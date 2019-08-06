«Брюгге» — «Динамо» Киев: Прогноз от экспертов

вчера, 12:21

Брюгге

«Брюгге» не смог стать чемпионом Бельгии, пришлось попрощаться с забивным форвардом Уэсли. Текущее первенство началось для «черно-синих» просто великолепно - сначала клуб не испытал проблем в гостях у «Васланд-Беверена» (3:1), а затем дома оторвался на «Сент-Трюйдене» (6:0), забив шесть мячей.

Ванакен и Окереке отличились уже по три раза во внутреннем первенстве.

Динамо Киев

Киевское «Динамо» укрепило опорную зону Кадири, а также приобрело на правую бровку Родригеса и Караваева. Киевляне начали год крайне успешно, обыграв в Суперкубке донецкий «Шахтёр» со счетом 2:1. Далее были виктории в поединках против «Карпат» (2:0) и «Львова» (3:0), где у оппонентов шансов не было.

В компенсированное время к первому тайму прошлого поединка Буяльский успел оформить дубль.

Статистика

«Динамо» не побеждало в 6 из 11 прошлых игр.

«Брюгге» забивает десять игр кряду.

«Брюгге» дома не проигрывает на протяжении девяти встреч.

Прогноз

Считаем прогноз в пользу бельгийской команды оптимальным, поскольку дома её просто не остановить и она способна зарубиться даже с европейскими грандами. У киевлян тоже всё достаточно неплохо, только вот оппонент сейчас в великолепной форме, поэтому ставка на его победу выглядит уверенной.

Наш прогноз - победа «Брюгге» за 2,03 в БК 1хСтавка.

Источник: www.vseprosport.ru