«Сочи» - «Зенит»: Прогноз от экспертов

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Сочи

«Сочи» в прошлом сезоне с первых туров ФНЛ продемонстрировал – клуб делает ставку только на победу в турнире. В итоге команда Александра Точилина своего добиться не сумела, финишировав на второй строчке в таблице с недобром в четыре очка от «Тамбова». Тем не менее, путевка в Премьер-Лигу была завоевана и клуб приступил к трансферной работе.

Несмотря на то, что большинство игроков пришли в клуб в статусе свободных агентов, или были взяты в аренду, команда собралась у Точилина довольно солидная, что подтвердил и поединок со «Спартаком». «Бырсы» показали довольно смелый и симпатичный футбол, но подвела реализация, за что фаворит в итоге наказал, забив решающий гол в компенсированное время.

Зенит

«Зенит» в прошлом сезоне не оставил ни единого шанса конкурентам, очень стабильно сыграв на всей дистанции турнира. Во время зимней паузы команда Сергея Семака провернула ряд громких и качественных трансферов, которые и помогли в итоге ей завоевать золото, так что летом питерский клуб пока не сильно активничает на трансферном рынке, избавляясь в основном от балласта.

В стартовом поединке нового сезона «Зенит» встречался с «Тамбовом» и в итоге оправдал прогнозы, одержав победу. Тем не менее, игра «сине-бело-голубых» оставила массу вопросов – вторая кряду результативная ошибка Андрея Лунева, отсутствие внятной атакующей игры в первом тайме продемонстрировали, что на все сто процентом чемпион России играть еще не готов.

Статистика

В четырех последних официальных матчах «Сочи» не побеждал

В семи последних матчах «Зенит» одержал шесть побед

Только в одном из пяти последних официальных матчей «Зенит» забивал менее двух голов

Прогноз

В первом туре «Зенит» сумел взять три очка, но при этом не показал яркой игры. Вряд ли ее стоит ждать от чемпиона и сегодня – «Сочи» укомплектован достаточно опытными и квалифицированными игроками, клуб явно сделает ставку на оборону, с которой фавориту придется повозиться.

Тем не менее, вряд ли дебютант Премьер-Лиги сумеет зацепиться за очки – преимущество в классе «Зенита» довольно весомое, к тому же, команда у Семака сыгранная и умеет в нужный момент перестроиться, чего пока нет у «Сочи» по причине того, что в своем нынешнем виде команда собралась всего несколько недель назад.

Мы считаем, что фаворит возьмет три очка. Прогноз – победа «Зенита». В 1хСтавке такой исход предлагается с коэффициентом 1.60

Источник: www.vseprosport.ru