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Бюджеты клубов РПЛ 2019/20. Кто и сколько тратит на российский футбол?

вчера, 15:00

Ударные летние кампании «Спартака», «Динамо» и «Краснодара» намекают на рост расходов в РПЛ. «Соккер.ру» собирает все данные в одном месте. 

В РФС не соврали УЕФА, ведь следуют практике публикации финансовой отчетности клубов, но схитрили. Показали расходы и доходы в процентном соотношении, без сумм. Назвали лишь траты на академии и агентов. Но есть разговорчивые представители клубов и прочие открытые источники, поэтому представляем рейтинг клубов РПЛ по бюджетам – денег еще больше, чем годом ранее.

16 место. «Тамбов» 

Бюджет: 600-650 млн рублей.
Спонсоры: Тамбовская область, «Пари Матч». 

Президент клуба Арсен Габоев делился ожиданиями, так что суммы знаем. Из бюджета области выделяют 350 млн рублей, сколько у «Тамбова» было в ФНЛ. Этого мало, поэтому еще 250-300 млн рублей планировали привлечь за счет «рекламной деятельности». Как показывает опыт «Амкара», так в провинции называют «пожертвования» частных спонсоров, вроде местных поставщиков электрической энергии. 

Загвоздка в положении местного губернатора, который не может позволить склонять к спонсорству серьезных игроков федерального масштаба. Президент «Тамбова» мечтал о 600-650 млн рублей, спортивный директор клуба Павел Худяков прикидывал расходную часть в 500-550 млн рублей. «Тамбов» - беднейшая команда РПЛ. Позор всем богачам, кто пропустит их выше в таблице или уступит в очных матчах.   

15 место. «Урал»

Бюджет: 1 млрд рублей. 
Спонсоры: Свердловская область, группа «Синара», СКБ-Банк и ТМК (частные компании). 

Григорий Иванов и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев делают все, чтобы «Урал» не загнулся. Более того, после июньского совета директоров раскрыли данные – бюджет с 900 миллионов увеличили до миллиарда рублей. 

Понятно, что падение курса сказывается. Пять лет назад миллиард оценивался в 21 миллион евро, что соответствует бюджетам середняков Суперлиги в Турции, например, а сейчас речь о всего 13.6 млн. При этом Бикфалви, Эль-Кабира и остальных мечтают сохранить в команде. У «Урала» небольшой бюджет, но тратят деньги с умом. 

14 место. «Оренбург»

Бюджет: 1 млрд рублей.
Спонсор: ООО «Газпром добыча Оренбург». 

Генеральный директор компании-спонсора и временно исполняющий обязанности президента клуба подтвердил, что финансирование осталось на прошлогоднем уровне. «Газпром добыча Оренбург» выделял около миллиарда, и раз прошлый сезон был успешным – повторили. 

С другой стороны, когда декларируют, что 30 % бюджета в идеале должны формировать деньги от продажи футболистов, то возникает вопрос. Почему Сутормина не продали в «Зенит» за 3-4 миллиона евро? Команда ведь без новичков, с потерями ценных игроков свободными агентами – Фролова отдали в «Сочи», а Ойеволе – в «Тамбов». «Оренбург» не развивается, к сожалению… 

13 место. «Уфа»

Бюджет: 1 млрд рублей. 
Спонсор: республика Башкортостан. 

Были наполеоновские планы – строить стадион, развивать футбол. Но поскольку в регионах клубы зависят от политической воли, то любые перемены сказываются. Сейчас говорят об оптимизации расходов, «как во всем мире». Впрочем, «Уфа» ловко записала в доходы около полумиллиарда рублей – Дивеев, Живоглядов, Обляков и Стоцкий выручили.

Теперь Круговой оказался в «Зените». «Уфа» с неплохими заработками от продаж – Живоглядова продали в «Локомотив» не за 10 рублей, да и за Облякова щедрый Гинер в прошлом сезоне заплатил, выделяется на фоне середняков. С другой стороны, есть ли интерес к футболу у руководства Башкортостана? Если нет, то «Уфа» долго не продержится. Хотя работают эффективно и играют не всегда безнадежно. 

