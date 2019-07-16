Последний триумф советского футбола

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«Соккер.ру» рассказывает, как молодёжная сборная СССР стала чемпионом Европы.

К концу восьмидесятых в нашем, тогда ещё едином футболе, появилась целая плеяда молодых и талантливых футболистов. Многие из них уже стали лидерами своих команд и стучались в двери первой команды страны – спартаковец Игорь Шалимов, московские динамовцы Игорь Колыванов и Сергей Кирьяков, киевлянин Олег Лужный. А Дмитрий Харин и вовсе выиграл олимпийское золото Сеула. У первой сборной СССР подрастала сильная смена.

Второй шанс для Радионова

Этому поколению предстояла своя кампания – тест на зрелость. Молодёжный чемпионат Европы, финальная часть которого приходилась на лето 1990. Сначала же команде Владимира Радионова предстояло пройти отборочный турнир, где соперниками молодых советских футболистов были сверстники из Австрии, ГДР и Турции.

Владимир Радионов в бытность футболистом играл на позиции защитника за таллиннский «Калев», калининскую «Волгу» и московский «Локомотив», где дослужился до капитана. В 1983 году Владимир Вениаминович возглавил столичных «железнодорожников» и не справился с миссией. Вместо борьбы за возвращение в высшую лигу московский клуб провалился во вторую десятку. Поэтому пребывание Радионова на посту старшего тренера «Локомотива» оказалось недолгим. Затем Владимир Вениаминович работал в спорткомитете Москвы, а в 1986 возглавил молодёжную сборную СССР .

Отборочную кампанию чемпионата Европы наша молодёжка провалила, заняв третье место в группе вслед за командами Франции и ГДР . После разгрома, учинённого немцами (1:5), Радионова хотели снять. Но тренеру дали ещё один шанс. Теперь ему предстояло руководить командой, в которую входили игроки, родившиеся в 1968 году и позже.

Согласно регламенту, на поле могли присутствовать два футболиста более старшего возраста. Ими стали два киевских динамовца. Первый – защитник Сергей Шматоваленко, игравший в молодёжной сборной прежнего призыва. А второй – опытнейший полузащитник Андрей Баль – капитан чемпионов мира среди юношей 1977 года, обладатель Кубка кубков, трёхкратный чемпион СССР и многое, многое другое. Андрей Михайлович перешагнул тридцатилетний барьер и был дядькой-наставником для молодых, но ещё не слишком искушённых футболистов.

Наша сборная начинала отборочный турнир домашним матчем с командой Австрии на киевском стадионе «Динамо». К 19 минуте в воротах Андрея Ковтуна уже побывали два мяча. Но Александр Мостовой незадолго до перерыва и Игорь Колыванов вскоре после оного восстановили равенство. Но на большее наших футболистов не хватило.

Вторую встречу команда Радионова проводила уже в будущем году, в апреле 1989 года. Тоже в Киеве, тоже на «Динамо». На этот раз роль дядьки исполнял олимпийский чемпион Гела Кеташвили. В середине второго тайма сработала связка из московского «Динамо». Андрей Кобелев выполнил штрафной, а Игорь Колыванов поставил точку. Этот гол принёс нашим футболистам первую победу в турнире. Затем дубль Колыванова и гол Пятницкого обеспечили крупную победу над турками в гостях.

Осенью наши футболисты продолжали радовать. Два Игоря – Шалимов и Колыванов помогли справиться с австрийцами. Восточные немцы дали бой. За 3 минуты до финального свистка советская команда вела 2:1 благодаря голам Колыванова и Кирьякова. Но защитник команды ГДР Уге Вагенхаус поразил ворота Ковтуна сначала с игры, а потом и с пенальти – 3:2. Но первыми в группе стали именно наши, обыгравшие турок в Симферополе. Решающие матчи были запланированы на 1990 год.

Дорога к финалу

В четвертьфинале нашим молодым футболистами достались западные немцы. Состав нашей команды претерпел некоторые изменения. Не имевшего игровой практики в воротах киевского «Динамо» заменил олимпийский чемпион Дмитрий Харин, на тот момент московский динамовец. Справа в обороне киевлянин Олег Лужный, слева его одноклубник Сергей Шматоваленко. В центре тоже два киевских динамовца – капитан команды Андрей Баль и Андрей Сидельников, пришедший в Киев из «Днепра». Правый полузащитник Андрей Канчельскис («Шахтёр»), левый – Игорь Шалимов («Спартак»). В центре полузащиты – Андрей Пятницкий («Пахтакор») и Андрей Кобелев («Динамо» Москва). Чуть впереди спартаковец Александр Мостовой, и выдвинутый вперёд нападающий одноклубник Кобелева Игорь Колыванов. В запасе вратарь Владимир Пчельников («Торпедо»), защитники Андрей Чернышов («Динамо» Москва), Михаил Соловьёв («Торпедо»), полузащитник Сергей Заец («Динамо» Киев), нападающий Сергей Кирьяков («Динамо»).

Встреча в Симферополе началась с несогласованности двух заслуженных мастеров спорта. Баль отбросил мяч Харину, когда вратарь этого не ждал. Так на 6 минуте сборная ФРГ вышла вперёд. Воодушевлённые успехом гости едва не развили успех. Первый тайм за немцами. Во втором после выхода Кирьякова наши перехватили инициативу. Шалимов хорошим ударом счёт сравнял. Но добиться большего не получилось. Ничья 1:1.

