ПСВ – «Базель»: прогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

вчера, 12:42

ПСВ

Для ПСВ встреча с «Базелем» будет первым официальным матчем в новом сезоне. До этого «крестьяне» проводили только товарищеские встречи, готовясь к новым баталиям. Результаты этих спаррингов, мягко говоря, не впечатляют. ПСВ проиграл «Вольфсбургу» (0:2), «Ницце» (1:2), сыграл вничью с «Сионом» (0:0) и разгромил «Арис» (3:0).

В Лиге Чемпионов в прошлом году ПСВ стартовал с четвертого раунда, в котором дважды обыграл БАТЭ (3:2), (3:0), но в групповом этапе с «Интером», «Тоттенхэмом» и «Барселоной» голландцы заработали лишь два очка.

Базель

После великолепного сезона 2017/2018, когда «Базель» пробился в 1/8 финала Лиги Чемпионов, оставив позади «Манчестер Юнайтед», в следующем розыгрыше швейцарцы, мягко говоря, выступили неудачно. «Базель» не попал даже в групповой этап Лиги Европы. В третьем квалификационном раунде ЛЧ клуб вылетел от ПАОКА (1:2), (0:3), а в плей-офф ЛЕ от кипрского «Апполона» (3:2), (0:1).

В отличие от ПСВ , «Базель» в предсезонке чаще выигрывал. Но и уровень соперников у швейцарцев был пониже. Самыми сильными оппонентами подопечных Марселя Коллера стали «Нюрнберг» (4:0) и «Штутгарт» (2:3).

Статистика

ПСВ забил во всех четырех домашних матчах прошлогодней ЛЧ , но не пропустил только от БАТЭ .

забил во всех четырех домашних матчах прошлогодней , но не пропустил только от . «Базель» забил во всех четырех минувших гостевых поединках в Лиге Чемпионов.

Друг с другом ПСВ и «Базель» встречались в Кубке Интертото в далеком 1962 году. Тогда команды обменялись домашними победами.

Прогноз

Букмекеры фаворитом первого матча видят ПСВ . Оба клуба не могут похвастаться сверхнадежной обороной, однако вряд ли в этой встрече будут форсировать события. Да и вряд ли в начале сезона обе команды находятся в оптимальной форме, чтобы отыграть высоким темпом всю встречу.

Наш прогноз – тотал меньше 2.5 за 2.02 в БК 1хставка

Вторая ставка – победа Базеля с форой (+1) за 1.95

Источник: www.vseprosport.ru