«Порту» — «Краснодар»: Видеопрогноз от экспертов

вчера, 11:23

Порту

«Порту» после довольно масштабного летнего обновления стартовал в сезоне поединком с «Краснодаром» в квалификации Лиги Чемпионов. Не показав ничего сверхъестественного на поле, команда Сержиу Консейсау умудрилась вырвать победу 1:0 на чужом поле – победа была добыта за счет стандарта на последних минутах поединка.

Вернувшись в Португалию, «драконов» уже поджидал «Жил Висенте», только вернувшийся в португальскую Примейру. Несмотря на все прогнозы, «Порту» был бессилен перед более слабым соперником, проиграв ему со счетом 1:2 в гостях. Таким образом «драконы» отправились на 15-е место в таблице.

Краснодар

«Краснодар» на протяжении всей своей истории шел к поединку недельной давности с «Порту», но дебют получился испорченным. «Быки» предложили сопернику воспользоваться инициативой, с чем «Порту» неохотно согласился. На протяжении всех 90 минут преимущество переходило из рук в руки, но класс португальцев в итоге дал о себе знать – в самом конце был реализован штрафной удар.

После поединка с «Порту» команда Мурада Мусаева сыграла с «Рубином» в рамках Премьер-Лиги – с огромным трудом «быки» добыли три очка. Все в итоге решил гол пропускавшего игру Лиги Чемпионов Ивана Игнатьева на 17-й минуте – после него «Краснодар» остался в меньшинстве и удержал в итоге победу. Благодаря этим трем очкам «быки» поднялись на третье место в таблице.

Статистика

Только в одном из пяти последних матчей «Порту» не пропускал

В двух последних домашних официальных матчах «Порту» забил шесть голов

Только в одном из девяти последних выездных матчей «Краснодар» не смог забить

Прогноз

В первом матче обе команды играли излишне осторожно, что не позволило «Краснодару» отстоять хотя бы ничью. Познакомившись с соперником, «быки» вряд ли будут сегодня столь же пассивны в атаке – команда укомплектована очень качественными исполнителями, которые способны на большее, чем показали на своем поле, тем более, что и выбора особого у них теперь нет.

«Порту» выиграл первый матч, но не выглядел той машиной, которой был в прошлом сезоне – очевидно, что «драконам» нужно время для того, чтобы прийти в норму. Поражению от «Жил Висенте» вряд ли стоит уделять глобальное значение – «Порту» явно был мыслями в ответном матче, но не отметить их слабую игру в обороне нельзя, шансы у россиян сегодня обязательно будут.

Мы считаем, что матч будет результативным. Прогноз – тотал больше (2.5) голов. В 1хСтавке такой исход предлагается с коэффициентом 1.91

Второй нашей ставкой будет фора (+1) на «Краснодар». Такое пари можно разместить за 1.87

Источник: www.vseprosport.ru