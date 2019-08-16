«Атлетик» Бильбао – «Барселона»: Видеопрогноз от экспертов

вчера, 12:43

Атлетик Б

«Бело-красные» в минувшем сезоне в итоговой таблице чемпионата финишировали на восьмом месте, остановившись в шаге от участия в еврокубках. По ходу сезона команда не показывала стабильной игры и на протяжении определенного периода даже была в числе борцов за выживание.

Напомним, что «Атлетик» является одной из трех команд, которые на протяжении всей истории еще не покидали элитный дивизион. Во многом обезопасить «Атлетик» от понижения в классе помогло появление на тренерском мостике Гаиска Гаритано.

Летом баски заметно омолодили состав. Старая гвардия ушла, а их место заняли вчерашние резервисты. Покинули клуб Алехандро Ремиро, Перу Ноласкоайн, Андер Итурраспе, Маркел Сусаета, Микель Рико, Иньиго Висенте. Что касается потерь перед ближайшей встречей, то точно не сыграет из-за травмы Горка Гурусета. Под вопросом Иньиго Мартинес, Иньиго Кордоба и Ибаи Гомес.

Предсезонку «Атлетик» провел довольно насыщенную. Команда сыграла восемь матчах, в кторых уступила всего лишь дважды.

Барселона

«Барселона» - действующий чемпион Испании. О повторении результата предыдущего сезона на внутренней арене речи не ведутся, а вот на европейской арене поставлена серьезная цель – победа в Лиге Чемпионов. По заявлению руководства клуба, если команде не удастся стать обладателем престижного трофея, то Эрнесто Вальверде будет уволен.

Каталонский клуб провел неплохую трансферную кампанию. «Сине-гранатовые» расстались с 13-ю футболистами, среди которых Андре Гомеш, Томас Вермален, Эмерсон де Соуза, Кевин-Принс Боатенг и Пако Алькасер. Не сыграют против «Атлетика» из за травм также Лионель Месси и Нето. Под вопросом Жан-Клер Тодибо и Фрэнки де Йонг.

Среди пополнения стоит отметить появление в линии атаки Антуана Гризманна, который успел отличиться забитым голом в товарищеском матче с «Наполи».

Статистика

В четырех из пяти последних матчей «Атлетика» в Примере сыграл прогноз «тотал меньше 2.5».

В пяти из шести предыдущих домашних матчей «Атлетика» сыграла ставка «обе забьют».

В шести из восьми последних матчей «Барселоны» в Ла Лиге сыграл прогноз «тотал меньше 2.5».

В минувшем сезоне оба матча между «Барселоной» и «Атлетиком» завершились вничью.

«Барселона» обыгрывала «Атлетик» в девяти из 13 последних очных матчей.

Прогноз

Несмотря на отсутствие Месси, атакующий потенциал у «Барсы» огромен. «Атлетик» же традиционно делает ставку в атаке на пенсионера Арица Адуриса, которому уже 38 лет, и неплохо проявившего себя в прошлом сезоне Иньяки Уильямса. Вряд ли мы увидим в этом встрече обилие голов. Баски неплохо играли в последние годы против каталонцев в обороне, однако и обыграть гостей сейчас вряд ли способны.

Наш прогноз – победа Барселоны или ничья + тотал меньше 3.5 за 1.76 в БК 1хСтавка

Источник: www.vseprosport.ru