12 место. «Сочи»

Бюджет: 1.1-1.5 млрд рублей. 
Спонсор: Борис Ротенберг. 

Борис Ротенберг поведал, что бюджет «Сочи» формируется на ходу. Новые футболисты поступали и расходы росли. Владелец оценил траты в более чем миллиард, но меньше, чем в два, три или четыре. Предположим, что в 1.5 млрд рублей уложатся, если бережливый «Зенит» убедил своих футболистов, что надо позагорать годик в Сочи без роста финансовых аппетитов.

Посмотрим, что в итоге из проекта получится. Но для РПЛ, где аутсайдеры выживали на миллиард, бюджет «Сочи» легко подходит для борьбы за зону стыковых матчей. Или можно замахнуться на успех «Оренбурга»? У этой команды мечты больше не сбываются, а если Ротенберг даст денег – «Сочи» задержится в элите на пару лет. Не даст – «Анжи» 2.0 не за горами, ведь на арендах далеко не заедешь.  

11 место. «Крылья Советов»

Бюджет: 1.6 млрд рублей.
Спонсоры: Самарская область, «Пари Матч».

«Прочие операционные доходы» в случае с самарцами составляют 86.48 % в структуре доходов. Значит, что ни коммерческие доходы – жалкие 3.56 %, ни выручка в дни матчей – 6.96 %, не влияют на жизнь «Крыльев Советов». Клуб существует, пока бюджетные деньги Самарской области приходят вовремя и позволяют покрывать расходы и долги. 

В июле объявили бюджет клуба – около 1.6 миллиарда рублей. На 230 миллионов больше, чем получалось без официального объявления в прошлом году, но порядок верный. А теперь знаем точно, что дотационная область тратит немало денег на футбольный клуб. Народ на трибунах есть, но нужны достойные результаты. 22 млн евро, из которых 13.6 – зарплаты работников клуба, нужно отбить на поле! 

10 место. «Рубин»

Бюджет: 2 млрд рублей. 
Спонсоры: «ТАИФ» (частная группа компаний), банк «Ак Барс», «Казаньоргсинтез». 

Упали в рейтинге, ведь обещать - не значит жениться. Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов озвучил бюджет в 2 миллиарда рублей, что заметно меньше, чем было раньше. А вот когда его летом переспросили, не упали ли расходы еще на полмиллиарда, то опроверг информацию. Зато подтверждал в начале года заложенность перед тем же Караденизом. На «Рубин» выделяли миллиарды, но те куда-то уплыли…

Как видите по заявке команды Шаронова, вряд ли можно говорить об огромном бюджете на ближайший сезон. С другой стороны, 2 миллиарда рублей для РПЛ – тоже деньги, ведь это в районе 27 млн евро, что отвечает бюджетам середняков турецкой Суперлиги, где зарплаты больше, поскольку немало известных ветеранов в заявках. У «Рубина» молодежь, расходы могли оптимизировать. А вот допущение Сайманова, что с 2 миллиардами не входят в топ-10 в РПЛ, как видите, не оправданы – замыкают десятку. 

9 место. «Ахмат»

Бюджет: 2 млрд рублей. 
Спонсоры: «Фонд имени Ахмата Кадырова» (общественная организация), Московский Индустриальный Банк, холдинг «SАТ & Co» (Казахстан). 

В Грозном о тратах на футбол публично не говорят, но поскольку бурную трансферную кампанию летом не проводили, а чиновников УЕФА в гости приглашали – амбиции у «Ахмата» остаются. Мечта сыграть в еврокубках еще раз уже после переименования осталась. Но скорее через Кубок России можно забраться в ЛЕ, нежели через чемпионат.

И о заработках не думают. В структуре доходов ФК сразу 80 % денег поступают по статье «прочие операционные доходы» - средства от благотворительного фонда, так что вряд ли речь о значительном росте бюджета. С другой стороны, «Ахмат» совсем не зарабатывает в дни матчей – 0.36 % от доходов, но держится в топ-10 по расходам в РПЛ. Денег достаточно, но меньше, чем у основных конкурентов. 

