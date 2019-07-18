«Кайрат» - «Широки Бриег»: Прогноз от экспертов

сегодня, 11:18

Кайрат

Для «Кайрата» нынешний сезон складывается не слишком удачно в национальном чемпионате – сыграно уже 19 туров, а команда Алексея Шпилевского занимает лишь третью строчку в таблице. Тем не менее, отставание от первого «Тобола» составляет четыре балла, так что включиться в чемпионскую гонку «народная команда» еще вполне способна.

В первой встрече, вопреки всем прогнозам, «Кайрат» одержал победу 2:1 и теперь ему остается лишь защитить это преимущество.

Широки Бриег

«Широки Бриег» завершил выступления в чемпионате Боснии и Герцеговины еще в конце мая – команда Гоце Седлоски пришла к финишу третьей и попала в квалификацию Лиги Европы. Однако, стартовый поединок превратился для клуба в настоящую трагедию – «Кайрат» сумел добыть победу 2:1, которая оставляет гостям минимум шансов на успех.

Статистика

В первом матче «Кайрат» обыграл «Широки Бриег» со счетом 2:1

Только в одном из девяти последних матчей «Кайрат» проигрывал, выиграл при этом семь встреч

Ни в одном из пяти последних выездных матчей «Широки Бриег» не выигрывал – два поражения и три ничьи

Прогноз

«Кайрат» в первой встрече не стал делать ставку на глухую оборону и не прогадал – соперник показал слабый футбол в обороне и матч проиграл. Теперь «Широки Бриег» вынужден будет рисковать и большими силами атаковать, что даст необходимое пространство хозяевам. В выездном матче «Кайрат» показал, что имеет превосходство в классе над соперником – на своем поле он должен сыграть еще мощнее.

По нашему мнению, шансов у гостей нет. Прогноз – победа «Кайрата». В 1хСтавке такой исход предлагается с коэффициентом 1.81

Источник: www.vseprosport.ru