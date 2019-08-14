«Ливерпуль» — «Челси»: Видеопрогноз от экспертов

вчера, 11:36

Ливерпуль

«Ливерпуль» в прошлом сезоне добился выдающегося успеха в Лиге Чемпионов, завоевав желанный трофей. В финале команда Юргена Клоппа обыграла 2:0 «Тоттенхэм» и этот поединок был наиболее простым из тех, что «красным» пришлось сыграть в плей-офф. Летом никаких громких трансферов клуб не делал, сохранив костяк команды.

Открывал сезон «Ливерпуль» матчем с «Манчестер Сити» в Суперкубке Англии – основное время завершилось ничьей 1:1, а в серии пенальти были сильнее «горожане». В первом туре Премьер-Лиги «красные» очень легко расправились с «Норвичем» - победа 4:1 отправила их на третье место в таблице.

Челси

«Челси» в прошлом сезоне не был стабилен, но Маурицио Сарри клуб без трофея не оставил – провалив финал Кубка Лиги Англии, «пенсионеры» выиграли Лигу Европы. В финале «Челси» не оставил шансов «Арсеналу», разгромив его со счетом 4:1 в Баку. В Премьер-Лиге клуб также был весьма солиден – итоговое третье место явно можно назвать большим успехом.

Летом Сарри перебрался в «Ювентус», а у руля клуба стал Фрэнк Лэмпард, которому предстоит работать с клубом без главных звезд последнего сезона – Эден Азар и Давид Луиз команду покинули. Дебютный матч сезона выдался для «Челси» провальным – в гостях «пенсионеры» проиграли со счетом 0:4 «Манчестер Юнайтед», опустившись на предпоследнее место в таблице.

Статистика

Только в одном из трех последних матчей команды не смогли забить в ворота друг друга

Только в одном их 13 последних матчей «Ливерпуль» не забивал

В каждом из восьми предыдущих матчей «Ливерпуль» пропускал

Только в одном из 11 последних матчей «Челси» не смог забить в ворота «Ливерпуля»

Прогноз

«Ливерпуль» проиграл Суперкубок Англии, но показал очень качественный футбол в первом туре Премьер-Лиги, разгромив «Норвич». «Челси» провалился в первом туре и проиграл «Манчестер Юнайтед», хотя на 0:4 «пенсионеры» в тот вечер явно не заслуживали. Обе команды сегодня явно будут стремиться только к победе, играют они всегда результативно, поэтому и сегодня есть смысл ждать голов в большом количестве.

«Ливерпуль» в данный момент выглядит гораздо предпочтительнее «Чесли», «красные» явно превосходят соперника в классе и ждать их поражения нет смысла.

На наш взгляд, «Челси» даст бой, но выиграть не сможет. Мы предлагаем комбинированный прогноз – «Ливерпуль» не проиграет + обе забьют. В 1хСтавке такой исход предлагается с коэффициентом 2.01

Источник: www.vseprosport.ru