Дедлайн в АПЛ: цифры, сделки, незаконченные дела

Вчера в Англии закрылось трансферное окно, а уже сегодня стартует АПЛ. «Соккер.ру» - о том, что успели и чего не успели английские клубы в последний день дозаявок.
Цифры дедлайна и трансферного окна
8 августа в Англии трансферное окно сузилось до размеров трансферной форточки, но, несмотря на это, клубы успели протащить в нее сделки общей стоимостью почти в 200 миллионов евро. Если быть точным — 197.73 млн. И это за 58 трансферов. Важное уточнение: провернули их не только представители АПЛ, в шабаше участвовали клубы всех английских дивизионов. На самом деле видали мы и гораздо более яркие дедлайны, но потускнение объяснимо после переносов срока.
С одной стороны, завершение трансферного окна до старта АПЛ помогает клубам сформировать составы, а тренерам «маленьких» клубов не переживать, что у них выдернут из команд лидеров по ходу чемпионата. С другой — это делает английские клубы уязвимыми перед остальной Европой. Зная, что британцам нужно уложиться до старта своего чемпионата, партнеры по футбольному бизнесу из других стран начинают выкручивать им руки.
В целом же завершившееся трансферное окно получилось на уровне лета-2018. Тогда клубы АПЛ накупили игроков на 1.65 миллиарда евро, сейчас потратили 1.54 млрд. А вот продажи возросли: год назад 556 миллионов, теперь — 765. Впрочем, нужно понимать, что часть трансферов попадает в обе категории: когда переход осуществляется между двумя командами Премьер-Лиги, сумма сделки прибавляется и к продажам, и к покупкам.
Отметим также, что самым дорогим новичком стал Харри Магуайр, которого МЮ купил у «Лестера» за 87 миллионов евро. А самая дорогая продажа АПЛ тянет на 100 миллионов, речь о переходе Эдена Азара из «Челси» в «Реал». Шесть новичков этого лета дороже 50 миллионов евро, в категории 30+ находим 18 футболистов, стоимость 49 игроков 10 миллионов евро и выше.
5 самых дорогих трансферов лета в АПЛ
1. Харри Магуайр (из «Лестера» в МЮ) — 87 млн евро
2. Николя Пепе (из «Лилля» в «Арсенал») — 80 млн евро
3. Родри (из «Атлетико» в «Манчестер Сити») — 70 млн евро
4. Жоау Канселу (из «Ювентуса» в «Манчестер Сити») — 65 млн евро
5. Тангай Н`Домбеле (из «Лиона» в «Тоттенхэм») — 60 млн евро
Кого-то это наверняка удивит, но на шестом месте по стоимости правый защитник Аарон Ван-Биссака, сменивший «Кристал Пэлас» на «Манчестер Юнайтед». Это обошлось «красным дьяволам» в 55 миллионов евро. Да половина «Соккера» имя этого парня впервые слышит, а за него отвалили такую кучу денег. И ведь не какой-нибудь «новый Руни», а правый защитник. О, этот безумный футбольный мир.
Главные трансферы дедлайна: даешь молодежь!
Большинство заметных переходов, случившихся в последний день трансферного окна, совершили молодые игроки в возрасте до 23 лет. Исключение составляет Давид Луис, который вдруг решил сменить «Челси» на «Арсенал». Видимо, Эмери разжалобил бразильца, показав, в каком плачевном состоянии пребывает оборона «канониров». А если серьезно, этому трансферу поспособствовал агент Давида Луиса — Киа Джурабчан, известный своими теплыми чувствами к «Арсеналу». Один лондонский клуб заплатил другому за 32-летнего защитника 8.7 миллионов евро.
Кстати, «канониры» стали участниками самой дорогой сделки последнего дня трансферов, продав Алекса Ивоби «Эвертону» за 30.4 миллионов евро, однако фактически главной сделкой дедлайна стал переход Джованни Ло Чельсо в «Тоттенхэм». «Шпоры» арендовали аргентинского хавбека у «Бетиса» за 16 миллионов евро сроком на сезон, но летом 2020 года «Тоттенхэм» сможет выкупить Ло Чельсо примерно за 60 миллионов. В общем, смотрите на десятку главных английских трансферов дедлайна.