8 место. «Арсенал» (Тула)

Бюджет: 2.1 млрд рублей.
Спонсоры: «Ростех», «Роснефть», НПО «Сплав» (Техмаш), КБП, Алишер Усманов.

Хвала связям крепких хозяйственников – тульский «Арсенал» обласкан вниманием меценатов и спонсоров в РПЛ. Кому еще дарят деньги частные лица? Благодаря тому, что губернатор Тульской области Дюмин не последний человек в иерархии, на футбол скидываются частные спонсоры, тесно связанные с военно-промышленным комплексом.

Аджоев хвастался, что ни копейки не берут у бюджета. Но ведь не каждому клубу Алишер Усманов подарит 600 млн рублей – наверное, по привычке, попутал два «Арсенала». А если серьезно, то увеличение трат на туляков было связано с Лигой Европы, где провалились. Если команда не соберется и не выдаст бодрый сезон в РПЛ – спонсоры могут разбежаться. Особенно если Дюмина позже заберут в Москву на какую-то новую должность. 

7 место. «Ростов»

Бюджет: 2.4 млрд рублей. 
Спонсоры: Ростовская область, «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ТМК, НЗНП. 

Небедный середняк, очень небедный! Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц в апреле рассуждал о задачах клуба – вернуться в еврокубки, а отчет РФС показывает, что 11.26 % доходов клуб получает в дни матчей, что немало для РПЛ. Причем тратят на зарплаты всего 48.91 % денег, а около 30-40 % других расходов составляют прежние долги. 

Но раз отдали в 2018 году агентам 127 миллионов рублей, то деньги водятся. Президент южан заявлял, что бюджет больше 2 миллиардов рублей – ближе к 2.5, причем 54 % от этой суммы «прочие операционные доходы». Не исключено, что так в отчете РФС стыдливо спрятали бюджетные вливания. Народ ходит на «Ростов» - местные чиновники находят деньги. 

6 место. «Динамо»

Бюджет: 4 млрд рублей.
Спонсор: банк ВТБ (приобрели контрольный пакет акций за 1 рубль).

У клуба остались долги – 5.3 миллиарда рублей, без процентов на восемь лет по договоренности с Ротенбергами, предыдущими владельцами, которые, оказалось, одалживали деньги, а не вкладывали. А вот бюджет, что понятно по трансферам, заметно изменился. Еще в апреле месяце Нобель Арустамян щебетал, что «Динамо» будет в пятерке по расходам в РПЛ.

Немножко промахнулся, ведь летом заявляли о 4 миллиардах рублей. Это шестой показатель в РПЛЦСКА лишь чуть выше. Очевидно, что значительная часть денег уже ушла на новичков, но ситуация изменилась. Было примерно 2.5 млрд рублей на сезон, а стало на 1.5 миллиарда больше. Причем усиливались с размахом, так что в отчете РФС за 2019 год «прямые расходы, связанные с реализацией» подскочат – пришли люди с высокими окладами. Деньги есть – пора побеждать.  

5 место. ЦСКА

Бюджет: 4.3 млрд рублей.
Спонсоры: «Россети», «Аэрофлот», ООО «Хендэ Мотор СНГ», ЕКА (топливная компания) и другие. 

В отличие от конкурентов, ЦСКА мало тратит на зарплаты – 52.49 % от расходов. Гинер говорил о 65 миллионах долларов в конце прошлого года, оценивая бюджет на 12 месяцев. Зато расходы на зарплату снизились, ведь набрали «дешевую рабочую силу» в лице молодых игроков, которым столько, как братьям Березуцким, Вернблуму или Мусе не платят. Хотя уже заключали новые контракты, как с Чаловым. 

ЦСКА традиционно прикидывается бедным, и традиционно же тратит деньги на закрытие кредита по стадиону. Поскольку этим летом выкупили контракт Влашича – рекордный трансфер (15.7 млн евро), то почти четверть бюджета отдали за одного парня. Понятно, почему нет качественного усиления сейчас, а с Комличенко по зарплате договариваются так долго. Впрочем, ничего нового – в прошлом году 30 % бюджета получили от траншей за Головина и других, так и живут.  

4 место. «Краснодар»

Бюджет: 5.5 млрд рублей.
Спонсоры: Сергей Галицкий и титульные спонсоры ФК «Краснодар». 

