«Ростов» - «Спартак»: Прогноз от экспертов

сегодня, 12:13

Ростов

«Ростов» в прошлом сезоне явно делал ставку на еврокубки, но в итоге финишировал лишь девятым. Неудачей закончилось выступление команды Валерия Карпина и в Кубке России – «трактористы» остановились за шаг до финала. Летом ростовчане сыграли на Кубке Матч Премьер, где сумели обыграть «Спартак» (2:0) и ЦСКА (2:1), но проиграли «Краснодару» (0:3) и остались без трофея.

В новый сезон «Ростов» входил поединком с «Оренбургом», который получился для хозяев весьма удачным. Уже к 42-й минуте подопечные Карпина имели преимущество в два гола, позволив во второй половине встречи сопернику провести гол престижа.

Спартак

«Спартак» находился под шквалом критики весь прошлый сезон, который в итоге и закончил на пятой строчке – такой итог вполне можно назвать провалом, учитывая амбиции клуба. Летом команда не была слишком активна на трансферном рынке – ушли ветераны, также на замену ушедшему в «Порту» Зе Луишу пришел Эсекьель Понсе из «Ромы».

На этой неделе «красно-белые» оформили переход Резиуана Мирзова из «Ростова», который очень солидно проявил себя в прошлом сезоне, играя в аренде в «Арсенале». В стартовом туре Премьер-Лиги команда Олега Кононова встретилась с «Сочи», который в товарищеском матче не так давно разгромила со счетом 7:1, на этот раз победа была добыта лишь на 93-й минуте встречи благодаря точному удару Самуэля Жиго.

Статистика

В четырех последних матчах «Ростов» трижды обыгрывал «Спартак»

Ни в одном из пяти последних домашних матчей в рамках Премьер-Лиги «Ростов» не проигрывал «Спартаку» - четыре победы и одна ничья

Только в одном из десяти последних домашних матчей Премьер-Лиги «Ростов» проигрывал

Только в одном из шести последних выездных матчей чемпионата «Спартак» не пропускал

Прогноз

«Ростов» немного обновился в межсезонье, но в целом Карпин сохранил костяк, и как показал первый тур, «трактористы» являются вполне конкурентоспособной командой. Особенно удачно ростовчане играют на своем поле – очень мало пропускают и редко позволяют соперникам набрать очки.

«Спартак» откровенно разочаровал на Кубке Матч Премьер, также очень слабо он провел матч с «Сочи», в таком состоянии ему будет крайне сложно противостоять организованному и дисциплинированному «Ростову».

Мы считаем, что у хозяев больше шансов на победу. Прогноз – фора (0) на «Ростов». В 1хСтавке такой исход предлагается с коэффициентом 1.74

Источник: www.vseprosport.ru