«Спартак» — ЦСКА: Видеопрогноз от экспертов

вчера, 11:43

Спартак

«Спартак» невзрачно провел прошлый сезон и летом клуб устроил масштабную перестройку, распрощавшись практически со всеми ветеранами. Тем не менее, пока новички проходят процесс адаптации, игра команды далека от идеальной – в настоящий момент команда Олега Кононова занимает лишь седьмое место в таблице и лидеру «Зениту» проигрывает уже шесть баллов.

На неделе «Спартак» успешно преодолел препятствие на пути к групповому этапу Лиги Европы в виде швейцарского «Туна». После выездной победы 3:2, «красно-белые» оправдали прогнозы болельщиков и переиграли 2:1 соперника на своем поле, оформив выход в следующий раунд квалификации, где они встретятся с португальской «Брагой».

ЦСКА

ЦСКА в прошлом сезоне выступил удачнее своего сегодняшнего соперника, финишировав на четвертой строчке, избавив тем самым себя от квалификации Лиги Европы. Старт «армейцев» в новом сезоне можно назвать вполне приемлемым – после пяти туров они занимают четвертую строчку в таблице, отставая от первого «Зенита» всего на четыре балла.

В последнем туре ЦСКА сыграл неудачно – «Сочи» в Москве сделал ставку на глухую оборону и в итоге своего добился. Поединок завершился нулевой ничьей, которая прервала серию ЦСКА из трех побед кряду. Поединок запомнился еще несколькими судейскими «ляпами» - Федору Чалову безнаказанно сломали нос и сегодня его участие в поединке остается под вопросом.

Статистика

В последних трех домашних матчах «Спартак» дважды обыгрывал ЦСКА

В последних трех матчах «Спартак» одержал три победы

Только в одном из шести последних домашних матчей «Спартак» не смог забить

В последних четырех выездных матчах ЦСКА потерпел три поражения

Прогноз

«Спартак» в последних поединках значительно преобразился, качественно вписываются в игру команды новички, но что более важно – команда стала стабильно побеждать. ЦСКА уже четыре игры кряду остается непобежденным, но при этом проблем в игре «армейцев» предостаточно – главной из них является реализация.

«Спартак» сейчас по игре выглядит гораздо убедительнее, в эмоциональном плане команда Олега Кононова также находится на подъеме после трех побед, именно хозяевам, на наш взгляд, и стоит отдать предпочтение.

Мы считаем, что у хозяев больше шансов на победу. Прогноз – фора (0) на «Спартак». В 1хСтавке такой исход предлагается с коэффициентом 1.95

Источник: www.vseprosport.ru