Чтобы не было проблем с УЕФА, «быкам» нужны премиальные в ЛЧ? Зато «Краснодар» в 2018 году собрал почти полумиллионную аудиторию на домашних матчах – 9.57 % доходов заработали в дни игр. Также знаем расходы на развитие молодежного футбола в 2018 году – 758 миллионов 636 тысяч рублей, как указано в отчете РФС. Галицкий вкладывает 10 млн евро в академию! Больше, чем «Зенит» и «Локомотив» вместе взятые. «Спартак» и ЦСКА далеко позади. 

Поскольку клуб частный, то и не должен публиковать никакие публичные отчеты, в отличие от правил хорошего тона для компаний с государственным финансированием. Поэтому здесь точную оценку дать сложно. Но знаем траты на школу – 10.27 млн евро, есть примерная оценка трансферов – больше 25 млн, а выручка - 2.46 млрд рублей за 2018 год с чистой прибылью в 1.2 млн рублей. Бюджет вряд ли ниже 5-5.5 миллиардов, футболисты ведь не за идею играют.

3 место. «Локомотив»

Бюджет: 5.75 млрд рублей.
Спонсоры: ОАО «РЖД» (государственная компания).

Режут за правду-матку, когда их руководство спрашивают о бюджете клуба. Председатель совета директоров «железнодорожников» Анатолий Мещеряков еще в начале года раскрыл, что у клуба на 2019 год будет примерно 4.6 миллиарда рублей без учета НДС. Причем знаем также, что расходы стабильны пару лет, и каждый раз официальная информация. 

Если добавить налог, то получите как раз где-то 5.7 млрд рублей от РЖД в руки боссов «Локомотива», ведь доходы в дни матчей всего 4.3 %. Пусть подогрели премиальные от УЕФА, основная часть денег – государственные. За них выкупили контракт Крыховяка, обеспечили безбедную старость внукам Гильерме и сделали все, чтобы Сёмин мог спрашивать Кикнадзе: «Где новички?» С таким бюджетом нельзя быть четвертым в группе ЛЧ

2 место. «Спартак» 

Бюджет: 11 млрд рублей. 
Спонсоры: «Лукойл» (номинальный держатель 61.8 % акций – «Bank of New York»), ИФД «КапиталЪ» (частная инвестиционная компания), банк «Открытие». 

Место в рейтинге прежнее, денег – больше. Федун раньше говорил, что бюджет «Спартака» значительно меньше 150 млн долларов. А теперь так не скажет, ведь с учетом бурной трансферной кампании и немаленьких зарплат для таких ребят, как Тиль или Шюррле, москвичам пришлось подкинуть дровишек в топку надежд, если верить открытой информации. 

Говорят, подняли планку до 11 млрд рублей, что составляет как раз 150 млн евро. Если на команду Глушакова и Комбарова тратили по 120-130, то попытка привести дела в порядок перед озвученной идеей продать клуб новому владельцу не кажется странной. К слову, в официальном отчете РФС за 2018 год указано, что «Спартак» 65.6 % бюджета тратил на зарплаты. За пятое место в клубе получили 78-85 млн евро. Измайлов и остальные тратили огромные деньги.  

1 место. «Зенит»

Бюджет: 12.5 млрд рублей.
Спонсоры: «Газпром» и его дочерние компании – банк и добытчики нефти (минимум на 50 % принадлежат государству).

Если покупаешь игроков за 50 тысяч рублей, то можно тратить даже 8 миллиардов рублей за сезон на зарплаты. Раньше, поговаривают, хватало 6.5, сейчас проводили оптимизацию – раздали запасных и отпустили Маркизио, но покупка Малкома намекает, что «Зенит» точно не сокращал бюджет в год возвращения в Лигу чемпионов. Деньги есть, и за них в Санкт-Петербурге крепко держатся. 

В прошлом году бюджет оценивали в 12.8 млрд рублей в пересчете, и хотя фигурируют разные числа в евро – от 170 до 190 млн, давайте сделает вид, что «Зенит» бедный и возьмем для оценки меньшую сумму. Ведь, так и или иначе, чемпион является самой богатой командой РПЛ. Рапортуют о росте посещаемости, но отчет РФС неумолим – 79 % это коммерческие доходы (читай, деньги спонсора), и только 6 % - прибыль в дни матчей. 

