Бюджеты клубов РПЛ 2019/20. Кто и сколько тратит на российский футбол?

вчера, 15:00

Ударные летние кампании «Спартака», «Динамо» и «Краснодара» намекают на рост расходов в РПЛ . «Соккер.ру» собирает все данные в одном месте.

В РФС не соврали УЕФА , ведь следуют практике публикации финансовой отчетности клубов, но схитрили. Показали расходы и доходы в процентном соотношении, без сумм. Назвали лишь траты на академии и агентов. Но есть разговорчивые представители клубов и прочие открытые источники, поэтому представляем рейтинг клубов РПЛ по бюджетам – денег еще больше, чем годом ранее.

16 место. «Тамбов»

Бюджет: 600-650 млн рублей.

Спонсоры: Тамбовская область, «Пари Матч».

Президент клуба Арсен Габоев делился ожиданиями, так что суммы знаем. Из бюджета области выделяют 350 млн рублей, сколько у «Тамбова» было в ФНЛ . Этого мало, поэтому еще 250-300 млн рублей планировали привлечь за счет «рекламной деятельности». Как показывает опыт «Амкара», так в провинции называют «пожертвования» частных спонсоров, вроде местных поставщиков электрической энергии.

Загвоздка в положении местного губернатора, который не может позволить склонять к спонсорству серьезных игроков федерального масштаба. Президент «Тамбова» мечтал о 600-650 млн рублей, спортивный директор клуба Павел Худяков прикидывал расходную часть в 500-550 млн рублей. «Тамбов» - беднейшая команда РПЛ . Позор всем богачам, кто пропустит их выше в таблице или уступит в очных матчах.

15 место. «Урал»

Бюджет: 1 млрд рублей.

Спонсоры: Свердловская область, группа «Синара», СКБ-Банк и ТМК (частные компании).

Григорий Иванов и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев делают все, чтобы «Урал» не загнулся. Более того, после июньского совета директоров раскрыли данные – бюджет с 900 миллионов увеличили до миллиарда рублей.

Понятно, что падение курса сказывается. Пять лет назад миллиард оценивался в 21 миллион евро, что соответствует бюджетам середняков Суперлиги в Турции, например, а сейчас речь о всего 13.6 млн. При этом Бикфалви, Эль-Кабира и остальных мечтают сохранить в команде. У «Урала» небольшой бюджет, но тратят деньги с умом.

14 место. «Оренбург»

Бюджет: 1 млрд рублей.

Спонсор: ООО «Газпром добыча Оренбург».

Генеральный директор компании-спонсора и временно исполняющий обязанности президента клуба подтвердил, что финансирование осталось на прошлогоднем уровне. «Газпром добыча Оренбург» выделял около миллиарда, и раз прошлый сезон был успешным – повторили.

С другой стороны, когда декларируют, что 30 % бюджета в идеале должны формировать деньги от продажи футболистов, то возникает вопрос. Почему Сутормина не продали в «Зенит» за 3-4 миллиона евро? Команда ведь без новичков, с потерями ценных игроков свободными агентами – Фролова отдали в «Сочи», а Ойеволе – в «Тамбов». «Оренбург» не развивается, к сожалению…

13 место. «Уфа»

Бюджет: 1 млрд рублей.

Спонсор: республика Башкортостан.

Были наполеоновские планы – строить стадион, развивать футбол. Но поскольку в регионах клубы зависят от политической воли, то любые перемены сказываются. Сейчас говорят об оптимизации расходов, «как во всем мире». Впрочем, «Уфа» ловко записала в доходы около полумиллиарда рублей – Дивеев, Живоглядов, Обляков и Стоцкий выручили.

Теперь Круговой оказался в «Зените». «Уфа» с неплохими заработками от продаж – Живоглядова продали в «Локомотив» не за 10 рублей, да и за Облякова щедрый Гинер в прошлом сезоне заплатил, выделяется на фоне середняков. С другой стороны, есть ли интерес к футболу у руководства Башкортостана? Если нет, то «Уфа» долго не продержится. Хотя работают эффективно и играют не всегда безнадежно.

12 место. «Сочи»

Бюджет: 1.1-1.5 млрд рублей.

Спонсор: Борис Ротенберг.

Борис Ротенберг поведал, что бюджет «Сочи» формируется на ходу. Новые футболисты поступали и расходы росли. Владелец оценил траты в более чем миллиард, но меньше, чем в два, три или четыре. Предположим, что в 1.5 млрд рублей уложатся, если бережливый «Зенит» убедил своих футболистов, что надо позагорать годик в Сочи без роста финансовых аппетитов.

