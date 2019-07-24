«Селтик» - «Калью»: Прогноз от экспертов

вчера, 12:10

Селтик

«Селтик» был неудержим в прошлом сезоне в Шотландии – клуб без проблем победил в шотландской Премьер-Лиге, выиграл кубок и Кубок Лиги страны. В лиге Чемпионов команда Нила Леннона уже прошла одного соперника – «Сараево» старалось оказать сопротивление, но уступило. В гостях «Селтик» выиграл со счетом 3:1 и оправдал прогнозы и в домашней встрече, победив со счетом 2:1 аутсайдера.

Нымме Калью

«Калью» пока не лучшим образом выглядит в чемпионате Эстонии – после 20 туров команда Романа Кожуховского пока лишь четвертая в таблице. От лидера «Флоры» «розовые пантеры» отстают на 12 очков, что практически выбивает их из чемпионской гонки. Тем не менее, в Лиге Чемпионов «Калью» сотворил сенсацию, выбив «Шкендию» благодаря выездной победе 2:1 после поражения 0:1 на своем поле.

Статистика

Ни в одном из восьми последних матчей «Селтик» не проигрывал – шесть побед и две ничьи

Только в одном из трех последних домашних матчей «Селтик» забивал менее двух голов

Только в одном из пяти последних матчей «Калью» смог выиграть

Прогноз

«Селтик» не испытал проблем с «Сараево», на классе переиграв соперника. Вряд ли «Калью» превосходит в классе боснийцев, поэтому есть смысл ждать от «кельтов» столь же уверенной игры и сегодня. На своем поле «Селтик» беспощаден, к тому же, имеет грандиозное преимущество в опыте и классе, ни единого шанса на успех у эстонцев, на наш взгляд, нет.

Мы считаем, что рассчитывать гостям не на что. Прогноз – фора (-3) на «Селтик». В БК Фонбет такой исход предлагается с коэффициентом 1.75

Источник: www.vseprosport.ru