Как вам бюджеты клубов РПЛ?

Суммарные траты около 58 миллиардов рублей на 16 клубов, что на парочку миллиардов больше, чем годом ранее. Но активная трансферная кампания подсказывает, что в итоге отдельные команды могут отдать еще больше, чем планируют. В любом случае, получаете лигу с тратами в районе 790 миллионов евро в год.

Причем 72 %, если верить официальному отчету УЕФА, идет на зарплаты футболистам и работникам команд. Это почти 42 миллиарда. Если отнять целых 20 % на сотрудников – футболисты ведь получают в разы больше, то остается 33.6 миллиарда на приблизительно 450 футболистов. Хотя средняя зарплата – глупый бюрократический параметр, получается 74.7 миллиона рублей в год на брата. 

Что в 50 раз больше, чем академия «Краснодара» тратит на одного ученика. Средний оклад РПЛ составляет 6 225 000 рублей в месяц или 207 тысяч рублей в день (2.8 тысячи евро). Порой деньги получают непонятно кто и непонятно за что, хотя есть достойные игроки, а для футбола как индустрии бюджеты российских середняков не самые высокие – во многих лигах на 13-14 млн евро не проживешь. 

Но тут надо понимать специфику страны и отличие от Германии или Англии. Бундеслига и АПЛ окупается, РПЛ – убыточная и бедная. В России частные деньги, которые поступают в клубы, часто связаны с полугосударственными компаниями. Поэтому хотелось бы увидеть в будущем не просто отчет с процентами по пунктам из бухгалтерских итогов, а адекватное объяснение, куда идут деньги налогоплательщиков. 

А пока довольствуемся информацией, которую можно собрать без чистосердечных признаний, ведь суммы броские. В РПЛ крутится под 800 миллионов евро в год, пожелаем клубам сыграть на эти деньги. Отработать средства невозможно, так пусть порадуют запоминающимся футболом! 

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De Niro
De Niro
сегодня в 21:57
Надо было бы по полной напихать тем журналюгам, раздувшим историйку про 50 т.р. В т.ч. и Горину. И вчинить хорошенькие иски за клевету! Вот оно опровержение про 50 т.р сказку: https://vk.com/@roshianoraion-delo-sutormina
Nikola45
Nikola45
   103 / 955
сегодня в 07:55
Два самых чистых БАНДИТА в нашей стране!
Оба с Украины! И это всем известно!
Почему их не судят так это только по тому что все эти дела делались в Украине!
Не удивлюсь если откроется что этих два уважаемых человека еще и деньги на АТО отчисляют!
Волжская защепка
Волжская защепка
вчера в 23:49
Все наивные такие, что ли? Неужели кто-то то думает, что те бюджетные деньги, которые тратят на ФК, пойдут на школы, больницы, дороги и пенсии? Уж лучше пусть на футбол.
Ваня лучший
Ваня лучший
   53 / 955
вчера в 20:30
Удивительную безграмотность демонстрируют многие посетители сайта. Владение клубом и споносорство это разные вещи. Спонсорство - это рекламная акция. Например бенефициар Спартака Федун, а спонсоры (рекламные) и Гербалайф, и банк Открытие и еще несколько. У ЦСКА бенефциар Гинер, а спонсоры и Россети, и Hundai, и Крок, Также и у Краснодара. А у двух серьезных клубов фактические владельцы это госкорпорации Газпром и РЖД. При этом владелец несет не менее 80- 85 % расходов. Остальное от спонсоров. В том числе и за рекламу.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Izmar
   53 / 955
вчера в 20:22
У ЦСКА все доходы от воров-рецидивистов, кто бы считал чужие деньги, Гинер сам уголовник.
Я так понял, что ты прокурор, или папа у тебя в Верховеоим суде заседает, если ты знаешь кто вор, а кто уголовник. Запомни малыш на всю оставшуюся жизнь. Чем богаче человек , а Миллер существенно богаче и Гинера, и Федуна и любого другого, тем больше криминала в его состоянии, начиная от налогов и кончая махинациями. Но тебе малыш, такие вещи на ночь нельзя читать. Иди баиньки, сначала на горшочек, потом зубки почисть и в люлю Ты переутомился. В этой связи советую тебе на рынке купить икону "Святой Мюллер, повесить ее над кроваткой и каждый вечер молиться.
Dominators
Dominators
   362 / 955
вчера в 19:20
Народ ходит на «Ростов» - местные чиновники находят деньги. Браво .Ставлю 5 .
pomor45
pomor45
   256 / 955
вчера в 18:53
Откуда у Галицкого с Гинером деньги? Два банкрота. Бизнесмены без бизнеса.
pomor45
pomor45
   256 / 955
вчера в 18:49
Спонсоры Краснодара - жулик 90-х Галицкий с друганами. Спонсоры ЦСКА - госкомпания Россети (крупнейшим акционером ПАО «Россети» является Российская Федерация, через Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, владеющее 88,89% обыкновенных акций компании) вкупе с британскими жуликами, представленными зицпредседателем Гинером. Частные клубы?
Absinthe5
Absinthe5
   72 / 955
вчера в 18:11
Сельмаш! 11.26 % доходов клуб получает в дни матчей. Наивысший показатель!
Зенит и Цска - стыд)
abrek123
abrek123
   148 / 955
вчера в 17:54
У Зенита все деньги от Налогов Бабушек страны и он самый бедный клуб страны)))

