«Спартак» — «Тун»: Видеопрогноз от экспертов

вчера, 13:05

Спартак

Московский «Спартак» не лучшим образом стартовал в регулярном первенстве, поскольку в июле одержал только одну викторию в игре с «Сочи» (1:0). К слову, в прошлом туре «красно-белые» уверенно разобрались с «Ахматом» (3:1) на тяжелом выезде и поднялись на седьмую строчку, набрав восьмое очко.

По некоторым прогнозам, москвичи должны были в очередной раз вылететь на столь ранней стадии квалификации, только вот у них совершенно иное мнение. В первой игре Лиги Европы они снимали абсолютно весь верх в защите, да и свои моменты реализовали, за исключением эпизода с 11-метровым Шюррле.

Зелимхан Бакаев набрал потрясающие кондиции и забил за прошлую неделю четыре гола.

Тун

«Тун» не входит в элиту швейцарского футбола, за длительную историю даже никогда чемпионом не был внутреннего первенства, однако в прошлом году расположился в четверке и борется теперь за групповую стадию еврокубка. Ставка на регулярку не сыграла, ведь за четыре стартовых тура клуб выиграл лишь «Люцерн» со счетом 2:0.

В первом поединке швейцарцы ничего не могли сделать в штрафной соперника и безнадежно проигрывали, только вот Хефти и Рапп с интервалом в семь минут подарили некую надежду, да и Фаивр отразил пенальти.

Летом многие лидеры покинули коллектив - Соргич и Шпильман имели 39 баллов за результативность на двоих в прошлом сезоне, а сейчас играют за разные команды.

Статистика

«Тун» выиграл одну игру из пяти последних.

«Спартак» дома проиграл один матч из восьми последних.

«Спартак» забил шесть мячей за две прошлые игры.

«Спартак» не проигрывает три матча подряд.

Прогноз

Первый поединок показал: не так страшен черт, как его малюют. Преимущество москвичей в классе просто колоссальное, да и дома они будут явными фаворитами после трех мячей на выезде. Гости, может быть, и могли бы оказать сопротивление, если бы сохранили прошлогодний костяк.

Физические кондиции подопечные Олега Кононова постепенно набирают и вряд ли их удастся остановить.

Наш прогноз - победа «Спартака» за 1,68 в БК 1хСтавка.

Источник: www.vseprosport.ru