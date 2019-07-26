«Динамо» в режиме героизма

вчера, 23:30

«Динамо» одержало первую в сезоне победу, «Урал» впервые потерял очки. «Соккер.ру» - о поражении неожиданного лидера РПЛ .

После двух туров рассуждать о каких-либо раскладах невозможно, но любой, кто взглянул бы на турнирную таблицу, в первую очередь, пожалуй, обратил бы внимание на положение «Урала», который дерзко занял первое место. А это не так просто, учитывая то, как вразнобой стартовали все команды лиги – только у двух клубов получилось выдать максимальный результат – у «Зенита» и как раз у «Урала».

Причем екатеринбуржцы оказались выше по дополнительным показателям. Да и по игре команда Дмитрия Парфенова дала понять, что настроена на мощный старт и разнообразную игру от соперника. В первом туре устроили перестрелку с сопоставимой «Уфой» и вырвали победу со счетом 3:2. А во втором туре расправились грамотно с «Ахматом», закрыв все его сильные зоны и добившись убедительной победы со счетом 3:0.

«Урал» в двух турах не только набрал шесть очков, но и забил шесть мячей – лучше старта не придумать. И если екатеринбуржцы оказались тем редким обладателем сугубо уверенного старта наряду с «Зенитом», то «Динамо» очутилось на противоположной стороне. Конечно, команда Дмитрия Хохлова не оказалась в «клубе ноль», где осели «Уфа», «Оренбург», «Тамбов» и «Сочи».

Но после пары туров у динамовцев, блистающих новеньким стадионом, в активе значилось только одно очко, что породило мгновенную реакцию болельщиков. У «Динамо» же они могут посоревноваться со спартаковскими по стремительности проявления эмоциональных порывов. Так что после проигрыша «Рубину» (0:1) футболисты «Динамо» быстро получили на орехи. Они после обидного поражения пошли к фанатским трибунам, чтобы вместе с болельщиками скандировать «Только Яшин! Только „Динамо“!», а в ответ получили «Не позорьте имя „Динамо“!»

Эмоции понятны. Как и тот отклик, который может появиться. И это – с первых же туров. Правда, стоит отдать должное поклонникам «Динамо», которые уже перед нынешней игрой с «Уралом» поняли, что погорячились, и вывесили баннер: «Ребята, простите! Мы рядом до конца». Пришло осознание, что в критической ситуации команду все-таки логичнее поддержать.

Особенно когда речь идет о начале пути, пусть оно и получается неважным. Все еще можно исправить, а нагнетание негатива еще никому на пользу не шло. К тому же под мощным давлением сразу же оказался Хохлов. Мы привыкли по прошлому сезону, что малейший повод порождает разговоры о возможной отставке динамовского тренера.

Причем, вероятно, подковерные движения производятся даже изнутри клуба. Так что к игре с «Уралом» Хохлов снова оказался под ударом. Причем еще с не самыми радужными перспективами. В первых двух турах набрано только одно очко. Представим, что «Динамо» не обыгрывает «Урал». А впереди у него матчи со «Спартаком», «Зенитом» и «Локомотивом» подряд. То есть если бы Хохлов не одолел «Урал», светила бы перспектива оказаться с гнетущим недобором очков после стартовых шести туров. А это уже определенная дистанция, позволяющая делать выводы. И они были бы неутешительными для тренера.

Так что к игре с «Уралом» он с командой был прижат к стене. А вот в самой игре роль прижатого досталась гостям. Уже екатеринбуржцы оказались не очень готовыми к напору и методу, предложенному Хохловым. Если в предыдущем туре они по косточкам разобрали тактически «Ахмат», то теперь сами очутились в роли разобранных. И именно на отрезок, когда «Урал» пытался что-то осознать и подстроиться к игре противника, сделало ставку «Динамо», не прогадав.

К 31-й минуте москвичи вели со счетом 2:0, создав комфортный задел за счет в основном фланговой активности. В первом тайме «Динамо» тотально переиграло слабо контратакующий «Урал» и могло вести с более крупным счетом. Но если с тактикой Хохлову поработать удалось, то с реализацией моментов, на которую он жалуется очень давно, дело обстоит сложнее – за футболистов выходить на поле и наносить решающие удары не станешь.

А иногда этого «Динамо» не хватает. После перерыва шел уже более сбалансированный футбол с учетом имеющегося счета. «Урал» стабилизировал контроль мяча, стал даже угрожать, но заметно меньше, чем «Динамо» в первом тайме. Да и во втором у москвичей были шансы, но и гости их имели. Так что равновесие за вторую половину вполне закономерно. Как и суммарная победа «Динамо», которое имело 13 ударов по воротам против 10, а в створ попало семь попыток против всего двух у уральцев.

Так что Хохлову и его футболистам удалось снять напряжение, пополнив копилку очками, а психологический багаж – уверенностью, что крайне важно перед серией из сложных матчей. Виден и азарт с энтузиазмом у самих игроков после победы.

Антон Шунин: «Конечно, был настрой побеждать. Учитывая результат прошлого домашнего матча, победа была важна как воздух».

«Сегодня была цельная игра. Мы вышли и понимали, что у нас нет права на ошибку. Игра домашняя, при своих болельщиках. Нужно было реабилитироваться за неудачный матч с „Рубином“».

«Было видно команду на поле, поэтому мы победили заслуженно. Знали, что „Урал“ хорошо выглядит, что они идут на первом месте, поэтому настрой был боевой. Тем более, после той игры с „Рубином“, в которой мы уступили. Сегодня нам нужны были три очка».

И все в таком духе. Теперь бы эту эйфорию направить в нужное русло, не переоценить свои возможности. А главное – нужно понять, что если приходится включать режим героизма, значит, где-то в «рутинном» режиме есть ошибки. Поскольку команда должна быть командой и хорошо играть не только тогда, когда прижата к стене, а в спокойном состоянии.