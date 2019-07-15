«Локомотив» - «Рубин»: Прогноз от экспертов

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Локомотив

«Локомотив» в прошлом сезоне провалил стартовый отрезок, но сумел в итоге финишировать вторым. В чемпионской гонке «железнодорожники» полноценно не поучаствовали, борьба в основном развернулась за прямую путевку в Лигу Чемпионов, которую команда Юрия Семина в итоге выиграла.

Отпустил клуб игроков не свободный трансфер – Мануэль Фернандеш, Игорь Денисов, Тарас Михалик, Виталий Денисов, Алан Касаев и Дмитрий Тарасов за «Локо» больше не сыграют. Выкуплен у ПСЖ контракт Гжегожа Крыховяка, также приобретен был у «Крузейро» Мурило. Неделю назад «Локомотив» оправдал прогнозы и выиграл Суперкубок России, переиграв 3:2 «Зенит».

Рубин

«Рубин» в прошлом сезоне долгое время считался одним из главных кандидатов на место в еврокубках, но во втором круге команда Курбана Бердыева сыграла очень слабо, финишировав лишь на 11-й строчке. В межсезонье команда серьезно обновилась – новым главным тренером стал Роман Шаронов.

Также клуб попрощался с Русланом Камболовым, Александром Бухаровым, Дмитрием Полозом, Кареном Байрамяном. Из приобретений стоит отметить переход Сильвие Бегича из «Оренбурга», Карла Старфельта из «Гетеборга». В качестве свободных агентов к клубу присоединились Виталий Денисов, Олег Данченко и Юрий Дюпин.

Статистика

Ни в одном из шести последних матчей «Локомотив» не проигрывал «Рубину» - четыре победы и две ничьи

Ни в одном из девяти последних матчей «Локомотив» не проигрывал – семь побед и две ничьи

Ни в одном из семи последних выездных матчей в рамках Премьер-Лиги «Рубин» не побеждал – пять поражений и две ничьи

Прогноз

«Локомотив» отлично проявил себя в поединке с «Зенитом» в Суперкубке, добыв волевую победу. Очевидно, что «железнодорожники» являются безусловным фаворитом поединка – команда у Семина сыгранная и квалифицированная, наверняка в этом сезоне «Локомотив» рассчитывает побороться за золотые медали, поэтому ошибку прошлого сезона повторять не станет.

«Рубин» серьезно перестроился в межсезонье и сильнее явно не стал, по крайней мере, Шаронову понадобится время для того, чтобы сделать из имеющихся футболистов команду.

По нашему мнению, проблем с набором трех очков хозяева не испытают. Прогноз – фора (-1) на «Локомотив». В Лиге Ставок такой исход предлагается с коэффициентом 1.79

Источник: www.vseprosport.ru