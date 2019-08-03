«Зенит» - «Краснодар»: Видеопрогноз от экспертов

вчера, 13:39

Зенит

Пока «Зенит» идет без потерь, правда и уровень соперников позволял сделать прогноз, что очков команда с берегов Невы наберет по максимуму. Единственный мяч подопечные Сергея Семака пропустили в стартовом поединке против «Тамбова» (2:1), что вполне можно списать на стартовое волнение.

Дальше было как под копирку – «Сочи» и «Оренбургу» питерцы забивали по два мяча, а свои ворота смогли сохранить в неприкосновенности. Особо отличились Дзюба, заработавший 2+2 по системе гол+пас, и Азмун, совершивший два точных удара. Кстати, «Оренбургу» иранец забил уже на 12-й секунде игры, установив рекорд скорострельности питерского клуба.

Краснодар

«Краснодар» начинал новый чемпионат двумя гостевыми матчами, и надо сказать, что они южанам не слишком удались. На старте команда Мурада Мусаева всухую проиграла «Ахмату» (0:1), близка была к провалу и в Уфе, где после первого тайма уступала 0:2.

Только ценой героических усилий удалось перевернуть ход матча, а автогол Табидзе на 87-й минуте и вовсе принес «быкам» три очка. Единственной игрой, прошедшей полностью по сценарию «Краснодара», стало недавнее противостояние с «Сочи». Новичок борьбы навязать не смог и по делу крупно проиграл 0:3.

Статистика

В прошлом сезоне «Зенит» дважды обыграл краснодарцев - 2:1 дома и 3:2 в гостях

В трех последних очных играх команды забивали как минимум три гола

«Зенит» дома пропускает четыре игры кряду

9 из 10 последних домашних матчей питерцев были «верховыми»

Прогноз

Соперники по началу сезона смотрятся очень уверенно именно в атаке, забив уже по шесть раз. Но вот в обороне, особенно у краснодарцев, проблем хватает. Плюс ко всему, в домашних матчах «Зенит» часто играет размашисто и открыто, стараясь радовать болельщиков, отсюда и множество пропущенных мячей.

В прошлом сезоне команды дважды радовали результативностью, считаем что и сейчас нас ждет захватывающий голевой триллер. Основной ставкой предлагаем взять тотал больше 2,5 мячей за кэф 1,91

Второй прогноз – нулевая фора на «Зенит» с коэффициентом 1.41, все-таки смотрится команда Семака сейчас намного сбалансированее.

Источник: www.vseprosport.ru