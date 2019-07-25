«Арсенал» - «Нефтчи»: Прогноз от экспертов

вчера, 13:32

Арсенал

«Арсенал» неплохо выступил в минувшем чемпионате РПЛ и сумел добыть заветную путевку в квалификацию Лиги Европы. «Пушкари» записали в свой актив за турнир 12 побед и 10 ничьих, забив в ворота соперников 40 голов. Лучшим бомбардиром «красно-желтых» в прошлом сезоне стал Ткачев, который забил пять голов.

В текущем сезоне РПЛ , после двух туров, в активе «оружейников» победа над «Крыльями Советов» (3:2) и ничья с московским «Динамо» (1:1).

Нефтчи

Серебряный призер чемпионата Азербайджана сумел добыть 17 побед и семь ничьих, что в итоге принесло «Нефтчи» 58 очков, а это на восемь меньше, чем у лидера. «Народная команда» забила 52 гола, при этом пропустив 26 голов за сезон – это второй показатель Премьер-лиги.

В первом раунде квалификации «черно-белые» не оставили никаких шансов молдавской «Сперанце», переиграв соперников с общим счетом 9:0, а наши эксперты дали правильный прогноз на эту дуэль.

Статистика

«Арсенал» выиграл 3 из 10 последних матчей

«Нефтчи» одержал победу в 7 из 10 последних встреч

«Нефтчи» забивал в десяти последних играх

Соперники проведут первый очный матч в истории

Прогноз

В гости к «Арсеналу» приедет серьезный соперник и нас наверняка ждет много жесткой борьбы и вязкий футбол, но уровень «оружейников» немного выше, чем у «Нефтчи». Букмекеры полностью на стороне «канониров», а мы согласимся с ними.

Наш прогноз – победа хозяев и ставим на это за коэффициент 1.60

Источник: www.vseprosport.ru