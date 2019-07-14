Сенегал – Тунис: Прогноз от экспертов

сегодня, 11:29

Сенегал

Сборная Сенегала явно делала ставку на победу на турнире и стартовала с победы 2:0 над Танзанией, но уже во втором туре была со счетом 1:0 обыграна Алжиром. Тем не менее в последнем матче команда Алиу Сиссе разгромила 3:0 Кению и прошла в 1/8 финала, где встретилась с Угандой. Пройти соперника сенегальцам не составило труда – победа 1:0 вывела их в четвертьфинал.

Бенин оказал достойное сопротивление Сенегалу, но пропустил один единственный гол, который в итоге и стал решающим.

Тунис

Сборная Туниса на групповом этапе откровенно не впечатлила, трижды команда Алена Жиресса сыграла вничью с Анголой (1:1), Мали (1:1) и Мавританией (0:0), однако в плей-офф пробиться смогла. В 1/8 финала «карфагенские орлы» встретились с Ганой, которую сумели протйи только в серии пенальти после ничьей 1:1 в основное время.

Мадагаскар в четвертьфинале проблемой для тунисцев не стал – победа 3:0 гарантировала им путевку в полуфинал.

Статистика

В четырех из пяти матчей на турнире Сенегал побеждал

Только в одном из последних пяти матчей Сенегал пропускал

Только в одном из пяти матчей на турнире Тунис смог победить

Прогноз

Сборная Сенегала не показывает искрометного футбола на турнире, но при этом уверенно движется к золотым медалям. Подбор игроков позволяет назвать «львов Теранги» явным фаворитом поединка, этот статус они и постараются сегодня оправдать. Тунис добрался до полуфинала, но по игре смотрится куда слабее соперника, который хорош как в обороне, так и в атаке.

По нашему мнению, протий в финал Тунис не сможет. Прогноз – проход Сенегала. В Лиге Ставок такой исход предлагается с коэффициентом 1.60

Источник: www.vseprosport.ru