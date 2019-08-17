«Манчестер Сити» – «Тоттенхэм»: Видеопрогноз от экспертов

вчера, 13:07

Манчестер Сити

В минувшем сезоне «Манчестер Сити» заставил своих болельщиков поволноваться. Несколько кряду поражений в декабре, когда команда проиграла три из четырех поединков, казалось не позволят манкунианцам обойти «Ливерпуль».

Однако дальше «горожане» отыграли практически безупречно. Пятнадцать кряду побед – начиная с феврали и до окончания сезона – позволили все-таки потеснить мерсисайдцев и в очередной раз примерить «золото».

В новом сезоне подопечные Хосепа Гвардиолы на старте демонстрируют действительно чемпионскую игру. В матче за Суперкубок страны был обыгран «Ливерпуль», а в стартовом туре на выезде манкуниацы с разгромным счетом 5:0 вынесли «Вест Хэм».

В предстоящей встрече не смогут сыграть из-за травм Бенжамен Менди и Лерой Сане.

Тоттенхэм

«Тоттенхэм» в стартовом туре заставил поволноваться своих болельщиков. Казалось бы, в поединке с вернувшейся только в Премьер-лигу «Астон Виллой» проблем быть не должно. Однако пропустив вначале игры от бирмингемцев, лондонцы сумели переломить ход событий лишь за 15 минут до окончания матча.

Во многом решающую роль в этом сыграло появление на поле на 64-й минуте Кристиана Эриксона, который поучаствовал во всех трех голах «шпор», хотя и не отличился сам.

Прошлый сезон для «Тоттенхэма» получился немного смазанным. Команда не удержала за собой третью позицию, в итоге финишировав только на четвертой строчке. Кроме того не удалось выиграть Лигу Чемпионов, хотя сам факт участия в финале стал историческим для клуба.

Из-за дисквалификации ближайший матч пропустят Хуан Фойт и Сон Хын Мин. В лазарете Деле Алли, Райан Сессеньон.

Статистика

«Манчестер Сити» обыгрывал «Тоттенхэм» в АПЛ в семи из восьми последних очных матчей.

в семи из восьми последних очных матчей. На поле «Манчестер Сити» прогноз «тотал больше 2.5» сыграл в семи из восьми последних матчей.

В предыдущих девяти очных матчах в рамках АПЛ ставка на «ИТМ 2,5 Манчестер Сити» сыграла семь раз.

Прогноз

Обе команды в первом туре показали результативный футбол, тем не менее, далеко не все поединки между ними радуют обилием голов. Так, три из четырех последних официальных завершились со счетом 1:0. «Манчестер Сити» по игре смотрелся в первых матчах сезона лучше, чем «шпоры», поэтому, считаем, что он оправдает статус фаворита.

Наш прогноз – победа Манчестер Сити + тотал меньше 4.5 за 1.84 в БК 1хСтавка

Источник: www.vseprosport.ru