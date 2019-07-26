«Динамо» - «Урал»: Прогноз от экспертов

вчера, 07:33

Динамо М

Прошлый сезон для «Динамо» сложился крайне неудачно – несмотря на то, что вылета команда Дмитрия Хохлова избежать сумела, практически всю турнирную дистанцию она провела в нижней части таблицы. В попытке усилить состав руководство клуба раскошелилось на нескольких новичков, но как показали первые два тура, прогнозов они пока не оправдывают.

В стартовом поединке «динамовцы» выглядели солидно и имели все шансы взять три очка в Туле против «Арсенала», но в итоге «канониры» под занавес встречи отыгрались. Второй тур получился еще более мрачным – уже в первом тайме «Динамо» получило численное превосходство, но даже одного очка взять не сумело, пропустив от «Рубина» на последних секундах в контратаке.

Урал

«Урал» также не сумел проявить себя с лучшей стороны в Премьер-Лиге, финишировав по итогу лишь на 10-м месте. Основную ставку команда Дмитрия Парфенова делала на Кубок России, но и там потерпела фиаско, уступив 0:1 «Локомотиву». Тем не менее, летом «шмели» неплохо подготовились и в первом туре без труда обыграли «Уфу» со счетом 3:2 на своем поле.

На достигнутом «Урал» останавливаться не стал – во втором матче он также смог набрать три очка. На этот раз в Екатеринбурге суждено было пасть «Ахмату» - продержаться «волки» смогли 45 минут, после чего пропустили трижды, не сумев ничего забить в ответ. Таким образом «Урал» поднялся на первую строчку в таблице, откуда опускаться вряд ли захочет.

Статистика

Пять раз «Динамо» принимало на своем поле «Урал» и одержало в этих поединках четыре победы, проиграв всего раз

Только в одном из шести последних домашних матчей «Динамо» проигрывало

В пяти выездных матчах против «Динамо» «Урал» смог забить всего один гол

Прогноз

«Динамо» серьезно усилилось летом, но пока реализовать весь свой потенциал «бело-голубым» не удается. Тем не менее, по игре «динамовцы» выглядят гораздо увереннее, чем в прошлом сезоне, подвела их в первых двух турах реализация моментов, которых было предостаточно.

Для «Урала» старт нынешнего сезона выдался великолепным – одержав две победы, «шмели» забрались на вершину таблицы. Однако, проблем в игре команды предостаточно – в обороне подопечные Парфенова по-прежнему много ошибаются, этим вполне может воспользоваться сегодня «Динамо», которое уже серьезно истосковалось по победам.

Мы считаем, что очков гости взять не смогут. Прогноз – победа «Динамо». В 1хСтавке такой исход предлагается с коэффициентом 1.70

Источник: www.vseprosport.ru