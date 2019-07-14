«Зенит» 2019/20: лучшая команда РПЛ?

сегодня, 12:56

Семак сыграет в Лиге чемпионов, знает внутренних футбольных оппонентов, а «Соккер.ру» резюмирует подготовку чемпиона к сезону РПЛ .

Трансферная кампания удалась?

Пришли: Дуглас Сантос («Гамбург», 12 млн евро), Сутормин («Оренбург»/«Рубин», 2.5 млн евро).

Ушли: Эрнани («Парма», аренда), Панюков («Урал», 0.3 млн евро), Нету («Спортинг», св. агент), Анюков («Крылья Советов», св. агент), Новосельцев, Полоз, Набиуллин, Цаллагов (все – «Сочи»), Бабурин («Ростов»), Кокорин, Маркизио, Лодыгин (все – св. агенты).

Нет, поскольку она пока не завершена. И да, поскольку новичка на ключевую позицию назвали – Дуглас Сантос подписал контракт с «Зенитом», и со временем должен стать основным левым защитником команды. Судьба Сутормина вряд ли будет аналогичной – основа Алексею светит, только если окажется сильнее целого списка хавбеков.

С другой стороны, пока есть лимит, нельзя винить «Зенит» за приглашение Алексея. Но стоит винить Семака, Рибалту и лично того, кто связывался с «Рубином» за форму этого трансфера. Получилось не просто некрасиво, а дико. Если вам так нужен был Сутормин за 2.5 млн евро – кстати, цена ниже рыночной, то что мешало забрать сразу у «Оренбурга»?

С покупками выяснили, но остаются расставания. Бабурин отправился в «Ростов», Цаллагов, Полоз, Набиуллин и Новосельцев – в «Сочи». Панюков за триста тысяч евро усилил «Урал», а Эрнани нашел пристанище в пармской обители. Распродажи продолжаются, ведь Маркизио и Лодыгин просто ушли, а Краневиттеру явно ищут новую команду. Но еще 1-2 новичка могут появиться.

Какие позиции осталось усилить?

Если уходят одновременно Нобоа – в «Сочи», Эрнани и Краневиттер, то Барриосу и Оздоеву нужна подстраховка в центре поля, особенно в опорной зоне. Нету ушел, поэтому не исключено подписание центрального защитника на скамейку. Справа без Анюкова у Смольникова нет стабильной подстраховки, а возможный уход Ригони и Мака намекает на покупку атакующего игрока, вроде Оньекуру, пусть он якобы уже отказал Семаку в пользу Терима. Но Шатов не убедил и Сутормин пока не заиграл, хотя умеет работать всюду – от фланга защиты до атаки.

Семак вырастет в сильного тактика?

Знаете, почему «Зениту» нужен Алексей Миранчук, а также оказался вдруг очень нужен Сутормин? Потому что Лунев, Смольников, Оздоев (или Кузяев, или Ерохин) и Дзюба – всего четверо россиян в оптимальную основу, а нужен пятый человек, но в схеме «4-4-2» такого нет, когда Жиркова заменяет иностранец Дуглас.

То есть или Семак начинает играть «4-3-1-2» в РПЛ , где Дриусси формально на позиции «под нападающими» Артемом и Сердаром, а тройка в центре состоит из двух россиян и Барриоса, или Дуглас оказывается в положении прошлогоднего Рамиреса из «Краснодара», когда будет играть, только если Семак влезет в лимит.

Сергею Богдановичу вставили палки в колеса. И в Суперкубке не увидели ничего нового от «Зенита». Азмун – человек вратарской и штрафной, Дзюба – всюду, где можно цепляться за мячи, которые на него адресует Ракицкий. В обороне у «Зенита» и был бардак – пусть вас не смущают весенние победы, ошибки у ворот Лунева были, к тому же довольно грубые.

Иванович тоже не впечатляет, что у Бранислава и Ярослава такой опыт, что их не тронут. Значит, нужна другая игра от фланговых защитников, важно выстроить прессинг грамотно. Если только два человека будут давить высоко – Барриос и его напарник, а Дриусси, второй фланговый атакующий игрок и два форварда, останутся наблюдателями, то «Зениту» в ЛЧ крышка.

Минусом схемы Семака является ее простота, она же – главный плюс. «Зенит» вроде и контролирует мяч, но не так, как современные клубы. «Зенит» вроде и умеет сыграть флангами, но при этом левый край очень часто выпадал, а Дуглас Сантос пока ведь не стал играть слева лучше Кришито, поэтому нет гарантии, что его связка с Дриусси заработает.