10 самых дорогих трансферов летнего дедлайна в АПЛ
1. Джованни Ло Чельсо (из «Бетиса» в «Тоттенхэм») — аренда 16 млн евро (+60 млн выкуп летом 2020-го)
2. Алекс Ивоби (из «Арсенала» в «Эвертон») — 30.4 млн евро
3. Исмаила Сарр (из «Ренна» в «Уотфорд») — 30 млн евро
4. Киран Тирни (из «Селтика» в «Арсенал») — 27 млн евро
5. Райан Сессеньон (из «Фулхэма» в «Тоттенхэм») — 27 млн евро
6. Деннис Прат (из «Наполи» в «Лестер») — 21 млн евро
7. Педро Порро (из «Жироны» в «Манчестер Сити») — 12 млн евро
8. Давид Луис (из «Челси» в «Арсенал») — 8.7 млн евро
9. Альбиан Айети (из «Базеля» в «Вест Хэм») — 8.7 млн евро
10. Эмиль Крафт (из «Амьена» в «Ньюкасл») — 5.4 млн евро
«Арсенал» в День Д купил двух защитников, причем Тирни из «Селтика» обошелся втрое дороже Давида Луиса, но мощнее всех «на флажке» усилился «Тоттенхэм», подписавший не только Ло Чельсо, но и талантливого Сессеньона из «Фулхэма». Отмечу также трансфер талантливого правого латераля Педро Порро из «Жироны» в «Манчестер Сити». Парню всего 19 лет, прошедший сезон стал для него прорывным, но не слишком ли самонадеянный шаг совершил Педро? В команде Гвардиолы справа готовы сыграть Жоау Канселу и Кайл Уокер. Не удивимся, если до конца трансферного окна Порро будет отдан в аренду какому-нибудь испанскому клубу, ведь ему сейчас нужно играть и крепнуть, а не зависать на скамейке запасных.
Незаконченные дела
МЮ остался без форварда. Манкунианцы отпустили Лукаку в «Интер», но никого не приобрели на замену бельгийцу. Очень самонадеянно пускаться в такой тяжелый поход, как АПЛ, имея на борту лишь одного номинального центрфорварда — Маркуса Рэшфорда. Конечно, в теории на острие атаки могут сыграть Марсьяль и Лингард, кроме того, у МЮ еще есть возможность подписать свободного агента, и там есть из кого выбрать: Старридж, Бони, Льоренте. В крайнем случае, сам Сульшер возобновит карьеру и будет выходить на замены. Но ситуация для клуба с амбициями «Манчестер Юнайтед», прямо скажем, так себе.
«Лестер» не нашел замену Магуайру. МЮ остался без форварда, а «Лестер» «дьяволы» оставили без защитника. Магуайр уехал на «Олд Траффорд», и «лисы» не сумели найти ему замену в последние часы трансферного окна. «Борнмут» и «Бернли» заломили нереальные ценники на Аке и Тарковски, а времени привезти кого-нибудь из-за границы банально не осталось. Брендан Роджерс в шоке. Придется довериться двум ветеранам — Моргану и Эвансу, и верить в прогресс Союнчу и Бенковича, который вернулся из аренды в «Селтик».
«Кристал Пэлас»: удержал Заха и не купил Чалова. «А был ли мальчик?», - спросите вы, имея в виду возможный трансфер Чалова из ЦСКА в «Кристал Пэлас». И будете совершенно правы. Мы и сами точно не знаем, но ясно одно: такой пиар в любом случае не был лишним для Федора в свете желания армейцев в обозримом будущем продать форварда в Англию за большие деньги. Впрочем, об интересе «стекольщиков» писали не только у нас, но и на Альбионе, так что какие-то контакты точно были, но пока ничего не срослось, как и ожидалось. Чалов остался в Москве, а Вилфрид Заха, подавший официальный запрос на трансфер, продолжит выступления за «Кристал Пэлас».
