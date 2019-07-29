«Рубин» — «Ахмат»: Прогноз от экспертов

вчера, 11:58

Рубин

«Рубин» полностью перестроился в межсезонье – сменился как главный тренер, так и почти полностью обновился состав. Тем не менее, в первом туре, вопреки всем прогнозам, команда Романа Шаронова сумела отобрать очки у «Локомотива». Поединок завершился ничьей 1:1, где казанцы отыгрались под занавес встречи.

Еще более удачным для «Рубина» получился второй тур — в Москве удалось обыграть «Динамо». Уже на 36-й минуте казанский клуб остался в меньшинстве после удаления Евгения Башкирова, но смог не только удержать свои ворота в неприкосновенности, но и провести голевую контратаку в конце игры. Таким образом «Рубин» поднялся на восьмое место в таблице.

Ахмат

«Ахмат» в прошлом сезоне делал ставку на еврокубки, но в итоге с задачей не справился, финишировав на восьмой строчке. Летом «волки» не стали устраивать глобальной перестройки состава, а провели лишь точечные усиления, сохранив костяк команды. Первый тур выдался для «Ахмата» весьма удачным — дома удалось со счетом 1:0 переиграть «Краснодар».

Во втором туре для команды Рашида Рахимова все сложилось куда сложнее — в Екатеринбурге она потерпела разгромное поражение от «Урала». «Шмели» сумели забить трижды, а «волки» не были в тот вечер способны забить даже гол престижа. Неудача опустила «Ахмат» на 14-е место в таблице, откуда клуб постарается выбраться уже сегодня.

Статистика

Только в одном из последних пяти матчей «Рубин» смог победить

Только в одном из трех последних матчей «Рубин» не пропускал

В девяти последних матчах «Ахмат» одержал семь побед

Прогноз

В двух стартовых турах «Рубин» сумел удивить — несмотря на довольно значимые кадровые потери, он взял четыре балла. Однако, сегодня казанцы столкнутся с совершенно другим соперником, который уделяет максимум внимания обороне и очень редко раскрывается, поймать его на контратаке хозяевам будет крайне сложно.

«Ахмат» более сыгран и опытен, команда остро нуждается в очках и на фоне сегодняшнего «Рубина» ее смело можно назвать фаворитом.

Мы считаем, что у гостей больше шансов на победу. Прогноз — фора (0) на «Ахмат». В 1хСтавке такой исход предлагается с коэффициентом 2.27

Источник: www.vseprosport.ru