Со своими сутарминами 50 тыс оренбургами, сочи жирковами за 400 тыс, учитесь как создавать фарм клубы и отмывать деньги народные)))И наглости похоже нету предела((((
Мишаня Дмитриев
Мишаня Дмитриев ответил 25процентный клоун
   55 / 955
вчера в 17:47
Не верь тому что здесь написано, смотри футбол, где локо дарят пены на ровном месте
    Мишаня Дмитриев
    Мишаня Дмитриев ответил cska plus
       55 / 955
    вчера в 17:44
    Федун догоняет по воровству миллера.
      Мишаня Дмитриев
      Мишаня Дмитриев
         55 / 955
      вчера в 17:43
        25процентный клоун
        25процентный клоун ответил Метадо
           5 / 955
        вчера в 17:19
        Не верь тому что здесь написано, смотри футбол, где локо дарят пены на ровном месте
        Izmar
        Izmar ответил Ваня лучший
           21 / 955
        вчера в 16:57
        Эта реальность только у тебя в голове. На самом деле доходы от билетов не более 6% бюджета Зенита, а остальное это деньги из госказны. И не надо лапшу на уши вещать. На сайте фифа вся бухгалтерия Зенита поедстаалена Если бы Газпром не спонсировпл ЛЧ и УЕФА, фактически подкармливал, то Зенит не аылезал бы из под санкций . Второе. Не надо примазываться в друзья ЦСКА. Не дай бог таких друзей. У нас разные дороги и пути. Зенит Казнокрады, а ЦСКА частный и не очень богатый клуб. Локо вообще полностью на госказне.
        У ЦСКА все доходы от воров-рецидивистов, кто бы считал чужие деньги, Гинер сам уголовник.
        Ваня лучший
        Ваня лучший ответил Питер Ман
           53 / 955
        вчера в 16:52
        Эта реальность только у тебя в голове. На самом деле доходы от билетов не более 6% бюджета Зенита, а остальное это деньги из госказны. И не надо лапшу на уши вещать. На сайте фифа вся бухгалтерия Зенита поедстаалена
        Если бы Газпром не спонсировпл ЛЧ и УЕФА, фактически подкармливал, то Зенит не аылезал бы из под санкций . Второе. Не надо примазываться в друзья ЦСКА. Не дай бог таких друзей. У нас разные дороги и пути. Зенит Казнокрады, а ЦСКА частный и не очень богатый клуб. Локо вообще
        полностью на госказне.
        ARMENIAN
        ARMENIAN
           412 / 955
        вчера в 16:41
        Расформировать все государственные клубы!!
        Метадо
        Метадо
           826 / 955
        вчера в 16:20
        Т.е. 4 место в группе ЛЧ Локомотиву занимать нельзя, а Спартаку с бюджетом в 2 раза больше можно даже не играть в ЛЧ. Ясн))
        cska plus
        cska plus
           22 / 955
        вчера в 16:17
        Федун догоняет по воровству миллера.
        Finn88
        Finn88 ответил Питер Ман
           747 / 955
        вчера в 16:14
          particular
          particular
             17 / 955
          вчера в 16:12
          Дааа... В большинстве случаев государство погрязло в культивировании профессионального футбола через госкомпании и областные бюджеты...
          Зенит и Локо, особо, себя не стесняют, несмотря на заявления спонсоров о тяжёлой судьбе и санкционном режиме..:))
          parallels
          parallels
             58 / 955
          вчера в 16:10
          этож какой позор, что спартак тратит столько же - но 16 лет без побед, зулусы, дезеув, 108.
          Ekkimukk
          Ekkimukk ответил Tott_Hot
             659 / 955
          вчера в 15:57
          5 миллиардов евро?!!! Каким образом Динамо умудрилось набрать такие галактические долги?
          Поправили, спасибо
          any2key
          any2key
             603 / 955
          вчера в 15:52
          Долг Динамо все-таки 5 млрд рублей, а не евро. А то за такие деньги можно 24 Неймара купить, в основу и на лавку на случай травмы.
          Так Себе Аналитик 2
          Так Себе Аналитик 2 ответил Tott_Hot
             32 / 955
          вчера в 15:41
          5 миллиардов евро?!!! Каким образом Динамо умудрилось набрать такие галактические долги?
          Лол, там Ротенберг просто подзаработал. Он, будучи директором "Динамо" и одновременно спонсором, выдал подведомственному "Динамо" огромные кредиты и сам же их распилил)) Это же Россия, если ты друг президента, можно хоть в глаза всем %%ать))