Посмотрим, что в итоге из проекта получится. Но для РПЛ , где аутсайдеры выживали на миллиард, бюджет «Сочи» легко подходит для борьбы за зону стыковых матчей. Или можно замахнуться на успех «Оренбурга»? У этой команды мечты больше не сбываются, а если Ротенберг даст денег – «Сочи» задержится в элите на пару лет. Не даст – «Анжи» 2.0 не за горами, ведь на арендах далеко не заедешь.

11 место. «Крылья Советов»

Бюджет: 1.6 млрд рублей.

Спонсоры: Самарская область, «Пари Матч».

«Прочие операционные доходы» в случае с самарцами составляют 86.48 % в структуре доходов. Значит, что ни коммерческие доходы – жалкие 3.56 %, ни выручка в дни матчей – 6.96 %, не влияют на жизнь «Крыльев Советов». Клуб существует, пока бюджетные деньги Самарской области приходят вовремя и позволяют покрывать расходы и долги.

В июле объявили бюджет клуба – около 1.6 миллиарда рублей. На 230 миллионов больше, чем получалось без официального объявления в прошлом году, но порядок верный. А теперь знаем точно, что дотационная область тратит немало денег на футбольный клуб. Народ на трибунах есть, но нужны достойные результаты. 22 млн евро, из которых 13.6 – зарплаты работников клуба, нужно отбить на поле!

10 место. «Рубин»

Бюджет: 2 млрд рублей.

Спонсоры: «ТАИФ» (частная группа компаний), банк «Ак Барс», «Казаньоргсинтез».

Упали в рейтинге, ведь обещать - не значит жениться. Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов озвучил бюджет в 2 миллиарда рублей, что заметно меньше, чем было раньше. А вот когда его летом переспросили, не упали ли расходы еще на полмиллиарда, то опроверг информацию. Зато подтверждал в начале года заложенность перед тем же Караденизом. На «Рубин» выделяли миллиарды, но те куда-то уплыли…

Как видите по заявке команды Шаронова, вряд ли можно говорить об огромном бюджете на ближайший сезон. С другой стороны, 2 миллиарда рублей для РПЛ – тоже деньги, ведь это в районе 27 млн евро, что отвечает бюджетам середняков турецкой Суперлиги, где зарплаты больше, поскольку немало известных ветеранов в заявках. У «Рубина» молодежь, расходы могли оптимизировать. А вот допущение Сайманова, что с 2 миллиардами не входят в топ-10 в РПЛ , как видите, не оправданы – замыкают десятку.

9 место. «Ахмат»

Бюджет: 2 млрд рублей.

Спонсоры: «Фонд имени Ахмата Кадырова» (общественная организация), Московский Индустриальный Банк, холдинг «SАТ & Co» (Казахстан).

В Грозном о тратах на футбол публично не говорят, но поскольку бурную трансферную кампанию летом не проводили, а чиновников УЕФА в гости приглашали – амбиции у «Ахмата» остаются. Мечта сыграть в еврокубках еще раз уже после переименования осталась. Но скорее через Кубок России можно забраться в ЛЕ , нежели через чемпионат.

И о заработках не думают. В структуре доходов ФК сразу 80 % денег поступают по статье «прочие операционные доходы» - средства от благотворительного фонда, так что вряд ли речь о значительном росте бюджета. С другой стороны, «Ахмат» совсем не зарабатывает в дни матчей – 0.36 % от доходов, но держится в топ-10 по расходам в РПЛ . Денег достаточно, но меньше, чем у основных конкурентов.

8 место. «Арсенал» (Тула)

Бюджет: 2.1 млрд рублей.

Спонсоры: «Ростех», «Роснефть», НПО «Сплав» (Техмаш), КБП, Алишер Усманов.

Хвала связям крепких хозяйственников – тульский «Арсенал» обласкан вниманием меценатов и спонсоров в РПЛ . Кому еще дарят деньги частные лица? Благодаря тому, что губернатор Тульской области Дюмин не последний человек в иерархии, на футбол скидываются частные спонсоры, тесно связанные с военно-промышленным комплексом.

Аджоев хвастался, что ни копейки не берут у бюджета. Но ведь не каждому клубу Алишер Усманов подарит 600 млн рублей – наверное, по привычке, попутал два «Арсенала». А если серьезно, то увеличение трат на туляков было связано с Лигой Европы, где провалились. Если команда не соберется и не выдаст бодрый сезон в РПЛ – спонсоры могут разбежаться. Особенно если Дюмина позже заберут в Москву на какую-то новую должность.

