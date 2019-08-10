«Динамо» — «Зенит»: Прогноз от экспертов

вчера, 12:05

Динамо М

«Динамо» перед новым сезоном серьезно усилило свой состав в попытке добиться большего, чем 12-е место по итогам прошлого чемпионата. Тем не менее, в двух стартовых матчах с «Арсеналом» (1:1) и «Рубином» (0:1) команда Дмитрия Хохлова сумела взять всего один балл, при том, что с казанцами большую часть встречи играла в большинстве.

Первую победу в сезоне «бело-голубые» добыли в третьем туре, обыграв на своем поле со счетом 2:0 «Урал». Были все шансы у «Динамо» развить успех в дерби со «Спартаком» - соперник еще в первом тайме заработал удаление, но воспользоваться им «динамовцы» так и не смогли, завершив встречу нулевой ничьей, оставившей их на 10-м месте в таблице.

Зенит

Для «Зенита» старт сезона выдался крайне успешным – в первых двух турах команда Сергея Семака встречалась с новичками Премьер-Лиги в лице «Тамбова» (2:1) и «Сочи» (2:0). В этих поединках питерский клуб оправдал прогнозы и набрал шесть очков, сумев развить успех и в третьем туре, обыграв 2:0 «Оренбург» в гостях.

На прошлой неделе «Зенит» провернул громкий трансфер, подписав Малколма из «Барселоны». Звездный бразилец уже успел дебютировать за свой новый клуб в игре с «Краснодаром», но результативными действиями не отметился. Этот поединок завершился ничьей 1:1, в котором «Зенит» отыгрался на последних секундах и сохранил таким образом лидерство в таблице.

Статистика

Только в одном из восьми последних матчей «Зенит» проигрывал «Динамо», выиграл при этом шесть встреч

Ни в одном из четырех матчей чемпионата «Зенит» не проигрывал – три победы и одна ничья

В пяти последних домашних матчах в рамках Премьер-Лиги «Динамо» смогло добыть всего одну победу

Прогноз

«Динамо» выглядит на старте сезона откровенно слабо – в двух из четырех матчей чемпионата «динамовцы» играли в большинстве более тайма, но сумели взять в них только одно очко, не забив ни одного гола. Проблемы с созданием моментов и их реализацией у «Динамо» просто очевидны, с хорошо организованным «Зенитом» играть им будет еще сложнее.

Чемпион России сейчас на ходу и по игре выглядит гораздо убедительнее соперника, наверняка «Зенит» сделает ставку на победу и без проблем ее добьется.

Мы считаем, что у гостей больше шансов на победу. Прогноз – фора (0) на «Зенит». В 1хСтавке такой исход предлагается с коэффициентом 1.60

Источник: www.vseprosport.ru