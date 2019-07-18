«Кайрат» - «Широки Бриег»: Прогноз от экспертов

Кайрат
Для «Кайрата» нынешний сезон складывается не слишком удачно в национальном чемпионате – сыграно уже 19 туров, а команда Алексея Шпилевского занимает лишь третью строчку в таблице. Тем не менее, отставание от первого «Тобола» составляет четыре балла, так что включиться в чемпионскую гонку «народная команда» еще вполне способна.
В первой встрече, вопреки всем прогнозам, «Кайрат» одержал победу 2:1 и теперь ему остается лишь защитить это преимущество.
Широки Бриег
«Широки Бриег» завершил выступления в чемпионате Боснии и Герцеговины еще в конце мая – команда Гоце Седлоски пришла к финишу третьей и попала в квалификацию Лиги Европы. Однако, стартовый поединок превратился для клуба в настоящую трагедию – «Кайрат» сумел добыть победу 2:1, которая оставляет гостям минимум шансов на успех.
Статистика
- В первом матче «Кайрат» обыграл «Широки Бриег» со счетом 2:1
- Только в одном из девяти последних матчей «Кайрат» проигрывал, выиграл при этом семь встреч
- Ни в одном из пяти последних выездных матчей «Широки Бриег» не выигрывал – два поражения и три ничьи
Прогноз
«Кайрат» в первой встрече не стал делать ставку на глухую оборону и не прогадал – соперник показал слабый футбол в обороне и матч проиграл. Теперь «Широки Бриег» вынужден будет рисковать и большими силами атаковать, что даст необходимое пространство хозяевам. В выездном матче «Кайрат» показал, что имеет превосходство в классе над соперником – на своем поле он должен сыграть еще мощнее.
По нашему мнению, шансов у гостей нет. Прогноз – победа «Кайрата». В 1хСтавке такой исход предлагается с коэффициентом 1.81
Источник: www.vseprosport.ru