорно принимал все обвинения и видел решение вопроса в переходе большой европейский клуб, где бы он уже наверняка развеял все сомнения вокруг себя.



«Возможно, Сколари выстроит команду вокруг меня и тогда я забью много голов», – не уставал повторять нападающий, но реального шанса так и не получил, даже когда Роналдо не вылезал из лазарета.



Жардел верил, что сезон-2001/2002, в котором он привел «Спортинг» к чемпионству и опередил Рауля, Креспо и Нистелроя в гонке за уже вторую в его коллекции «Золотую бутсу», обеспечит ему железное место в заявке сборной на предстоящий мундиаль, а может даже и место в стартовом составе.



Но Жардела не оказалось в списке игроков, названных Сколари для поездки в Южную Корею и Японию. Зато в нем оказались нападающие Эдилсон и Луизао, выступавшие в чемпионате Бразилии и не отличавшиеся высокой результативностью. Обоих Сколари предпочел одному из лучших нападающих Европы. Вместо того, чтобы разделять триумф вместе с командой на поле, новоявленный обладатель «Золотой бутсы» в полном одиночестве наблюдал за тем, как Роналдо своим дублем приносит сборной Бразилии пятый кубок Мира.



Это окончательно убило Жардела, который и без того находился на грани срыва из-за недавно рухнувшего брака. Что еще он должен был сделать, чтобы обратить на себя внимание? Перспективный трансфер в один из топ-клубов вновь накрылся медным тазом: «Спортинг» явно не устраивали 10 миллионов евро, предложенные за игрока «Барселоной» и «Бетисом». 10 миллионов за забивного нападающего – просто смех, особенно по сегодняшним меркам. В сентябре 2002 года убитый горем Жардел, никого не спрашивая, покинул «Спортинг» и уехал на родину, заявив: «Я не хочу больше играть за „Спортинг“ и в Португалии вообще».



В «Спортинге» с пониманием отнеслись к состоянию футболиста и позволили ему остаться в Бразилии, но с условием, что ежемесячно Жардел будет посылать им справку от врача о своем состоянии. Однако вскоре справки перестали приходить, и клуб ответил на это штрафными санкциями в виде лишения заработной платы, после чего игрок потребовал разорвать контракт.



Проблемы личного характера, которые раньше были не так очевидны, теперь выплыли на поверхность. Вспыльчивость и непредсказуемость замечались за ним и раньше, но поскольку это никак не сказывалось на его игре, на это предпочитали не обращать внимания. Большие же команды в лице «Барселоны» и «Интера» относились к этому весьма осторожно, как, впрочем, и Сколари, который считал, что португальские подвиги Жардела не стоят того, чтобы рисковать гармонией и балансом, царившим в национальной команде.



В конечном итоге Жардел вернулся в «Спортинг», но на этот раз он уже был не в состоянии обуздать свой характер. Столкнувшись с депрессией, нападающий нашел утешение в кокаине, к которому пристрастился во время своего длительного пребывания в лазарете после неудачного прыжка в бассейн во время отпуска.



«Я пришёл в мир наркотиков из любопытства, когда играл в Европе. Встретил некоторых людей, которые предложили попробовать. Я стал регулярно употреблять наркотики в отпуске, так как во время сезона у нас был допинг-контроль. Это одна из проблем футбола: у вас есть деньги и много ловушек, дружеских отношений, курьёзов и соблазнов».



Летом 2003 года «Спортинг» решил избавиться от проблемного нападающего, продав его за 1.5 миллиона фунтов в английский «Болтон». Наконец-то Жарделу представилась возможность поиграть в одной из крупнейших европейских лиг, однако его новая команда была крайне далека от предела его мечтаний.



В то время «Болтон» был весьма популярен среди вышедших в тираж звезд, решивших на закате карьеры тряхнуть стариной. Омоложение по методике Сэма Эллардайса прошли такие игроки. Как Джей-Джей Окоча, Иван Кампо и Юрий Джоркаефф. Однако попытка сделать то же самое с Жарделом успеха не имела, ибо изначально была гиблым делом. Английский вояж бразильца ограничился тремя голами в Кубке Лиги: два «Уолсоллу» и еще один «Ливерпулю» на «Энфилде».



После Англии опальный нападающий отправился покорять Италию, но не в старый знакомый «Интер», а в «Анкону» замыкавшую турнирную таблицу. Апеннинская вылазка ограничилась шестью месяцами и морем колкостей со стороны фанатов, высмеивавших его отвратительную форму.



За следующие 7 лет Жардел сменил три континента и 12 команд, нигде так толком и не заиграв.

Довольно печальный итог для двукратного обладателя «Золотой бутсы», забившего в период с 1995 по 2002 года 272 гола в 271 матче.



Настоящая трагедия Жардела заключается в том, что ему так и не выпал шанс проявить себя в одном из европейских топ-клубов. И довольно несправедливо, что сегодня большинство его помнит только по многочисленным скандалам и проблемам с наркотиками, а не по его прирожденному таланту и фантастической результативности, с которой сегодня могут сравниться разве что Месси и Роналду. Но для поклонников «Порту» и «Спортинга» он навсегда останется Супер Марио.