          Разве это не гениально? Выдал от себя частного лица госклубу деньги под проценты и сам же проконтролировал процесс их расходования? (милые времена, там сыновья Чересова и Аджоева, как писали, мажорами ходили по базе и семечки лузгали за миллионные зарплаты).

          Это он еще не так нагло поступил, как губернатор Краснодарского края, который принял на баланс "Кубань" от своего (по случайности) друга Мкртчана с 400 миллионами долга (кубанские бабушки оплатят как бэ).
          Так Себе Аналитик 2
          Так Себе Аналитик 2 ответил d_fincher
             32 / 955
          вчера в 15:37
          И что это такое? Откуда у Спартака второе место? Горин, по-твоему ставить Спартак на второе место по тратам можно исходя из фразы "говорят, подняли планку до 11 млрд рублей"? Это ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ БАЗА ТАКАЯ? Ни за что не поверю, что у Зенита, который тратит по 40 млн. на напов, тот же бюджет, что и у Спартака, который потратить 8 на Шюррле не может - берет в аренду. Это ерунда какая-то.
          Ровно такие же "от балды" цифры и по всем остальным клубам, что тебе не нравится?)
          Казанский
          Казанский ответил Питер Ман
             218 / 955
          вчера в 15:36
          Отличный анекдот, но .Ограничился бы последней фразой
          Tott_Hot
          Tott_Hot
             310 / 955
          вчера в 15:35
          Габоев, Ротенберг, Аджоев, Арутюнянц, Гинер, Кадыров, Усманов...здесь русский дух, здесь Русью пахнет
          Tott_Hot
          Tott_Hot
             310 / 955
          вчера в 15:32
          5 миллиардов евро?!!! Каким образом Динамо умудрилось набрать такие галактические долги?
          d_fincher
          d_fincher
             25 / 955
          вчера в 15:21
          И что это такое? Откуда у Спартака второе место? Горин, по-твоему ставить Спартак на второе место по тратам можно исходя из фразы "говорят, подняли планку до 11 млрд рублей"? Это ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ БАЗА ТАКАЯ?

          Ни за что не поверю, что у Зенита, который тратит по 40 млн. на напов, тот же бюджет, что и у Спартака, который потратить 8 на Шюррле не может - берет в аренду. Это ерунда какая-то.
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