7 место. «Ростов»

Бюджет: 2.4 млрд рублей.

Спонсоры: Ростовская область, «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ТМК, НЗНП.

Небедный середняк, очень небедный! Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц в апреле рассуждал о задачах клуба – вернуться в еврокубки, а отчет РФС показывает, что 11.26 % доходов клуб получает в дни матчей, что немало для РПЛ . Причем тратят на зарплаты всего 48.91 % денег, а около 30-40 % других расходов составляют прежние долги.

Но раз отдали в 2018 году агентам 127 миллионов рублей, то деньги водятся. Президент южан заявлял, что бюджет больше 2 миллиардов рублей – ближе к 2.5, причем 54 % от этой суммы «прочие операционные доходы». Не исключено, что так в отчете РФС стыдливо спрятали бюджетные вливания. Народ ходит на «Ростов» - местные чиновники находят деньги.

6 место. «Динамо»

Бюджет: 4 млрд рублей.

Спонсор: банк ВТБ (приобрели контрольный пакет акций за 1 рубль).

У клуба остались долги – 5.3 миллиарда рублей, без процентов на восемь лет по договоренности с Ротенбергами, предыдущими владельцами, которые, оказалось, одалживали деньги, а не вкладывали. А вот бюджет, что понятно по трансферам, заметно изменился. Еще в апреле месяце Нобель Арустамян щебетал, что «Динамо» будет в пятерке по расходам в РПЛ .

Немножко промахнулся, ведь летом заявляли о 4 миллиардах рублей. Это шестой показатель в РПЛ – ЦСКА лишь чуть выше. Очевидно, что значительная часть денег уже ушла на новичков, но ситуация изменилась. Было примерно 2.5 млрд рублей на сезон, а стало на 1.5 миллиарда больше. Причем усиливались с размахом, так что в отчете РФС за 2019 год «прямые расходы, связанные с реализацией» подскочат – пришли люди с высокими окладами. Деньги есть – пора побеждать.

5 место. ЦСКА

Бюджет: 4.3 млрд рублей.

Спонсоры: «Россети», «Аэрофлот», ООО «Хендэ Мотор СНГ », ЕКА (топливная компания) и другие.

В отличие от конкурентов, ЦСКА мало тратит на зарплаты – 52.49 % от расходов. Гинер говорил о 65 миллионах долларов в конце прошлого года, оценивая бюджет на 12 месяцев. Зато расходы на зарплату снизились, ведь набрали «дешевую рабочую силу» в лице молодых игроков, которым столько, как братьям Березуцким, Вернблуму или Мусе не платят. Хотя уже заключали новые контракты, как с Чаловым.

ЦСКА традиционно прикидывается бедным, и традиционно же тратит деньги на закрытие кредита по стадиону. Поскольку этим летом выкупили контракт Влашича – рекордный трансфер (15.7 млн евро), то почти четверть бюджета отдали за одного парня. Понятно, почему нет качественного усиления сейчас, а с Комличенко по зарплате договариваются так долго. Впрочем, ничего нового – в прошлом году 30 % бюджета получили от траншей за Головина и других, так и живут.

4 место. «Краснодар»

Бюджет: 5.5 млрд рублей.

Спонсоры: Сергей Галицкий и титульные спонсоры ФК «Краснодар».

Чтобы не было проблем с УЕФА , «быкам» нужны премиальные в ЛЧ ? Зато «Краснодар» в 2018 году собрал почти полумиллионную аудиторию на домашних матчах – 9.57 % доходов заработали в дни игр. Также знаем расходы на развитие молодежного футбола в 2018 году – 758 миллионов 636 тысяч рублей, как указано в отчете РФС . Галицкий вкладывает 10 млн евро в академию! Больше, чем «Зенит» и «Локомотив» вместе взятые. «Спартак» и ЦСКА далеко позади.

Поскольку клуб частный, то и не должен публиковать никакие публичные отчеты, в отличие от правил хорошего тона для компаний с государственным финансированием. Поэтому здесь точную оценку дать сложно. Но знаем траты на школу – 10.27 млн евро, есть примерная оценка трансферов – больше 25 млн, а выручка - 2.46 млрд рублей за 2018 год с чистой прибылью в 1.2 млн рублей. Бюджет вряд ли ниже 5-5.5 миллиардов, футболисты ведь не за идею играют.

3 место. «Локомотив»

Бюджет: 5.75 млрд рублей.

Спонсоры: ОАО « РЖД » (государственная компания).