Сам Себастьян – не очень стабильный. Для Семака является проблема всех без исключения игроков стартового состава, даже Азмуна и Барриоса, к заметным перепадам в игре. У каждого футболиста есть удачные серии, есть спады, но в случае с «Зенитом», где схема «4-4-2» стала базовой и вокруг классики крутятся, неприятным является осознание, что каждый меняется не от матча к матчу, а от тайма к тайму.

Невзирая на чемпионский статус, игра у «Зенита», если сравнивать даже со временами Луческу и Манчини, не поставлена на 100 % от того, что реально требовать от подобного состава и команды с диким бюджетом. С другой стороны, в РПЛ они многих опережают, а никто не запрещает оживить игру переходом на «4-3-1-2» в Лиге чемпионов, или «4-3-3», если Дзюба иногда не сможет сыграть.

Вероятный стартовый состав (4-4-2): Лунев – Смольников, Иванович, Ракицкий, Жирков (Дуглас) – Ригони* (Шатов, Сутормин), Барриос, Кузяев (Оздоев, Ерохин), Дриусси - Азмун, Дзюба.

* - если Ригони и Мак уедут, то до конца лета подпишут атакующего иностранца на фланг под ЛЧ .

Почему «Зенит» неоднозначный?

Потому что много лет не побеждал, а чемпионской командой являются отрезками – как в концовке игры против «Краснодара» в гостях, например. Но за победы воюют, независимо от уровня соперника, а громят только тех, кто откровенно подставляется. Хотя «Зенит» тоже можно разгромить, если взять состав сильного клуба из ЛЧ . Слабость в том, что объединяет Лунева, Ракицкого, Ивановича, Смольникова и Жиркова. Речь о футболистах, которые давно не прогрессировали, как и Шатов, например.

Кто является лидером на поле?

Простой ответ – Артем Дзюба. Но капитанская повязка у Ивановича, первый пас зависит прямо от Ракицкого – никто другой так выводить игру вперед с пропуском хода не умеет. Дриусси точно не лидер, хотя аргентинцу полезно провести сильный сезон, чтобы не закрывать себе дверь в Серию А насовсем. Барриос тоже должен думать о вызове в топ-5 и рубиться, становясь лидером в центре поля. Азмун поможет голами, но это снова не разговор о лидере, коим остается Дзюба.

За кем следить в «Зените»?

За Леоном Мусаевым, единственным молодым воспитанником, переведенным в первый состав. А если без шуток о печальном положении некогда приличной футбольной школы, то следить стоит за Дугласом Сантосом – интересный игрок, приличный и цепкий. Также интересно понять, насколько хватит Азмуна? Раньше он без подзарядки от тренерской мудрости Бердыева долго удачные серии не выдавал, но мог повзрослеть. Также следить нужно за Луневым, ведь если провалится – быть Кержакову в рамке, а зимой будет другой вратарь. Но такого количества молодежи, как у четырех конкурентов, у «Зенита» нет. И это скорее минус, чем плюс.

«Зенит» снова будет чемпионом?

Скорее всего. Хотя если вдруг отвлекутся на Лигу чемпионов и бои будут сложными – появится шанс на чемпионскую интригу. Многие доверяют «Локомотиву» как первому преследователю, поскольку у «Краснодара» много забот. Другие верят, что двенадцатый игрок поможет «Спартаку» - есть и такие ставки. Или что ЦСКА постыдиться проводить много лет без любимого спонсора – Лиги чемпионов.

Но все-таки команда Семака объективно должна идти к очередному титулу, невзирая на еврокубки и собственные минусы. Если обыграют большинство середняков в ста процентах случаев, пока их конкуренты растеряют с ними же очки – тот же «Сочи» едва не покусал «Спартак», а с ЦСКА и «Краснодаром» если не в первом круге, то во втором сыграет так же, как «Оренбург» - всегда, то у «Зенита» будет заметная фора.

А поскольку в первой пятерке нет эталонного лидера, у каждого свои грешки, будут размены победами, то именно разница результатов с середняками и выберет чемпиона. Но есть еще один вариант, приоритетный для Семака. Если отработает четко, а у «Зенита» будет объективно сильнейшая игра по большинству параметров, то впервые за шесть сезонов получим защиту титула. Еще и без споров со скандалами.