У Челси аж слюны текут((
Посмотрим кто лучше, молодняк Челси или пока отличные покупки Арсенала и ТТХ.
У Челси аж слюны текут((
Посмотрим кто лучше, молодняк Челси или пока отличные покупки Арсенала и ТТХ.
Теперь у нас есть 4 "солидных" защитника - Папка, Тирни, Мустафи и Луис. Начо уже 33, думаю, он будет больше на лавке теперь. Тирни левак, значит, как раз вместо Начо будет, ну а Найлз уже облюбовал правую бровку (надеюсь, не хочу там Балерину видеть снова). Но при этом Начо и Балерина будут на замене на флангах, а один из Папки, Мустафи и Луиса будет на замене в центре, что радует, есть некоторая глубина. А с учетом того, что Папка и Луис (да и Начо, потому что он ЦЗ тоже играет) - 30+, Салиба очень своевременно тоже оформлен на следующий год.
Атака просто ядерная теперь - Коля, Саша и Барак, а еще будем посмотреть на Риса Нельсона, который подошел к основе, на Мартинелли.
Себальос должен усилить полузащиту, конечно, полузащита у нас теперь слабое звено, учитывая, что она и так была проблемная, но Дани + Гендузи, возможно, заиграет, по крайней мере хуже, чем в прошлом сезоне, сыграть сложно, и это радует.
Тьфу-тьфу, Санллехи свою работу сделал на 5+, болельщики "Арсенала", шокированные тем, что "Арсенал" вообще покупает, и при этом не выбрасывает деньжищи на Лукасов Пересов, хотят ему статую уже поставить)) Теперь дело за Эмери. Докажи, что Дзюба был неправ))
Другие клубы тоже достаточно хорошо и умно усиливались, и даже МЮ купил двух хороших защитников, хотя неизвестно, сколько они переплатили за Мага, но это мы посмотрим.
Только "Ливерпуль" вот зря не усилил скамейку, как я говорил, невозможно бороться за чемпионство одним составом, когда МС двумя гоняет и у них нет фактора усталости, по сути.
Теперь у нас есть 4 "солидных" защитника - Папка, Тирни, Мустафи и Луис. Начо уже 33, думаю, он будет больше на лавке теперь. Тирни левак, значит, как раз вместо Начо будет, ну а Найлз уже облюбовал правую бровку (надеюсь, не хочу там Балерину видеть снова). Но при этом Начо и Балерина будут на замене на флангах, а один из Папки, Мустафи и Луиса будет на замене в центре, что радует, есть некоторая глубина. А с учетом того, что Папка и Луис (да и Начо, потому что он ЦЗ тоже играет) - 30+, Салиба очень своевременно тоже оформлен на следующий год.
Атака просто ядерная теперь - Коля, Саша и Барак, а еще будем посмотреть на Риса Нельсона, который подошел к основе, на Мартинелли.
Себальос должен усилить полузащиту, конечно, полузащита у нас теперь слабое звено, учитывая, что она и так была проблемная, но Дани + Гендузи, возможно, заиграет, по крайней мере хуже, чем в прошлом сезоне, сыграть сложно, и это радует.
Тьфу-тьфу, Санллехи свою работу сделал на 5+, болельщики "Арсенала", шокированные тем, что "Арсенал" вообще покупает, и при этом не выбрасывает деньжищи на Лукасов Пересов, хотят ему статую уже поставить)) Теперь дело за Эмери. Докажи, что Дзюба был неправ))
Другие клубы тоже достаточно хорошо и умно усиливались, и даже МЮ купил двух хороших защитников, хотя неизвестно, сколько они переплатили за Мага, но это мы посмотрим.
Только "Ливерпуль" вот зря не усилил скамейку, как я говорил, невозможно бороться за чемпионство одним составом, когда МС двумя гоняет и у них нет фактора усталости, по сути.