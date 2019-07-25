«Манчестер Сити» стал сильнее?

вчера, 17:08

Блогер «Соккер.ру» Александр Ярёменко рассуждает о ближайшем будущем клуба из Манчестера.

«Манчестер Сити» может стать первым клубом в английском футболе за последние 10 лет, который выиграет чемпионский титул три раза подряд. На фоне абсолютной гегемонии подопечных Хосепа Гвардиолы в последних сезонах это выглядит вполне реальной перспективой.

В межсезонье команду пополнил универсал высочайшего класса Родри, для ротации приобретен Анхелиньо, плюс в скором времени может присоединиться Жоау Канселу.

Эти приобретения должны решить три главные проблемы «Ман Сити»

Во-первых, 34-летний Фернандиньо уже не способен давать нужный объем работы в опорной зоне. Гюндоган, который в прошлом сезоне неоднократно выполнял роль опорника, может диктовать игру во владении, но без мяча ему не хватает цепкости и чтения линий паса на топовом уровне. Пришедший из «Атлетико» 23-летний Родри - универсал, который может разрушать и созидать на очень приличном уровне.

Во-вторых, нужно заменить 29-летнего Кайла Уокера, который пережил сильный игровой спад в минувшем сезоне. Особенно часто он ошибался в переходе из атаки в оборону: медленно возвращался на свою половину, давал себя обыгрывать 1 в 1 и даже уступал в скорости на дистанции. В прошлом сезоне именно через зону Уокера соперники зачастую создавали свои моменты, особенно это было заметно в проигранном домашнем матче с «Кристал Пэлас». 25-летний Жоау Канселу вполне способен заменить Уокера на правом фланге. Чего только стоит его игра в ответном матче Лиги Чемпионов против «Атлетико». В том поединке он отметился скоростными рейдами по флангу с очень точными переводами на Криштиану Роналду и Марио Манджукича, при этом быстро возвращался в оборону и цепко встречал противников на своей половине.

Ко всему прочему, нужно укрепить левый фланг обороны: Бенжамен Менди часто травмируется, Фабиан Делф и Данило допустили большое количество ошибок, и только Александр Зинченко в концовке минувшего сезона смог надежно закрыть проблемную позицию. Приход Анхелиньо даст качественное увеличение ротации на левом фланге.

Еще один важный момент для понимания перспектив «Манчестера» в новом сезоне - игровая форма Давида Сильвы и Серхио Агуэро.

В первом чемпионском сезоне Сильва наряду с Кевином Де Брюйне и Фернандиньо были главными создателями успеха клуба. Именно они в первую очередь обеспечивали команде качественную игру в прессинге и огромный ресурс креативности в атаке.

Во втором чемпионском сезоне Де Брюйне пропустил большую часть матчей, а Фернандиньо пропустил ряд важнейших поединков во второй части сезона. Гвардиола смог компенсировать отсутствие Де Брюйне потрясающим Бернарду Силвой, который технично, креативно и разнообразно действовал в центре поля. А вот заменить Фернандиньо было на порядок сложнее. Поражения от «Кристал Пэлас» и «Лестера» были во многом именно из-за отсутствия бразильского опорника. Но со временем команда приспособилась к игре без Ферны за счет качественных перехватов и отборов Гюндогана. Мало кто ожидал, что Илкай так уверенно справится с ролью разрушителя. Хотя стоит признать, что матчей с топовыми соперниками у Гюндогана в опорной зоне не было.

Основную ударную силу Манчестера во втором сезоне, на мой взгляд, составляли Давид Сильва, Серхио Агуэро и Рахим Стерлинг. Испанец давал команде бомбовый креатив, комбинации и рывки в штрафную площадку, аргентинец - фантастические обманывающие перемещения, комбинации и голы, англичанин - топовый дриблинг, комбинации и завершение атак. Остальные игроки Манчестера, например, Бернарду Силва или Эмерик Ляпорт, также сыграли важную роль, но все-таки влияние Давида, Серхио и Рахима, на мой взгляд, наиболее сильное.

В новом сезоне Стерлинг продолжит демонстрировать высочайший класс, но насчет Сильвы и Агуэро возникают сомнения.

Давиду 33 года. Агуэро 31 год, для нападающего тоже достаточно много. Нужно учесть, что оба игрока в последних трех сезонах провели в среднем около 30 матчей только в АПЛ , не говоря уже о других турнирах. В последнем сезоне «Сити» боролся на всех фронтах до поздней весны, что несомненно забрало огромные силы у футболистов. Поэтому игровой спад или травмы Сильвы и Агуэро очень вероятны. Это может сильно повлиять на игру команды. Хосеп Гвардиола должен быть готов к этому.

На перспективы «Манчестер Сити» в наступающем сезоне АПЛ также могут повлиять соперники. Точнее то, как они будут подстраиваться под игру команды Гвардиолы. Еще перед стартом прошлого сезона Хосеп предполагал, что его команде будет сложно выиграть чемпионат второй раз подряд. Это связано с тем, что в английской лиге у каждого клуба есть аналитические отделы, вооруженные новейшими технологиями изучения противников. А значит, они способны качественно подстроиться под силы и слабости прошлогодних чемпионов Англии. Это особенно видно на примере «Челси» Антонио Конте, который добился успеха со схемой 3-4-2-1 в своем первом сезоне. Но во втором сезоне она перестала давать плоды, так как противники здорово научились нейтрализовать её.

По ходу прошлого сезона обнаружилось, что практически никто, кроме «Ливерпуля», «Лестера» и «Ньюкасла» не смог создать эффективный тактический план против «Манчестер Сити». Это при том, что Гвардиола продолжал использовать схему 4-3-3, и основные тактические маневры почти не изменились с первого чемпионского сезона. В то время как Юрген Клопп разнообразил игру своей команды новой схемой 4-2-3-1, Гвардиоле это было не нужно.

Даже «Вулверхэмптон», который успешно играл с другими топовыми соперниками, против «Сити» действовал очень слабо. В матче первого круга он “выгрыз” ничью благодаря голу с офсайда и четырем попаданиям в каркас ворот «Манчестера». А в матче второго круга команда Нуну Санту “сгорела” со счетом 0:3, без шансов.

Конечно, усиление состава поможет «Сити» сохранить свою мощь в новом сезоне. Но хватит ли команде запаса сил на завоевание третьего титула подряд и будут ли противники так легко отдавать очки - пока под вопросом. Тем интереснее будет смотреть новый сезон нашей любимой Английской Премьер-Лиги.