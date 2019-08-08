«Тун» — «Спартак» Москва: Прогноз от экспертов

вчера, 11:03

Тун

«Тун» не лучшим образом стартовал в новом сезоне, заработав два балла в трех играх, что привело клуб на восьмую позицию чемпионата. В товарищеских матчах подопечные Марка Шнайдера играли с переменным успехом, победив и проиграв по три раза. На своем поле «красно-белые» также не блещут мастерством, не побеждая в четырех встречах подряд.

Из-за травм команде не помогут полузащитники Грегори Карлен, Деннис Хедигер и Кенан Фаткич.

Спартак

«Спартак» в данный момент располагается на 11-м месте с пятью очками в активе. В прошлом туре «красно-белые» разошлись миром с «Динамо» (0:0), которое находится строчкой выше. На выезде «гладиаторы» действуют ужасно, не побеждая в трех из четырех последних гостевых противостояний. Например, в предыдущем потерпели поражение от «Тамбова» (0:2).

В заявку на поединок не попали полузащитник Гус Тиль и нападающий Джордан Ларссон.

Статистика

«Тун» не побеждает в трех играх кряду.

«Спартак» забил всего три мяча в четырех последних встречах.

«Тун» не выигрывает в четырех домашних матчах.

Прогноз

По нашему прогнозу, у обеих команд есть определенные проблемы в атаке, советуем сделать ставку на низовой тотал. «Спартак» забил всего три мяча в четырех последних матчах, «Тун» потерял двух лучших бомбардиров в межсезонье. Поэтому, в данном противостоянии ждать феерию голов не стоит, а шансов больше у москвичей, которым никак нельзя проигрывать.

Наши прогнозы - тотал меньше(2,5) в БК Бетсити за 1,70 и победа «Спартака» за 2,33.

Источник: www.vseprosport.ru