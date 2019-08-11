«Манчестер Юнайтед» – «Челси»: Видеопрогноз от экспертов

вчера, 13:07

Манчестер Юн

«Красные дьяволы» в минувшем сезоне снова не смогли навязать борьбу за медали. Входили в чемпионат манкунианцы под руководством Жозе Моуриньо. Однако его стратегия со ставкой на осторожную игру в очередной раз оказалась в английском чемпионате провальной.

Появление на тренерском мостике Уле Гуннара Сульшера заметно взбодрило игру «Манчестер Юнайтед». Команда стремительно рванула вверх, причем сумела попутно выбить из Лиги Чемпионов одного из фаворитов – ПСЖ . Однако до финиша пройти дистанцию на одном дыхании не хватило сил. В итоге МЮ довольствовался лишь шестым местом.

Несмотря на это, руководство клуба решило дать норвежцу еще один шанс, тем более что весной с Сульшером был подписан полноценный контракт. На трансферы были выделены неплохие деньги. Сульшер заметно усилил линию обороны. Из «Лестера» пришел Харри Магуайр, а из «Кристал Пэлас» Аарон Ван-Биссаку. В тоже время покинули МЮ Ромелу Лукаку, Антонио Валенсия и Андер Эррера.

В предстоящем матче из-за травмы не сыграет Эрик Байи. Под вопросом Тимоти Фосу-Менса и Алексис Санчес.

Челси

Лондонский клуб в прошлом сезоне тоже не отличался стабильной игрой, временами показывая откровенно слабый футбол. Маурицио Сарри, похоже, так и не нашел общий язык со своими подопечными и по итогам сезона был отправлен в отставку.

И это несмотря на то, что «Челси» все же на финише оказался в призовой тройке – третье место. Кроме того «синие» под началом итальянца выиграли Лигу Европы и добрались до финала Кубка Английской Лиги.

Тем не менее, в нынешнем сезоне ставку руководство клуба сделало на Фрэнка Лэмпарда, который не имеет опыта работы с командами такого уровня. В прошлом сезоне он тренировал «Дерби Каунти». Минусом для нового наставника является то, что «Челси» не мог покупать никого летом, так как на него наложили бан.

Вернулись в расположение только арендованные футболисты. А вот потеря в составе серьезная – ушел Эден Азар. Кроме него уехало еще семь футболистов, среди которых Давид Луис и Гонсало Игуаин.

В предстоящем матче также не сыграют из-за травм Рубен Лофтус-Чик, Каллум Хадсон-Одои и Антонио Рюдигер.

Статистика

В 7 из 11 последних поединков «Манчестер Юнайтед» в АПЛ сыграл прогноз «обе забьют».

сыграл прогноз «обе забьют». В 10 из 13 последних домашних матчей МЮ сыграла ставка «обе забьют».

сыграла ставка «обе забьют». В четырех из шести предыдущих встреч «Челси» в АПЛ сыграл прогноз «тотал меньше 2.5».

сыграл прогноз «тотал меньше 2.5». В четырех из пяти предыдущих встреч «Челси» на выезде в АПЛ сыграл прогноз «тотал меньше 2.5».

сыграл прогноз «тотал меньше 2.5». МЮ не проигрывал «Челси» дома уже шесть матчей кряду, выиграв два из трех последних.

Прогноз

Мы считаем, что победителем в этом матче будет «Манчестер Юнайтед». Команда сумела сохранить костяк, плюс усилила точечно оборону футболистами высокого уровня. Манкунианцы неплохо разбирались дома с «Челси» в последних сезонах. «Челси» затеял перестройку, и Лэмпарду вряд ли удастся в стартовых турах сбалансировать игру своих подопечных.

Наш прогноз – победа Манчестер Юнайтед за 2.22 в БК 1хСтавка

Источник: www.vseprosport.ru