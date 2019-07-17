ЧФР - «Астана»: Прогноз от экспертов

сегодня, 13:38

ЧФР Клуж

ЧФР не побеждает в трех матчах подряд, заработав один балл, сыграв вничью с «Политехникой Яссы» (1:1). В родной лиге на данный момент клуб занимает восьмое место. На своем поле «железнодорожники» играют с переменным успехом, не выиграв в двух последних играх. В квалификации Лиги Чемпионов подопечные Тони Консейсау потерпели поражение в первой встрече против «Астаны» (0:1).

Нападающий команды Джордже Цукудян не выйдет на поле из-за проблемы с сердцем.

Астана

«Астана» располагается на второй позиции чемпионата Казахстана с 38 баллами. В прошлом туре «горожане» забрали три очка у лидера лиги «Тобола» (2:0). В гостях «сине-желтые» действуют также неплохо, проиграв лишь в одном из четырех предыдущих противостояний.

В заявку на игру не попали нападающие Лев Скворцов, Владислав Прокопенко и Рамазан Каримов, а также под вопросом защитник Марин Аничич.

Статистика

ЧФР не побеждает в трех поединках кряду.

«Астана» выиграла два последних противостояния.

ЧФР не проигрывает дома на протяжении 15 матчей.

Прогноз

По нашему прогнозу, с первых минут матча обе команды не станут рисковать и всеми силами бросаться в атаку, ибо в родных стенах ЧФР практически не пропускает, что и делает ставку на низовой тотал оптимальной. Вряд ли казахстанцы вылетят на столь ранней стадии, даже в серии пенальти у них больше перспектив.

Наш прогноз - тотал меньше(2,5) за кэф 1,59. Также берем проход «Астаны» за 1,65.