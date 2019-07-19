Сенегал – Алжир: Видеопрогноз от экспертов

сегодня, 12:21

Сенегал

Сборная Сенегала не испытала никаких трудностей на групповом этапе – пробившись в плей-офф со второго места. Уверенные победы над Танзанией (2:0) и Кенией (3:0) подчеркнули превосходство «львов Теранги» над аутсайдерами. Однако, в поединке с Алжиром, вопреки всем прогнозам, команда Алиу Сиссе проиграла 0:1, позволив конкуренту выиграть группу.

В плей-офф Сенегал не показал искрометного футбола – сперва в непростом матче была обыграна со счетом 1:0 Уганда, затем точно с таким же счетом пал Бенин. В полуфинале сенегальцы встретились с Тунисом и в основное время победителя на выявили – нулевая ничья обязала команды играть еще 30 минут. По итогам экстра-таймов Сенегал был сильнее - благодаря автоголу он пробился в финал.

Алжир

Сборная Алжира на групповом этапе была абсолютно лучшей – в девятью очками команда Джамеля Бельмади выиграла группу. После побед над Кенией (2:0) и Сенегалом (1:0) путевка в плей-офф «зелеными» уже была завоевана, но в последнем туре оборотов они сбавлять не стали и обыграли со счетом 3:0 Танзанию.

Гвинея в 1/8 финала для алжирцев проблемой не стала – победа 3:0 в очередной раз подчеркнула претензии «зеленых» на трофей. Четвертьфинальный матч с Кот-д'Ивуаром после ничьей 1:1 в основное время перетек в серию пенальти, по итогам которой Алжир пробился дальше.

Непростым получился и финальный поединок с Тунисом – игра должна была вновь перейти в экстра-таймы, но великолепный гол со штрафного Рияда Мареза не позволил этому случиться – Алжир победил 2:1 и прошел в финал.

Статистика

Единственное поражение на турнире Сенегал потерпел от Алжира

Сборная Сенегала никогда не побеждала на турнире, в финале играла всего раз в 2002 году и проиграла в серии пенальти Камеруну после нулевой ничьей в основное время

Ни в одном из пяти последних матчей с Сенегалом Алжир не проигрывал – четыре победы и одна ничья

Алжир на текущем турнире еще не проигрывал – пять побед и одна ничья

Прогноз

Сборная Сенегала укомплектована весьма квалифицированными футболистами, главным из которых является Садио Мане, но ни десятка «Ливерпуля», ни вся команда в целом не показывают качественного футбола. В каких-то поединках удалось сенегальцам пройти на классе, где-то помогло исполнительское мастерство, но по игре «львы Теранги» смотрятся действительно слабо.

Алжир, в свою очередь, великолепен на турнире и игра команды полностью соответствует результатам. На групповом этапе «зеленые» без особых проблем разобрались с сенегальцами, с того момента соперник сильнее не стал, а вот сам Алжир явно прибавил и сегодня вполне может рассчитывать на успех.

Мы считаем, что трофей Сенегал выиграть не сможет. Прогноз – проход Алжира. В 1хСтавке такой исход предлагается с коэффициентом 2.02

Источник: www.vseprosport.ru