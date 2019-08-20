АПОЭЛ — «Аякс»: Прогноз от экспертов

вчера, 12:50

АПОЭЛ

АПОЭЛ уверенно выиграл внутреннее первенство и отправился покорять Европу. Сначала киприоты без особых проблем прошли черногорскую «Сутьеску» (1:0 и 3:0), так и не пропустив. В предыдущей стадии им противостоял азербайджанский «Карабах» (1:2 и 2:0), где все решил мяч на 68-й минуте.

С передачи Безяка победный гол забил Урош Матич.

Аякс

«Аякс» после ничьи с «Витессом» (2:2) во внутреннем первенстве разнес в щепки скромные «Эммен» (5:0) и «Венло» (4:1). В Лиге Чемпионов её действующий полуфиналист неожиданно испытал проблемы с ПАОКом (2:2 и 3:2), потрепав нервы фанатам и пропустив четырежды от греков.

Победный гол на счету Душана Тадича с пенальти.

Статистика

«Аякс» не проигрывает семь игр подряд.

«Аякс» забивает 27 матчей кряду.

АПОЭЛ дома проиграл четыре из шести прошлых поединков.

Прогноз

По нашему прогнозу, ставку рекомендуем сделать в пользу приезжего коллектива, который уже имеет позитивный еврокубковый опыт. У хозяев нет исполнителей столь высокого класса и даже дома оказать сопротивление будет невероятно сложно.

Наш прогноз - азиатская фора «Аякса» (-1) за 1,95 в БК Марафон.

Источник: www.vseprosport.ru