Режут за правду-матку, когда их руководство спрашивают о бюджете клуба. Председатель совета директоров «железнодорожников» Анатолий Мещеряков еще в начале года раскрыл, что у клуба на 2019 год будет примерно 4.6 миллиарда рублей без учета НДС. Причем знаем также, что расходы стабильны пару лет, и каждый раз официальная информация.

Если добавить налог, то получите как раз где-то 5.7 млрд рублей от РЖД в руки боссов «Локомотива», ведь доходы в дни матчей всего 4.3 %. Пусть подогрели премиальные от УЕФА , основная часть денег – государственные. За них выкупили контракт Крыховяка, обеспечили безбедную старость внукам Гильерме и сделали все, чтобы Сёмин мог спрашивать Кикнадзе: «Где новички?» С таким бюджетом нельзя быть четвертым в группе ЛЧ !

2 место. «Спартак»

Бюджет: 11 млрд рублей.

Спонсоры: «Лукойл» (номинальный держатель 61.8 % акций – «Bank of New York»), ИФД «КапиталЪ» (частная инвестиционная компания), банк «Открытие».

Место в рейтинге прежнее, денег – больше. Федун раньше говорил, что бюджет «Спартака» значительно меньше 150 млн долларов. А теперь так не скажет, ведь с учетом бурной трансферной кампании и немаленьких зарплат для таких ребят, как Тиль или Шюррле, москвичам пришлось подкинуть дровишек в топку надежд, если верить открытой информации.

Говорят, подняли планку до 11 млрд рублей, что составляет как раз 150 млн евро. Если на команду Глушакова и Комбарова тратили по 120-130, то попытка привести дела в порядок перед озвученной идеей продать клуб новому владельцу не кажется странной. К слову, в официальном отчете РФС за 2018 год указано, что «Спартак» 65.6 % бюджета тратил на зарплаты. За пятое место в клубе получили 78-85 млн евро. Измайлов и остальные тратили огромные деньги.

1 место. «Зенит»

Бюджет: 12.5 млрд рублей.

Спонсоры: «Газпром» и его дочерние компании – банк и добытчики нефти (минимум на 50 % принадлежат государству).

Если покупаешь игроков за 50 тысяч рублей, то можно тратить даже 8 миллиардов рублей за сезон на зарплаты. Раньше, поговаривают, хватало 6.5, сейчас проводили оптимизацию – раздали запасных и отпустили Маркизио, но покупка Малкома намекает, что «Зенит» точно не сокращал бюджет в год возвращения в Лигу чемпионов. Деньги есть, и за них в Санкт-Петербурге крепко держатся.

В прошлом году бюджет оценивали в 12.8 млрд рублей в пересчете, и хотя фигурируют разные числа в евро – от 170 до 190 млн, давайте сделает вид, что «Зенит» бедный и возьмем для оценки меньшую сумму. Ведь, так и или иначе, чемпион является самой богатой командой РПЛ . Рапортуют о росте посещаемости, но отчет РФС неумолим – 79 % это коммерческие доходы (читай, деньги спонсора), и только 6 % - прибыль в дни матчей.

Как вам бюджеты клубов РПЛ ?

Суммарные траты около 58 миллиардов рублей на 16 клубов, что на парочку миллиардов больше, чем годом ранее. Но активная трансферная кампания подсказывает, что в итоге отдельные команды могут отдать еще больше, чем планируют. В любом случае, получаете лигу с тратами в районе 790 миллионов евро в год.

Причем 72 %, если верить официальному отчету УЕФА , идет на зарплаты футболистам и работникам команд. Это почти 42 миллиарда. Если отнять целых 20 % на сотрудников – футболисты ведь получают в разы больше, то остается 33.6 миллиарда на приблизительно 450 футболистов. Хотя средняя зарплата – глупый бюрократический параметр, получается 74.7 миллиона рублей в год на брата.

Что в 50 раз больше, чем академия «Краснодара» тратит на одного ученика. Средний оклад РПЛ составляет 6 225 000 рублей в месяц или 207 тысяч рублей в день (2.8 тысячи евро). Порой деньги получают непонятно кто и непонятно за что, хотя есть достойные игроки, а для футбола как индустрии бюджеты российских середняков не самые высокие – во многих лигах на 13-14 млн евро не проживешь.

Но тут надо понимать специфику страны и отличие от Германии или Англии. Бундеслига и АПЛ окупается, РПЛ – убыточная и бедная. В России частные деньги, которые поступают в клубы, часто связаны с полугосударственными компаниями. Поэтому хотелось бы увидеть в будущем не просто отчет с процентами по пунктам из бухгалтерских итогов, а адекватное объяснение, куда идут деньги налогоплательщиков.