Через две недели соперники встретились в Аугсбурге. В стартовом составе нашей сборной появился центральный защитник Чернышов, Сидельников передвинулся в опорную зону. Канчельскиса заменил торпедовец Дмитрий Чугунов. Кирьяков заменил Колыванова. Снова первый таим за немцами, - отличился Кристиан Хохштедтер. Но во второй половине встречи Чугунов забил ответный мяч. 90 минут для выявления победителя не хватило. Пришлось играть дополнительное время. За пять минут до серии пенальти Андрей Сидельников успешно сходил в штрафную хозяев на розыгрыш углового. 2:1 и наши в полуфинале. Где их ждали молодые шведы.

Тяжело складывался матч в Векшё. Особенно после того, как на 58 минуте красную карточку увидел Александр Мостовой. Преимущество скандинавов – численное и игровое материализовалось на 71 минуте после удара Кеннета Андерссона. Но прошло три минуты, и шведы ценой нарушения правил остановили в штрафной Сидельникова. Шалимов забил 11-метровый. Ничья 1:1 сделала сборную СССР фаворитом полуфинальной пары.

Игра в Симферополе складывалась непросто. Пусть не вводит в заблуждение счёт 2:0 в пользу наших. Но советские футболисты всё же превзошли шведских сверстников. А голы Кирьякова и Колыванова только подтвердили это превосходство. Сборная СССР впервые за 10 лет вышла в финал молодёжного чемпионата Европы. Туда же пробилась очень сильная команда Югославии. Несколько имён – Давор Шукер, Синиша Михайлович, Предраг Миятович, Ален Бокшич, Звонимир Бобан.

Ласковое солнце Крыма

Решающие матчи были запланированы на сентябрь, уже после чемпионата мира, участниками которого стали Шалимов, Добровольский и Лужный. Получил травму Дмитрий Харин, и место в воротах занял Михаил Ерёмин, прекрасно проявивший себя в играх за ЦСКА . Не смог сыграть капитан Андрей Баль. Квоту на возрастных игроков заполнил спартаковец Борис Поздняков, к которому перешла капитанская повязка. Был вызван в команду олимпийский чемпион Игорь Добровольский. В атаке появился Сергей Юран, за короткий срок ставший одним из лидеров киевлян. Правда, в Сараево Сергей так и не вышел на поле.

На 9 минуте Сидельников пробил метров с 35. Вратарь югославов Драгое Лекович откровенно «проспал» удар, и гости повели в счёте. Прошло чуть более 10 минут, и Давор Шукер с близкого расстояния вогнал мяч в наши ворота. Но на 42 минуте советские игроки снова поздравляли друг друга. Это Андрей Чернышов после розыгрыша углового забил «со второго этажа».

В начале второго тайма хозяева всей командой пошли вперёд. Наши с трудом отбивались, а потом развили контратаку. Сидельникова откровенно валили в штрафной, пенальти был неизбежен. Но Андрей не стал падать, а нанёс точный удар – 1:3.

Хозяева разыграли угловой. Шукер не стал бить сам, а нашёл свободного Роберта Ярни – 2:3. Но последнее слово осталось за сборной СССР . Игорь Шалимов заработал пенальти, а Добровольский не промахнулся – 2:4. Полдела сделано. Но оставался ещё матч в Симферополе, ставшем родным домом для нашей молодёжной сборной.

Стартовый состав сборной СССР выглядел так – Михаил Ерёмин в воротах, в обороне справа налево – Борис Поздняков, Андрей Чернышов, Андрей Сидельников, Сергей Шматоваленко, полузащитники Андрей Канчельскис, Игорь Добровольский, Андрей Кобелев, Игорь Шалимов. В нападении Александр Мостовой и Игорь Колыванов. В запасе Андрей Ковтун, Михаил Соловьёв, Дмитрий Чугунов, Валерий Карпин, Олег Сергеев, Сергей Кирьяков и Сергей Юран. У югославов не смог сыграть Давор Шукер. Но вышли не выступавшие в Сараево Роберт Просинечки и Звонимир Бобан.

На 12 минуте гости невнимательно отнеслись к Кобелеву. Чем Андрей и воспользовался. Нашёл Мостового, тот Добровольского, а Игорь уже нанёс точный удар. Этот гол стал единственным в первом тайме. Началась вторая половина встречи, и Мостовой после паса Колыванова не оставил ни шанса Лековичу. На 62 минуте под аплодисменты зрителей на поле вышел Юран, который ассистировал Канчельскису. И только после того, как счёт стал 3:0, Ален Бокшич отыграл один гол. Отличная победа сборной СССР , принесшая нашим молодым футболистам золотые медали.

Футбол, показанный игроками обеих команд, получил высокую оценку. Пресса писала, что сборные СССР и Югославии будут главными законодателями мод в европейском футболе 90-х. Поколение Колыванова, Шалимова, Канчельскиса, Юрана называли золотым.

Но вскоре не стало СССР , а от ЧФРЮ принялись откалываться кусочки. Всё это сказалось и на футболе. Первую сборную Югославии, составленную из игроков молодёжки, не пустили на чемпионат Европы. Большинство игроков нашей молодёжки встали под знамёна сборной России. Но в силу разных причин её потенциал был реализован едва ли на треть. При том, что большинство чемпионов 1990 состоялись во взрослом футболе.

Отдельных слов заслуживает Михаил Ерёмин. Отличный вратарь и добрый, улыбчивый парень трагически погиб в июне 1991 года, разбившись на машине. Он навсегда остался 23-летним.