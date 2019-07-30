«Базель» — ПСВ: Прогноз от экспертов

вчера, 14:37

Базель

Вице-чемпион Швейцарии стартовал, как и соперник, со второй стадии квалификации Лиги чемпионов УЕФА , куда попал, добыв за 36 туров 20 побед и 11 ничьих, забив при этом 71 гол. «Базель» заработал 71 балл, но от первого места его отделила пропасть в 20 очков.

В первом туре Суперлиги «красно-синие» переиграли «Сьон» со счетом (4:1), а во втором уступили «Санкт-Галлену» (1:2).

ПСВ

ПСВ за 34 тура заработал 26 побед и пять мировых, но этого не хватило для того, чтобы догнать «Аякс», но отрыв до третьего места составил 18 очков. Разница забитых и пропущенных голов составила «плюс 72». Матч за Суперкубок Голландии «красно-белые» проиграли чемпиону со счетом 0:2.

В первом матче квалификации «крестьяне» обыграли сегодняшнего соперника со счетом 3:2.

Статистика

«Базель» проиграл 3 из 4 последних матчей

ПСВ проиграл 3 из 5 последних встреч

проиграл 3 из 5 последних встреч В очных встречах команды забивали не менее пяти голов

Последний личный матч завершился победой ПСВ (3:2)

Прогноз

Встреча обещает результативный и открытый футбол, но, по нашему мнению, рисунок игры в ответном матче поменяется, а мы увидим много жесткой борьбы в центре поля.

Наш прогноз – «Базель» не проиграет + ТМ(5,5) и ставим на это в БК Бетсити с коэффициентом 1.74

Второй ставкой предлагаем пари на тотал больше (0,5) красные карточки за 3.80

Источник: www.vseprosport.ru