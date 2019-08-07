«Краснодар» — «Порту»: видеопрогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

вчера, 11:00

Краснодар

«Краснодар» в прошлом сезоне боролся за прямую путевку в Лигу Чемпионов, но финишировал третьим, обязав себя сыграть в квалификации. В попытке укрепить состав перед дебютом в самом престижном клубном турнире Европы «быки» плодотворно поработали на трансферном рынке, оформив переходы Маркуса Берга, Юнеса Намли, Тонни Вилены, Реми Кабелля, собрав вполне боеспособный коллектив.

В Премьер-Лиге команда Мурада Мусаева стартовала с поражения 0:1 от «Ахмата», но затем кряду добыла две победы над «Уфой» (3:2) и «Сочи» (3:0). В последнем туре «быки» встречались с «Зенитом» и имели все шансы выиграть матч, но пропустили в добавленное время и закончили встречу ничьей 1:1 в Санкт-Петербурге.

Порту

«Порту» в прошлом сезоне провалился по всем фронтам – «драконы» долгое время лидировали в чемпионате, но в итоге проиграли чемпионский титул «Бенфике». Неудачей закончился путь команды Сержиу Консейсау и в Кубке Португалии – в финале она проиграла «Спортингу».

Перед стартом квалификации «Порту» сыграл ряд товарищеских матчей, в последнем из которых проиграл 0:1 «Монако». Однако эта неудача оказалась единственной – «Фулхэм», «Бетис» и «Хетафе» особого сопротивления не оказали.

Традиционно «драконы» были активны на трансферном рынке – продав в Испанию Эдера Милитана (Реал Мадрид), Фелипе (Атлетико) и Олвиера Торреса (Севилья), они выручили около 100 млн евро, часть из этой суммы немедленно была инвестирована в новые таланты. Главными трансферами «Порту» в межсезонье стали Зе Луиш (Спартак), Матеус Урибе (Америка) и Сея Накадзима (Аль-Духаиль).

Статистика

В последних 10 официальных матчах «Краснодар» потерпел всего одно поражение

Только в одном из 14 последних официальных матчей «Краснодар» не смог забить

Только в одном из 17 последних домашних матчей «Краснодар» не забивал

В прошлом сезоне в Лиге Европы «Краснодар» сыграл дома пять матчей и ни одного из них не проиграл – три победы и две ничьи

Только в одном из шести последних матчей «Порту» не пропускал

Прогноз

«Краснодар» принялся интенсивно готовиться к старту квалификации Лиги Чемпионов начиная с финального свистка в заключительном матче прошлого сезона с «Рубином». За это время «быки» серьезно усилили свой состав, сохранили лидеров, отлично подготовились в физическом плане.

Вряд ли «Краснодар» выйдет на матч с «Порту» с дрожью в коленах, в прошлом сезоне «быки» в поединках с «Байером», «Севильей» и «Валенсией» доказали, что они вполне готовы к дебюту в Лиге Чемпионов.

В пользу хозяев также играет тот факт, что «Порту» еще не проводил официальных матчей – после продажи лидеров, команда в полной мере еще не сыгралась, в то время, как «быки» провели уже четыре тура в Премьер-Лиге, в которых смотрелись уверенно.

К этому матчу «Краснодар» подойдет с невероятной мотивацией, в классе между соперниками сейчас нет пропасти, поэтому все шансы обыграть португальцев у хозяев есть.

Мы считаем, что у хозяев больше шансов на победу. Прогноз – фора (0) на «Краснодар». В 1хСтавке такой исход предлагается с коэффициентом 2.02

Источник: www.vseprosport.ru