«Црвена Звезда» – «Судува»: Прогноз от экспертов

сегодня, 12:32

Црвена Звезда

Несмотря на свой большой опыт выступления на турнире такого ранга, в первой встрече сербы не сумели подтвердить статус фаворита. Ничья 0:0 – результат довольно скользкий, поэтому свой класс сербы должны продемонстрировать дома.

В прошлом сезоне команды уже встречались, и тогда проблем у «Црвены» не было – 2:0 и 3:0. В итоге квалификации сербы пробились в групповой этап, где, правда, ничем особо не отличились, за исключением победы над «Ливерпулем» (2:0), как раз дома.

Судува

«Судува» сейчас имеет больше игровой практики в официальных матчах. Чемпионат Литвы в самом разгаре. Позади уже 17 туров и команда занимает первое место. Тем не менее, квалификация Лиги Чемпионов – это совсем другой уровень. «Бело-красные» участвуют в престижном турнире всего второй раз в своей истории. В минувшем сезоне она вылетела как раз после противостояния с «Црвеной Звездой».

Статистика

В четырех последних матчах в ЛЧ «Судува» не забивала.

«Судува» не забивала. Прогноз на ставку «тотал меньше 2.5» сыграл в трех из четырех последних матчей «Судувы» в ЛЧ .

. В трех очных противостояниях с «Црвеной Звездой» «Судува» не забивала, уступив в двух из них.

Прогноз

«Црвена Звезда» совершенно справедливо считается фаворитом матча. Дома команда практически не дает сбоев в матчах с соперниками уровня «Судувы», при этом на групповом этапе не раз удивляла в матчах с соперниками куда более высокого ранга. Гости наверняка сделают ставку на оборону, однако вряд ли удержат ворота на замке.

Наш прогноз – победа Црвены Звезды или ничья + тотал меньше 3.5 за 1.86 в БК 1хСтавка

Источник: www.vseprosport.ru