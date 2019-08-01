«Нефтчи» — «Арсенал» Тула: Прогноз от экспертов

вчера, 13:57

Нефтчи

«Нефтчи» стал второй командой минувшего первенства Азербайджана и за 28 туров сумел записать в актив 17 побед и семь мировых, а отрыв от чемпиона составил восемь баллов. «Народная команда» показала неплохую результативность – 52 забитых гола, при 26 пропущенных.

В первом туре квалификации «нефтянники» переиграли «Сперанцу» с общим счетом 9:0, а выездной матч четвертьфинала квалификации «черно-белые» выиграли у тульского «Арсенала», вопреки всем прогнозам.

Арсенал

«Арсенал» занял шестое место в минувшем сезоне РПЛ и получил возможность попасть в еврокубки сезона-2019/20. «Пушкари» добыли 12 побед и 10 ничьих, а разница голов составила «плюс 7».

В первом матче Лиги Европы этого сезона «канониры» проиграли (0:1), что стало случайностью, по словам наставника «Арсенала».

Статистика

«Нефтчи» выиграл 5 из 6 последних матчей

«Арсенал» выиграл 1 из 6 последних поединков

Последний личный матч завершился победой «Нефтчи» (1:0)

Прогноз

Игра тульской команды в первом поединке против «Нефтчи» повергла в шок болельщиков и специалистов. Есть надежда, что российский клуб сумеет изменить рисунок игры и пройдет дальше по турниру.

Наш прогноз – проход «Арсенала» и ставим на это по линии 1хСтавка с коэффициентом 2.98

Второй ставкой предлагаем взять гол в обоих таймах (нет) за 1.78

Источник: www.vseprosport.ru