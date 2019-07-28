ЦСКА – «Локомотив»: Видеопрогноз от экспертов

28 июля 2019, 12:26

ЦСКА

Для ЦСКА прошлый сезон стал сплошным разочарованием – команда Виктора Гончаренко провалилась в еврокубках и финишировала на четвертой строчке в Премьер-Лиге, пролетев мимо Лиги Чемпионов. В стартовом поединке нового чемпионата «армейцы» потерпели поражение 0:2 от «Крыльев Советов» в гостях, проиграв сопернику вчистую.

Отличным шансом реабилитироваться перед болельщиками стал поединок с «Оренбургом» и его ЦСКА не упустил. В течении восьми минут с 30-й по 38-ю подопечные Гончаренко забили дважды, убив интригу. Соперник забил гол престижа на исходе первой половины встречи, но на большее его в итоге не хватило. Победа переместила ЦСКА на 11-е место в таблице.

Локомотив

«Локомотив» не участвовал в чемпионской гонке в прошлом сезоне, сосредоточившись на второй строчке, которая позволяла квалифицироваться в Лигу Чемпионов напрямую. В итоге команда Юрия Семина своего добилась, завоевав серебро. В первом матче нового сезона «железнодорожники», вопреки всем прогнозам, не сумели обыграть «Рубин», расписав с ним ничью 1:1 на своем поле.

Первая победа в чемпионате была оформлена «Локомотивом» в прошлом туре – был бит «Тамбов». Несмотря на то, что именно соперник открыл счет в матче, хозяева еще до перерыва забили дважды, удержав в итоге победный счет. Таким образом «Локо» поднялся на шестое место в таблице, имея в активе четыре балла.

Статистика

Ни в одном из пяти последних матчей ЦСКА не обыгрывал «Локомотив» - два поражения и три ничьи

не обыгрывал «Локомотив» - два поражения и три ничьи Два последних домашних матча в рамках Премьер-Лиги ЦСКА проиграл «Локомотиву»

проиграл «Локомотиву» Только в одном из шести последних матчей ЦСКА не пропускал

не пропускал Ни в одном из 11 последних матчей «Локомотив» не проигрывал – восемь побед и три ничьи

Прогноз

«Локомотив» на старте сезона не сумел добиться максимального результата, очевидно, что вице-чемпион России еще не набрал форму. Тем не менее, по игре «железнодорожники» смотрелись гораздо мощнее ЦСКА – ошибки в обороне у них также присутствовали, но хаоса при попытке сохранить счет никакого не было.

ЦСКА по делу проиграл первый матч, едва сохранил победу в прошлом туре, имея два гола преимущества по ходу встречи – пока команда Гончаренко явно не готова к сезону, и у «Локомотива» есть отличный шанс взять очки.

На наш взгляд, победить хозяева не смогут. Прогноз – «Локомотив» не проиграет. В 1хСтавке такой исход предлагается с коэффициентом 1.70

Источник: www.vseprosport.ru