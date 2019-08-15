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«Спартак» — «Тун»: Видеопрогноз от экспертов

вчера, 13:05

Спартак

Московский «Спартак» не лучшим образом стартовал в регулярном первенстве, поскольку в июле одержал только одну викторию в игре с «Сочи» (1:0). К слову, в прошлом туре «красно-белые» уверенно разобрались с «Ахматом» (3:1) на тяжелом выезде и поднялись на седьмую строчку, набрав восьмое очко.

По некоторым прогнозам, москвичи должны были в очередной раз вылететь на столь ранней стадии квалификации, только вот у них совершенно иное мнение. В первой игре Лиги Европы они снимали абсолютно весь верх в защите, да и свои моменты реализовали, за исключением эпизода с 11-метровым Шюррле.

Зелимхан Бакаев набрал потрясающие кондиции и забил за прошлую неделю четыре гола.

 

Тун

«Тун» не входит в элиту швейцарского футбола, за длительную историю даже никогда чемпионом не был внутреннего первенства, однако в прошлом году расположился в четверке и борется теперь за групповую стадию еврокубка. Ставка на регулярку не сыграла, ведь за четыре стартовых тура клуб выиграл лишь «Люцерн» со счетом 2:0.

В первом поединке швейцарцы ничего не могли сделать в штрафной соперника и безнадежно проигрывали, только вот Хефти и Рапп с интервалом в семь минут подарили некую надежду, да и Фаивр отразил пенальти.

Летом многие лидеры покинули коллектив - Соргич и Шпильман имели 39 баллов за результативность на двоих в прошлом сезоне, а сейчас играют за разные команды.

 

Статистика

  • «Тун» выиграл одну игру из пяти последних.
  • «Спартак» дома проиграл один матч из восьми последних.
  • «Спартак» забил шесть мячей за две прошлые игры.
  • «Спартак» не проигрывает три матча подряд.

 

Прогноз

Первый поединок показал: не так страшен черт, как его малюют. Преимущество москвичей в классе просто колоссальное, да и дома они будут явными фаворитами после трех мячей на выезде. Гости, может быть, и могли бы оказать сопротивление, если бы сохранили прошлогодний костяк.

Физические кондиции подопечные Олега Кононова постепенно набирают и вряд ли их удастся остановить.

Наш прогноз - победа «Спартака» за 1,68 в БК 1хСтавка.

Источник: www.vseprosport.ru

vseprosport
АВТОР
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Источник: Soccer.Ru
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