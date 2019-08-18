«Динамо» — «Локомотив»: Прогноз от экспертов

вчера, 12:25

Динамо М

«Динамо» в прошлом сезоне боролось за выживание и со своей задачей в итоге справилось. Однако, руководство клуба явно делает ставку на более амбициозные цели, поэтому летом команда Дмитрия Хохлова солидно усилилась – чего только стоит подписание Максимилиана Филиппа из дортмундской «Боруссии».

Тем не менее, пока «Динамо» занимает 11-е место с пятью очками в активе, отрываясь от зоны вылета всего на один балл. Единственную победу «бело-голубые» добыли в третьем туре, обыграв дома 2:0 «Урал». После этого в двух матчах «динамовцы» набрали лишь один балл – ничья 0:0 со «Спартаком» и поражение 0:2 от «Зенита».

Локомотив

«Локомотив» стартовал в сезоне с победы в Суперкубке России над «Зенитом», но провести на столь же высоком уровне все пять туров чемпионата команде Юрия Семина не удалось. Сыграв удачно два первых матча с «Рубином» (1:1) и обыграв 2:1 «Тамбов», «Локомотив» потерпел первое поражение в сезоне от ЦСКА – проиграв 0:1 сопернику по всем статьям.

После этой неудачи «железнодорожники» собрались с силами и добыли две победы – сперва они обыграли 2:1 «Крылья Советов», затем дома со счетом 4:0 разгромили «Урал». Таким образом вице-чемпион России поднялся на шестое место в таблице и от лидера «Зенита» он уже отстает на три балла.

Статистика

Ни в одном из 10 последних матчей «Динамо» не выигрывало у «Локомотива» - шесть поражений и четыре ничьи

Только в одном из пяти матчей чемпионата «Динамо» сумело выиграть

Ни в одном из восьми последних матчей чемпионата «Локомотив» не проигрывал – пять побед и три ничьи

Прогноз

«Локомотив» явно рассчитывал на более мощный старт, но набирают форму «железнодорожники» постепенно, забравшись уже на шестую строчку. Очевидно, что с кризисным «Динамо» команда Семина будет делать ставку только на победу – отпускать «Зенит» в еще больший отрыв она явно не намерена.

Несмотря на обилие звездных новичков, «Динамо» пока не оправдывает прогнозов и играет очень слабо, с таким соперником «Локомотив» имеет все шансы взять три балла.

Мы считаем, что у гостей больше шансов на победу. Прогноз – фора (0) на «Локомотив». В 1хСтавке такой исход предлагается с коэффициентом 1.77

Источник: www.vseprosport.ru